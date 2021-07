"Nyt meitä ei auta kukaan", sanoo leskeksi jäänyt Kavita Gautam – Intiassa sadattuhannet naiset ovat jääneet tyhjän päälle puolison kuoltua koronaan

Suurin osa intialaisista naisista ei käy töissä kodin ulkopuolella. Kun perheenpää kuolee, muut sukulaiset voivat alkaa päättää lesken asioista. Se on haastavaa naiselle, joka pyrkii itsenäisyyteen, sanoo koronaleskiä auttava asiantuntija.

UTTAR PRADESH, INTIA Kun Kavita Gautamin mies sairastui koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, Gautam rukoili miehensä parantumista joka päivä. Yashpalin tila heikkeni, ja eräänä yönä huhtikuun lopulla mies ei enää saanut happea.

Kavita Gautam itkee kertoessaan yön tapahtumista. Perusterveen, 38-vuotiaan miehen kuolema oli yllätys.

– Minusta tuntuu kuin kuolisin. Mutta minulla on lapsia, ja minun täytyy huolehtia heistä. Tämä suru seuraa minua niin kauan kuin elän, Kavita Gautam sanoo.

30-vuotias Gautam asuu Dhaulanan kylässä, joka sijaitsee Uttar Pradeshin osavaltiossa Intian pohjoisosassa.

Gautam meni naimisiin 15-vuotiaana. Hänellä on kolme tytärtä, joiden kanssa hän on ollut kotona.

– Mieheni oli mukana monessa, politiikassa ja yritystoiminnassa. Elimme hänen tuloillaan. Nyt meistä ei huolehdi kukaan, Kavita Gautam sanoo.

Kavita Gautam suree miestään ja rukoilee hänen muistokseen joka päivä. Kuva: Aarju Aalam

Hän on yksi monista koronaleskistä, jotka ovat jääneet miehensä kuoltua tyhjän päälle.

Naisten oikeuksia poljetaan

Intiassa odotetaan parhaillaan koronan kolmatta aaltoa. Hallitusta on syytetty heikoista koronatoimista. Optimistisimpien arvioiden mukaan tilannetta pystytään hillitsemään, jos rokotusohjelmaa saadaan pikaisesti laajennettua. Vasta noin viisi prosenttia kansasta on saanut molemmat rokotteet.

Synkimpien arvioiden mukaan edessä ovat jälleen laajat sulkutoimet.

Pandemia on iskenyt rankimmin yhteiskunnan vähäosaisiin. Etenkin köyhät naiset joutuvat koville, jos heidän aviomiehensä kuolevat.

Harva intialaisnainen käy töissä kodin ulkopuolella, sillä lastenhoidolle vaihtoehtoja on niukalti. Naisten työssäkäyntiä jopa paheksutaan, sillä se nähdään perheen arvoa alentavana. Lisäksi turvallisuus huolettaa perheitä.

Kavita Gautamin kotiosavaltiota Uttar Pradeshia kutsutaan Intian ongelmallisimmaksi paikaksi, mitä tulee naisten oikeuksiin. Osavaltion 228 miljoonasta asukkaasta vain runsas puolet on luku- ja kirjoitustaitoisia.

Avioliitot ovat enimmäkseen järjestettyjä, naisten paikka on kotona ja vain poikalapset ovat toivottuja. Tyttösikiöiden abortointi on yleistä.

Myötäjäisväkivalta, raiskaukset ja sieppaukset ovat Uttar Pradeshissa yleisiä naisiin kohdistuvia rikoksia.

Dhaulanan kylä sijaitsee Uttar Pradeshin väkirikkaassa ja köyhässä osavaltiossa. Kuva: Aarju Aalam

Järjestöt auttavat leskiä työnhaussa

Intiaan on perustettu lukuisia koronaleskiä auttavia järjestöjä. Yksi niistä on Covid Widows, jonka sivustolle on rekisteröitynyt tuhansia tukea tarvitsevia naisia.

Jopa keskiluokkaiset koulutetut naiset ovat jääneet tyhjän päälle, kertoo hankkeen perustaja Yudhvir Mor.

– Naisen tilannetta pahentaa muun perheen sekaantuminen naisen elämään, Mor sanoo.

– Sosioekonomiset tekijät tulevat esiin yhtäkkiä, kun aviomies on poissa. Muut perheenjäsenet alkavat päättää lesken puolesta. Se on erittäin haastavaa naiselle, joka pyrkii itsenäisyyteen.

Covid Widows -järjestön perustajan Yudhvir Morin mukaan sukulaiset yrittävät hallita leskien elämää. Kuva: Aarju Aalam

Järjestö on luonut tietokannan avoimista työpaikoista ympäri maata, ja naiset voivat rekisteröityä työnhakijaksi. Ohjeet on tehty yksinkertaisiksi, jotta myös lukutaidottomat pystyvät rekisteröitymään helposti soittamalla palveluun.

– Tärkeää tässä on osoittaa heille, etteivät he ole yksin tilanteessa ja auttaa heitä eteenpäin elämässä, Mor sanoo.

"Haluaisin kasvattaa tytöt itsenäisiksi"

Kavita Gautamin on nyt pakko etsiä töitä. Hän osaa lukea ja kirjoittaa välttävästi hindiä.

– Ihmiset ovat etsineet töitä minulle muutamista paikoista. Jos saan työtä, otan sen varmasti vastaan. Teen ihan mitä tahansa, vaikka peltotöitä, Gautam sanoo.

Kotikylässä töitä ei juuri ole. Työttömyys on laajaa, ja suuri osa työikäisistä saa elantonsa päiväpalkalla tehtävistä satunnaistöistä.

Gautamin tyttäret käyvät toistaiseksi koulua. Uttar Pradeshissa se ei ole itsestään selvää.

Tyttöjen tulevaisuus on kuitenkin epävarma. Järjestetty avioliitto voi olla heille ainoa toivo.

– Haluaisin kasvattaa heidät itsenäisiksi ja kouluttaa heidät. Mutta en tiedä, pystynkö siihen, Kavita Gautam sanoo.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Pitäiskö esimerkiksi kehitysapua tai järjestöjen apua suunnata koronaleskille ja millaisesta avusta olisi eniten hyötyä? Voit keskustella aiheesta perjantaihin klo 23 saakka.

