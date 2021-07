Oletko ihmetellyt, miksi juomahyllyllä myydään ei-oota? Pienempiä tuotteita on otettu pois tuotannosta suosikkijuomien saatavuuden varmistamiseksi

Esimerkiksi Hartwallilla mieto peruslonkero ja Mountain Dew -virvoitusjuoma ovat väistäneet isompivolyymisten tuotteiden tieltä. Suurin kysyntäpiikki on vissyissä ja kivennäisvesissä, joiden myynti on S-ryhmän mukaan jopa kaksinkertaistunut vuodentakaisesta.

Viime viikkojen kovat hellesäät ovat tehneet kansalaisista janoisia ja pitäneet juomavalmistajat täystyöllistettyinä.

Kysyntäpiikki on aiheuttanut ajoittaisia toimitusvaikeuksia etenkin vissyissä ja vesissä, eikä helpotusta ainakaan vielä näy, arvioi Hartwallin ravintolakanavan myyntijohtaja Seppo Salkoharju.

– Viileämpi viikko ei ole vähentänyt kaupan tilauksia. Kun pelkona on, että jotkut tuotetoimitukset saattavat olla poikki ja kysyntä jatkuu korkealla, kauppa pyrkii rakentamaan omia varastojaan, Salkoharju sanoo.

Jotkut tuotteet väliaikaisesti pois valikoimasta

Hartwallilla tiettyjä pienempiä tuotteita on otettu hetkellisesti pois valikoimasta, jotta suosituimpia saadaan markkinoille riittävästi. Kaikkia pakkauskokoja ja makuvaihtoehtoja ei suuressa kysyntäpiikissä pystytä tuottamaan.

Siksi esimerkiksi 2,6-prosenttista Original Long Drink -juomaa ei ole välttämättä heinäkuussa löytynyt kaupan hyllyiltä. Toinen vastaava tuote on Mountain Dew -virvoitusjuoma.

– Pienemmät tuotteet ovat väistäneet isompien tieltä. Kysyntä on kasvanut niin huikeasti, että ihan ei tuotantomäärissä pysytä perässä. Kyllä varmaan yli kuun vaihteen menee, että päästään normaalitilanteeseen tuotannossa.

Salkoharjun arvion mukaan valikoimasta voi olla kerrallaan poissa joitain kymmeniä tuotteita, ja tilanne voi vaihdella päivittäin – yhteensä Hartwallin valikoimaan kuuluu yli 1 000 tuotetta.

Samanlaista priorisointia on tehty Sinebrychoffilla, jonka valikoimissa on satoja tuotteita, kun mukaan lasketaan eri pakkauskoot. Varsinaisia tuotekatkoja Sinebrychoffilla ei kuitenkaan ole ollut.

– On jouduttu tekemään pientä peliä tuotannon puolella. Joidenkin pienempilitraisten tuotteiden valmistusta on siirretty päivällä tai parilla, että saadaan suuren kysynnän tuotteet läpi, sanoo viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckström.

"Meitä koetellaan, mutta positiivisella tavalla"

Vaikka juomavalmistajat yrittävät ennustaa kysyntää sääennusteiden ja edellisvuosien perusteella, oli tämän kesän kysyntäpiikki poikkeuksellinen.

– Me teemme kesän suunnitelman niin sanotun normaalin kesän mukaan, ja siihen varataan aina joustoa. Nyt on kuitenkin ollut niin poikkeuksellinen kesä, ettei mikään jousto ole riittänyt, Salkoharju sanoo.

Myös Olvilta kerrotaan, että tuotanto pyörii seitsemänä päivänä viikossa kellon ympäri. Silti joissain tuoteryhmissä on voinut olla päivien viivästyksiä.

– Jonkin verran pystytään tekemään ylitöinä, mutta tuotantokapasiteetti on jo täydessä käytössä eikä sitä enää pystytä kasvattamaan. Meitä koetellaan, mutta kuitenkin positiivisella tavalla, sanoo tuotantojohtaja Lauri Multanen.

Globaali tölkkipula näkyy

Osaltaan myös Kauppalehden (siirryt toiseen palveluun)heinäkuun alussa uutisoima tölkkipula on vaikuttanut tuotantoon. Korona on muuttanut kulutustottumuksia, ja tölkkien saatavuus on heikentynyt Suomessakin.

– Tämä on ollut globaali ilmiö. Tölkkien kysyntä on ollut tavallista korkeammalla, koska ravintolat ovat olleet kiinni ja juomaostokset ovat siirtyneet vähittäiskauppaan. Tölkkejä siis menee enemmän, Multanen sanoo.

Olvilla tölkkipula ei ole vaikuttanut kokonaistuotantomääriin, mutta joistain tuotteista on jouduttu tekemään pienempiä eriä, kun pakkauksia ei ole ollut saatavilla.

– Se on kyllä hankaloittanut tuotantoa jonkin verran.

Juomaostoksilla on monen tuotteen kohdalla myyty ei-oota heinäkuussa. Valmistajat seuraavat tilannetta päivittäin ja muokkaavat tuotantomääriä tilanteen mukaan. Kuva: Kaisa Uusitalo / Yle

S-ryhmästä kerrotaan, että kivennäis- ja vissyvesien myynti on viime viikkoina jopa tuplaantunut vuodentakaisesta. Kesäjuoma on myös lonkero, jonka myynnissä on joinain viikkoina ollut 50 prosenttia vuodentakaista vilkkaampaa.

– Lonkeroiden myynti on kasvanut enemmän kuin oluiden ja siidereiden, mutta saatavuusongelmat ovat koskeneet eniten juuri kivennäis- ja vissyvesiä, sanoo SOK:n markettikaupan myyntipäällikkö Juhani Haara.

Mikä on mielestäsi paras kesäjuoma? Voit keskustella aiheesta 22.7. kello 23:een asti.