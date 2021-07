Poliisille on kertynyt miljoonia euroja bitcoineja, kryptovaluutat näkyvät jo ulosotoissakin – Tullin bitcoin-potista haihtui keväällä kymmeniä miljoonia

Tulli päätti bitcoiniensa kauppaamisesta jo tammikuussa, mutta tarjouskilpailun bitcoinien välittämisestä Tulli avasi vasta torstaina. Ulosottolaitos muuttaa bitcoinit ja muut kryptovaluutat euroiksi, jotka se tilittää velkojille.

Bitcoin-automaatti New Yorkissa alkuvuonna 2021. Bitcoin on lähinnä sijoituskohde, eikä sitä käytetä juuri lainkaan maksuvälineenä. Erittäin nopea ja ennakoimaton arvonvaihtelu on ominaista bitcoineille, koska niiden hinta perustuu lähes täysin spekulaatioon. Kuva: Justin Lane / EPA