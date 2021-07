Suomalaiset rajavartijat etsivät jalanjälkiä hiekasta Liettuan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla – Frontex tarjoaa valvonta-apua EU:n ulkorajalla

Yle Uutiset pääsi mukaan kahden suomalaisen rajavartijan ensimmäiselle partiokierrokselle uudessa komentopaikassa Liettuassa. Tavallisena vuonna laittomia rajanylityksiä on 50–100. Tänä vuonna jo noin 2 100 ihmistä on ylittänyt rajan omin päin.

POŠKONYS, LIETTUA Maastoauto kyntää rajan viereistä polkua Kaakkois-Liettuassa. Kyydissä on kaksi suomalaista rajavartijaa ja liettualainen opas, joka perehdyttää paikalliseen valvontatyöhön.

Suomalaiset eivät halua paljastaa henkilöllisyyttään turvallisuussyistä.

Liettuan ja Valko-Venäjän pitkää rajaa ei ole aidattu. Sen sijaan rajalle on tehty hiekkaväylä. Mikäli ihminen tai eläin on ylittänyt rajan, hiekkaan on piirtynyt jalanjäljet. Näitä jälkiä rajavartijat tähystelevät autosta.

Liettualainen rajavartija Tadeus Rozevic etsii jalanjälkiä Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla olevasta hiekkaväylästä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Parin tunnin tiirailun jälkeen saldona on suuri määrä eläimien jättämiä tassunjälkiä. Laittomista rajanylityksistä ei tänä aamupäivänä ole merkkejä.

Suomalainen rajavartija kertoo, että toiminta Liettuan rajalla vastaa pitkälti Suomen Venäjän-vastaisen rajan valvontaa.

Rajaa partioidaan ajoneuvoilla ja jalkaisin. Merkittävä ero on, että Suomessa käytetään koirapartioita, koska Suomen rajoilla ei ole hiekkaväylää, mistä etsiä jalanjälkiä.

Tällä kaistaleella rajalla on lisäksi kameravalvonta. Kamerat rekisteröivät liikkeet rajan yli päivin ja öin.

Suomalaisten vaihdettava partioautoa

– Olemme lisänneet partiointia ensimmäisessä linjassa sen jälkeen, kun laittomat rajanylitykset alkoivat, sanoo liettualainen rajavartija Tadeus Rozevic.

Frontexin lähettämiä rajavartioita ja kalustoa tarvitaan juuri ensimmäisen linjan partiointiin.

Suomesta Liettuaan on lähetetty yksi partio ja ajoneuvo. Rajavartiolaitoksen pakettiauto on aiheuttanut suomalaisille pienen vastoinkäymisen. Se ei selviä rankasta maastosta.

Siksi Suomen viranomaiset pyrkivät pikimmiten saamaan paikalle maastoajoneuvon. Suomalaiset pystyvät silti partioimaan, koska heidän seurassaan on aina paikallinen rajavartija.

Liettualainen rajavartija opastaa suomalaisia. Tässä kohtaa Liettuan ja Valko-Venäjän erottaa vain kapea oja. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Miehet työskentelevät Frontex-operaatiossa neljä viikkoa paikan päällä, sen jälkeen vaihdetaan miehistöä. Rajavartijat tekevät kymmentuntista päivä- ja yövuoroa.

Liettuan Valko-Venäjän -vastaista rajaa on yli kuusisataa kilometriä. Maasto on suomalaisille tuttua kangasmetsää, peltoa ja pieniä jokia.

Rozevic osoittaa parinsadan metrin pituista rajaosuutta.

– Tästä tuli paljon rajanylittäjiä muutamia viikkoja sitten.

Rozevicin mukaan kaikki rajanylittäjät on saatu kiinni Liettuan puolella. Yleensä he ovat jääneet odottamaan viranomaisia ja antautuvat rauhallisesti. Sen jälkeen rajanylittäjät hakevat turvapaikkaa Liettuasta.

Lue lisää: Yle haastatteli Irakista tulleita turvapaikanhakijoita Liettuassa

Tupakan salakuljetuksesta ihmissalakuljetukseen

Rajavartijoiden päätyö Valko-Venäjän -vastaisella rajalla on pitkään ollut tupakan salakuljettajien pysäyttäminen. Laittomat rajanylitykset ovat olleet pieni ilmiö. Tilanne muuttui toukokuussa, kun epäviralliset rajanylitykset kääntyivät rajuun nousuun.

Pelkästään heinäkuussa 1 400 turvapaikanhakijaa ylitti rajan laittomasti. Yleisesti uskotaan, että kyseessä on Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkan operaatio, jolla hän pyrkii painostamaan EU:ta.

