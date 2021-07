Murhasta tuomitut vangit pitävät kahta vartijaa panttivankeina ruotsalaisessa vankilassa – vaativat helikopteria ja kebabpizzaa

Poliisi sai hälytyksen panttivankitilanteesta kello 12.20 paikallista aikaa. Paikalla on runsaasti poliisin yksiköitä sekä poliisin neuvottelija.

Eskilstunassa sijaitsevassa vankilassa on käynnissä panttivankitilanne, kertovat Ruotsin mediat. Kaksi vankia on linnoittautunut vartijoiden huoneeseen ja pitää kahta vartijaa panttivankeinaan Hällbyn vankilassa.

Aftonbladetin (siirryt toiseen palveluun) mukaan vangit ovat aseistautuneet partaterillä, jotka on kiinnitetty hammasharjoihin.

Poliisi sai hälytyksen panttivankitilanteesta kello 12.20 paikallista aikaa. Paikalla on viidestä kymmeneen poliisiyksikköä sekä poliisin neuvottelija. Aftonbladetin mukaan neuvottelija keskustelee parhaillaan vankien kanssa. Toistaiseksi tilanne on pysynyt rauhallisena.

Vangit on tuomittu vakavista rikoksista, mutta poliisi ei ole tiedottanut niiden laadusta tarkemmin. Aftonbladetin, Expressenin (siirryt toiseen palveluun) ja Dagens Nyheterin (siirryt toiseen palveluun) mukaan heidät on tuomittu murhasta. Vankeinhoitolaitos on vahvistanut murhatuomiot DN:lle.

Expressen kertoo, että kumpikin vangeista olisi tuomittu 18 vuoden vankeusrangaistuksiin. Toinen murhasi miehen Göteborgissa vuonna 2016, toinen Skellefteåssa vuonna 2019.

Vangit ovat vaatineet käyttöönsä helikopteria. Aftonbladetin mukaan he ovat myös vaatineet, että kaikille osaston vangeille toimitetaan kebabpizzat – yhteensä 20 kappaletta. Vastineeksi pizzoista he olisivat valmiita vapauttamaan yhden vartijoista.

Hällbyn vankila kuuluu Ruotsin korkeimman turvaluokituksen vankiyksiköihin. Siellä on tilaa 118 vangille.

Tämä ei ole ensimmäinen panttivankidraama vankilassa, kertoo uutistoimisto TT. Vuonna 2004 kaksi vankia otti naisvartijan panttivangiksi, uhkaili tätä itsevalmistetulla teräaseella ja kuljetti tämän toiselle osastolle, johon he linnoittautuivat.

Kuuden tunnin neuvottelujen jälkeen vangit antautuivat vapaaehtoisesti. Vartija ei loukkaantunut fyysisesti.

Eskilstuna sijaitsee noin sata kilometriä Tukholmasta länteen.

Juttua päivitetään.