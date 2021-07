Hellekausi kuumensi tervapääskyjen pesät, lämpötila voi nousta jopa 60-asteiseksi – maahan pudonneita poikasia tuotu runsaasti lintuhoitoloihin

Pyhtään lintuhoitolassa havaittiin, että tänä kesänä tervapääskyn poikasia on tippunut pesistään aikaisemmin ja paljon enemmän kuin tavallisesti. Tervapääskyemot eivät ruoki maahan pudonneita poikasia. Ne tarvitsevat ihmisen apua selviytyäkseen.

Helle on tehnyt etenkin rakennuksissa pesivien lintujen olot tukaliksi.

– Lintujen pesäpaikka helteellä voi kuumeta melko korkeaksi. Käytännössä se voi aiheuttaa, että poikaset hellettä pakoon pyrkiessään lähtevät ennen aikojaan pesästään ja hyppäävät alas, kertoo BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved.

Pesästä pudonneet tervapääskyt ovat jokavuotinen ilmiö. Ne eivät selviä ilman ihmisen apua, sillä emo ei ruoki maahan pudonneita poikasiaan. Koska ilmiö on näin näkyvä, se herättää Södersvedin mukaan huolta ihmisissä.

Myös tänä kesänä tervapääskyjä on toimitettu hoidettaviksi eri puolilla Suomea. Södersved arvioi, että tämä on yksi pahimmista kesistä pitkään aikaan.

– Esimerkiksi Korkeasaaressa, jossa näitä on vuosittain hoidettu, on tällä hetkellä yli 30 tervapääskyä, sanoo Södersved.

Pyhtään lintuhoitolaan on tullut hoidettavia lintuja tasaiseen tahtiin tänä kesänä. Kirsi Lönnblad kävi tapaamassa lintuhoitolaa pyörittävää Arto Hokkasta.

Poikaset ovat normaalia pienempiä

Tervapääskyjä on tullut runsaasti hoitoon myös Kotkan naapurikunnassa Pyhtäällä. Puhelin on soinut tiuhaan tahtiin Pyhtään lintuhoitolassa.

– Poikasia on tippunut tavallista aikaisemmin ja tosi paljon verrattuna normaaliin vuoteen, kertoo lintuja hoitava Arto Hokkanen.

Pyhtään lintuhoitolassa Arto Hokkanen vastaa moniin yhteydenottoihin muun muassa tervapääskyistä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Normaalisti tervapääskyjä on ollut hoidossa kymmenkunta, mutta nyt niitä on 23. Poikaset ovat myös normaalia pienempiä.

Lappeenrannassa Kaakkois-Suomen eläinsuojeluyhdistyksen luonnonvaraisista eläimistä vastaavalla Virve Haikolla on hoidettavana 17 tervapääskyn poikasta.

Pyhtään lintuhoitolassa ei vielä olla muutaman vuoden takaisen hellekesän lukemissa, jolloin tervapääskyn poikasia oli hoidossa kolmekymmentä.

Tervapääskyt rakentavat pesänsä katonrajaan.

– Jos ulkona on kolmekymmentä astetta lämmintä, peltikaton alla on varmaan lähempänä kuuttakymmentä, sanoo Hokkanen.

Tervapääskyn poikasia on tippunut pesistään tavallista aikaisemmin ja poikkeuksellisen paljon. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Tervapääskyn poikanen tarvitsee apua

Jos kohtaa maahan pudonneen tervapääskyn poikasen, on sen auttamiseen BirdLife Suomen tiedottajan Jan Södersvedin mukaan kaksi vaihtoehtoa.

– Joko yrittää itse ruokkia sitä tai sitten ottaa yhteyttä hoitopaikkaan, jossa poikasista voidaan pitää huolta, sanoo Södersved.

Linnun ruokkiminen itse on työlästä.

– Siinä joutuu sitoutumaan siihen, että muutaman tunnin välein pitää olla poikasia syöttämässä, kunnes ne ovat lentokykyisiä, kertoo Södersved.

Lintuja hoitavan Arto Hokkasen mukaan tervapääskyn pakkosyöttämiseen on omat niksinsä. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Lintuja hoitavan Arto Hokkasenkin mukaan tervapääskyn poikanen on vaativa hoidettava.

– Jos se ei ala itse kerjäämään ruokaa, sitä joutuu pakkosyöttämään. Siinä on tietysti omat tekniikkansa, sanoo Hokkanen.