Kun EU toukokuussa asetti uusia pakotteita Valko-Venäjän järjestämän lentokonekaappauksen jälkeen, Lukašenka varoitti EU:ta, että rajan yli alkaa virrata ihmisiä.

Liettuassa oletetaan, että ihmissalakuljettajat pyörittävät toimintaa Valko-Venäjän puolella. Salakuljettajat toimivat viranomaisten kanssa yhteistyössä tai ainakin heidän siunauksellaan.

Muutoin ei olisi mahdollista, että satoja siirtolaisia Lähi-Idästä ja Afrikasta olisi voinut kulkea huomaamatta Valko-Venäjän syrjäseudulla ja ylittää rajan.

Välimatka Liettuasta Valko-Venäjälle on lyhyt. Hiekkaväylä on monissa paikoissa ainoa maita erottava este. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Rajavartija Rozevic kertoo, ettei valkovenäläisiä rajavartijoita ole näkynyt viime aikoina, vaikka raja on vain kymmeniä metrejä leveä.

Valko-Venäläisten rajavartioiden tyhjiä kojuja näkee monessa paikassa vain viidenkymmenen metrin etäisyydeltä.

Gintaro Žagunion rajavartioaseman komentaja vahvistaa, että kaikki tiedonvälitys ja yhteistyö Valko-Venäjän rajavartioiden kanssa on katkennut.

– Vielä viime vuonna meillä oli yhteinen kokous, jossa vaihdoimme tietoja. Nyt yhteyksiä ei ole, toteaa komentaja Zydrunas Vaikasas.

Komentaja kiittelee Frontexin lähettämää apua. Tilanne on hänen mukaansa täysin poikkeuksellinen. Tavallisena vuonna laittomia rajanylityksiä on 50–100. Tänä vuonna jo noin 2 100 ihmistä on ylittänyt rajan laittomasti.

– Liettuan poliisi ja armeija sekä Frontex ovat tulleet avuksemme. Olemme kiitollisia kaikesta tuesta, sanoo komentaja Vaikasas.

Suomalainen rajavartija kantaa Euroopan rajavirasto Frontexin -merkkiä Liettuassa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Pikapalautukset mahdollisia

Myös Puolassa ja Latviassa turvapaikanhakijoita on tullut epävirallisesti rajojen yli Valko-Venäjältä, mutta ylivoimaisesti suurin määrä on saapunut Liettuaan.

Frontexin pääjohtaja Fabricio Leggerin mukaan kyse on Valko-Venäjän poliittisesta painostuksessa EU:ta vastaan ja siihen suhtaudutaan suurella vakavuudella.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Frontexilla on nopean toiminnan operaatio tässä osassa Eurooppaa. Tilanne on ennenkuulumaton, Leggeri sanoi maanantaina Liettuan-vierailullaan.

Frontexin operaatioon osallistuu kuusikymmentä rajavartijaa, kolmekymmentä ajoneuvoa ja kaksi helikopteria. Lisäksi Frontex lähettää Liettuaan henkilöitä, jotka avustavat turvapaikanhakijoiden tunnistamisessa ja haastatteluissa. Tilanteen vaatiessa operaatiota voidaan kasvattaa.

Frontex avustaa myös mahdollisissa pikapalautuksissa.

– Tuemme Liettuaa palautusten valmistelussa ja voimme myös järjestää palautuslentoja. Voimme tukea sekä vapaaehtoisissa että pakolla toteutetuissa palautuksissa, sanoi Frontexin pääjohtaja Leggeri.

Seuraavaksi Liettua aikoo pystyttää yli 500 kilometriä pitkän piikkilanka-aidan Valko-Venäjän -vastaiselle rajalleen. Tanska ja Slovenia ovat jo luvanneet toimittaa piikkilankaa.

Samalla kun Suomi avustaa rajavalvonnassa, tukee se Liettuaa myös turvapaikanhakijoiden vastaanotossa lähettämällä ainakin hallitelttoja ja huopia. (siirryt toiseen palveluun)

Lue lisää:

Yle Liettuassa: Valko-Venäjältä tulleet rajanylittäjät tarttuivat tilaisuuteen, kun Lukašenka uhosi avaavansa rajan – irakilainen Firas haluaisi Suomeen

Rajavartiolaitos lähettää kaksi partiota Latviaan ja Liettuaan – taustalla Valko-Venäjältä laittomasti tulevien siirtolaisten suuri määrä

Turvapaikanhakijat politiikan pelinappuloina – Valko-Venäjän ohjaama pakolaisvirta ja Kreikan karkotukset vievät ihmisoikeuksien rippeetkin

"Tilanne voi ryöpsähtää hyvin nopeasti", arvioi Suomen Liettuan-suurlähettiläs laittomia rajanylityksiä Valko-Venäjältä