Mikko ja Johanna Holckin hääonnen ikuistaakseen kuvaajat matkustivat 900 kilometriä – hääkuviin käytetään nyt aikaa, ajatusta ja rahaa

Mikko ja Johanna Holckin hääkuva on otettu Kemijärven lentokentällä, jonne sulhanen itse lensi morsiotaan vastaan.

Hääkuvauksesta on tullut entistä isompi osa häiden suunnittelua ja budjetointia. Usein se on juhlapaikan ohella ensimmäisiä asioita, mistä morsian ja sulhanen haluavat päättää. Jopa juhlapäivä voidaan valita halutun kuvaajan aikataulun perusteella.

Rovaniemeläiset Johanna ja Mikko Holck sanoivat toisilleen tahdon heinäkuussa 2020 Pyhätunturin Aittakurussa. Hääpaikka valikoitui maiseman perusteella ja siksi, että sinne on helppo päästä.

– Vihkipaikka on itsessään jo niin upea, että emme missään vaiheessa halunneet niin sanottuja studiopotretteja.

Parille oli alusta asti selvää, että he panostavat hääkuvaukseen. Siihen käytettiin hääbudjetista eniten rahaa sormusten jälkeen.

Yhä useampi hääpari on Holckien kanssa samoilla linjoilla.

Perinteisistä hääkuvista on siirrytty juhlan tarkkaan tallentamiseen häihin valmistautumisesta juhlahumuun asti. Ensikatse alttarilla, yksityiskohdat ja henkeäsalpaava kuvausympäristö ovat asioita, joita hääparit haluavat hääkuviltaan.

Oikeanlaisten kuvien vuoksi ollaan valmiita vaikka matkustamaan Suomen toiselle puolen.

Valokuvaaja Miika Hämäläisen pisin potrettikuvausreissu on kestänyt kaksi päivää. Tässä hääpari on Saanan rinteillä Enontekiöllä. Kuva: Miika Hämäläinen

Some on monelle inspiraation lähde

Valokuvaajat esittelevät sosiaalisessa mediassa toinen toistaan upeampia otoksia ja ideoita, joiden pohjalta moni hääpari varaa kuvaajan. Myös Holckit alkoivat tutkia netissä kuvaajien portfolioita heti sen jälkeen, kun hääpaikka oli varattu.

He kävivät myös jo häitä edeltävänä kesänä tutkimassa mahdollisia kuvauspaikkoja. Lopulta useiden ehdokkaiden joukosta hääparia miellyttivät eniten taipalsaarelaisen Ikuisesti Video & Photo -yrityksen hääkuvaajien Miia Suikin ja Turo Haapamäen työt.

Johanna ja Mikko Holck juhlivat koronahäitään Pyhällä. Hääseurueeseen kuuluivat vain kaaso, bestman ja morsiamen veli, joka toimi autonkuljettajana. Kuva: MIIA SUIKKI / IKUISESTI

Kuvaussopimus tehtiin, vaikka kuvausmatkaa tuli lähes 900 kilometriä suuntaansa.

– Hääkuvaus on meidän pääsääntöinen segmenttimme. On ihana nähdä erilaisia häitä eri puolilla maata ja siksi olemme myös valmiita matkustamaan ympäri Suomen, kertoo Miia Suikki.

Vaakakupissa painoi paljon se, että kuvaajilla oli käytössä monipuolinen kalusto.

– Meille oli tärkeää, että saamme valokuvien lisäksi myös liikkuvaa kuvaa. Halusimme saada etenkin vihkimisen videoitua, jotta sukulaisetkin näkisivät sen, vaikkakin television välityksellä, Johanna Holck kertoo.

Ammattimaisten häävideoiden kysyntä kasvaa

Koronan myötä juhlan dokumentoinnista on tullut entistä tärkeämpää, kun paikalla on voinut olla vain vähän ihmisiä tai itse hääjuhla on jouduttu siirtämään tulevaisuuteen.

Myös internetin suoratoisto on tullut hääjuhliin.