Lintujen hoitopaikkoja on Suomessa melko vähän.

– Esimerkiksi alueelliselta lintuyhdistykseltä voi kysyä, jos siellä sattuu olemaan vapaaehtoista hoitajaa. Siellä myös tiedetään, mihin voi ottaa yhteyttä, kertoo Södersved.

Linnuille maittaa paistijauheliha

Niin tervapääskyille kuin monille muillekin linnunpoikasille maittaa Pyhtään lintuhoitolassa naudan paistijauheliha, jossa on mahdollisimman vähän rasvaa. Sen joukkoon lisätään häkkilinnuille tarkoitettua munaruokaa, kalkkia ja vitamiinia. Mukaan sekoitetaan myös hyönteispateeta, johon on jauhettu erilaisia hyönteisiä.

– Näistä tehdään massa. Siitä tehdään palloja ja niitä syötetään nelisen kertaa päivässä muutama pallo kerrallaan, kertoo Hokkanen.

Linnut vahvistuvat, kun ne saavat hyvää ravintoa. Kuvassa on talitiaisia. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kun tervapääskyn siivet ovat noin 17 senttimetriä pitkät ja menevät selän päältä ristiin, lintu alkaa olla valmiina vapautettavaksi luontoon.

– Kyllä se ilmoittaa. Alkaa laatikossa raapia, että haluan pois, sanoo Hokkanen.

Silloin on aika mennä alavalle paikalle, ja heittää tervapääsky hellästi kämmeneltä ilmaan.

Pyhtään lintuhoitolassa asuu myös käki. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Pyhtäällä poikasia yli toistasataa

Nyt on vuoden kiireisin ajankohta Pyhtään lintuhoitolassa. Kesäkuussa hoitolaan tuli yli sata lintua. Nyt heinäkuussakin linnunpoikasia on hoidettavana pitkälti yli toistasataa. Joukossa on muun muassa joutsenia, hanhia, sorsia, rastaita, erilaisia pikkulintuja ja mustakurkku-uikku.

– Tänä vuonna poikasia on tullut enemmän kuin viime vuonna ja laajemmalta alueelta. Hoitolan tarve kasvaa, vaikka rahoitus on laskenut, kertoo Hokkanen.

Orpo mustakurkku-uikun poikanen oli ajautunut erilleen emostaan Naantalissa. Nyt poikanen on hoidossa Pyhtään lintuhoitolassa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Vuodesta 2019 alkaen hoidettavien lintujen määrät ovat olleet nousussa. Sitä ennen lintuja oli vuodessa noin 200, mutta sen jälkeen lintuja on ollut vuosina 2020 ja 2021 kumpanakin vuonna yli 400. Lintujen lisäksi hoitolassa on siilejä ja oravia.

Lue lisää: Pyhtään lintuhoitola taas rahavaikeuksissa: tukieurot tippuivat entisestään ja vuokra alkoi juosta

Esimerkiksi vesilinnun poikaset vaativat erityisen paljon työtä, sillä ne ovat kovia syömään ja sotkemaan.

– Niitä on hankala hoitaa kotioloissa tai pienillä tarhoilla, sanoo Hokkanen.

Tämän vuoksi Etelä-Suomessa monet eläinsuojeluyhdistykset tuovat Pyhtään lintuhoitolaan hoidettaviksi vesilintuja, etenkin joutsenia.

Muun muassa joutsenia tulee Pyhtäälle hoidettavaksi lähiseutuja kauempaakin. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Linnuille kannattaa laittaa vettä tarjolle

Helpoin konsti lintujen auttamiseen on laittaa vettä tarjolle.

– Kaikkein kovimmilla helteillä linnuillekin voi tulla kuuma ja tarve alentaa ruumiinlämpöä, vaikka se on luonnostaan vähän korkeampi kuin ihmisellä, sanoo BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved.

Silloin raikas juomavesi, vesikylvyt ja vedessä vilvoittelu ovat paikallaan.

– Linnut eivät hikoile, joten ne eivät sillä tavalla menetä nestettä kuin ihminen. Paljaiden ihonosien kautta toki linnuiltakin haihtuu nestettä, jos on oikein kuuma, kertoo Södersved.

Lue lisää: Pitkään jatkunut helle koettelee luonnoneläimiä – asiantuntija: Pihasi voi olla pelastava keidas