– Koronahäät on saatettu myös kuvata suoraan verkkoon, jotta kaikki rakkaat pääsevät nauttimaan tunnelmasta, kertoo häävalokuvaaja Pyry Kantonen Helsingistä.

Holckit olisivat tosin panostaneet kuvaukseen myös siinä tapauksessa, että häät olisivat menneet alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Nyt hääjuhla mummeineen, kummeineen ja kavereineen vaihtui intiimiksi vihkimiseksi. Paikalla olivat kuvaajien ja papin lisäksi vain kaaso, bestman ja morsiamen veli autonkuljettajan roolissa.

– Häät on meille sellainen kerran elämässä -tapahtuma. Video ja kuvat ovat ainoa konkreettinen muisto, mikä häistä jää. Etenkin nyt, kun edes omat lapsemme eivät päässeet häihin mukaan, Mikko Holck sanoo.

Hääpari on teettänyt idyllisistä hääkuvistaan muun muassa kuvakirjan ja kollaasin olohuoneen seinälle. Kuva: MIIA SUIKKI / IKUISESTI

Kuvaajan aikataulu voi määrittää hääpäivän

Suosituimmat kuvaajat varataan jopa yli kaksi vuotta ennen häitä. Varauskalenterit ovat nyt auki vuodelle 2023.

Jopa hääjuhlan ajankohta voidaan valita sen mukaan, miten mieleinen kuvaaja ehtii keikalle.

Rovaniemeläiseltä valokuvaaja Miika Hämäläiseltä on tänä vuonna pyydetty ehdotuksia vapaista kuvauspäivistä ja vasta sen pohjalta hääpari on tehnyt päätöksen lopullisesta hääpäivästä.

– Se on todella suuri kunnia, mutta myös valtava vastuu. Jos sanon hääparille, että menkää naimisiin 15. tammikuuta, minä tulen silloin. Entä jos sairastunkin juuri tuolloin, pohtii Hämäläinen.

Valokuvaaja Miika Hämäläiselle Ounasvaaran Juhannuskallio on yksi Rovaniemen parhaista hääkuvauskohteista. Kuva: Pia Tuukkanen / Yle

Hääpäivän tarkan dokumentoinnin vastapainona ovat suosiotaan lisänneet erikseen tehtävät potrettikuvaukset, jolloin kuvaaja varataan ottamaan kuvat aivan eri päivänä kuin itse häät ovat.

– Potrettikuva on kuitenkin edelleen se, mistä teetetään kuvat makuuhuoneen seinälle ja tehdään kiitoskortit.

Enää harva hääkuva on niin sanottu studiopönötys vaan myös potrettikuvat viedään pois studiosta.

Erikseen tehtävä hääkuvaus mahdollistaa esimerkiksi kahden päivän hääkuvausreissun tekemisen Lappiin, vaikka häitä olisi juhlittu Hyvinkäällä.

Näin syntyi myös Vuoden hääkuva -kilpailun voittanut otos, jossa Etelä-Suomessa vihitty hääpari on Saana-tunturin laella Enontekiöllä.

Tämä Miika Hämäläisen otos avioparista Saanan rinteillä on Vuoden hääkuva -kilpailun voittaja 2021. Monet hääparit hakevat inspiraatiota ja haluamaansa tunnelmaa somen hääkuvista. Kuva: Miika Hämäläinen

– Kuvauksissa Saanan huipulta avautuva maisema ja sieltä nähty auringonlasku sai varmasti hääparin rakastumaan uudelleen, muistelee Hämäläinen kuvaustilannetta.

Yhdysvalloissa naimisiin karkaamisen eli elopement-häiden suosio on ollut nousussa. Tällaisissa häissä hääpari menee naimisiin salaa läheisiltään.

Pyry Kantonen ja hänen kollegansa Heidi Kouvo ennustavat tämäntyylisten häiden suosion kasvavan myös Suomessa.

– Olemme Heidin kanssa ristineet ne leikillisesti karkajaisiksi, Kantonen kertoo.

