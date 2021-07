Herätys: Ravintola-alalla kova pula työntekijöistä, seurasimme rajavartioiden partiointia Liettuassa, käsidesipisteiden kohtalo mietityttää

Ravintolakonsernin pomo ehdottaa työvoimapulan ratkaisuksi peruspalkkojen nostamista sunnuntailisien kustannuksella

Koronan koettelemalta ravintola-alalta on lähtenyt arvion mukaan jopa viidennes työntekijöistä. Ravintolajätti Noho Partnersin mukaan monia ravintoloita on jouduttu pitämään kesällä työvoimapulan takia kiinni. Ravintola-alan houkuttelevuus näyttää niin ikään heikentyneen, sillä koulutukseen on hakenut selvästi aiempaa harvempi. Ravintolakonsernin pomo ehdottaa, että tilannetta voitaisiin helpottaa nostamalla peruspalkkoja sunnuntailisien kustannuksella.

Ruiskautetaanko kaupoissa käsidesiä käsiin koronapandemian jälkeenkin?

Asiakkaille on sisäänkäynnin vieressä tarjolla käsidesiä Oulun Prismassa. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Monelle kaupassakävijälle käsien desinfiointi on jo tuttu rutiini: kaupan porteilla käsidesiä käsiin ja vasta sitten ostoksille. Käsidesipisteistä on tullut koronan takia osa kauppojen tarjoamaa palvelua, mutta mitä niille tehdään pandemian jälkeen? Kysyimme asiaa S-ryhmältä, K-ryhmältä ja Lidl Suomelta. Oululaismarketissa desinfiointipisteiden jääminen saisi kannatusta.

Suomalaiset rajavartijat etsivät jalanjälkiä hiekasta Liettuan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla

Suomalainen rajavartija partioi Liettuan Valko-Venäjän vastaista rajaa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Liettuan Valko-Venäjän-vastaista rajaa on yli kuusisataa kilometriä. Maasto on suomalaisille tuttua kangasmetsää, peltoa ja pieniä jokia. Rajalle on tehty hiekkaväylä. Mikäli ihminen tai eläin on ylittänyt rajan, hiekkaan on piirtynyt jalanjäljet. Näitä jälkiä rajavartijat tähystelevät autosta.

Yle Uutiset seurasi kahden suomalaisen rajavartijan ensimmäistä partiokierrosta uudessa komentopaikassa Liettuassa. Tavallisena vuonna laittomia rajanylityksiä tapahtuu Liettuassa 50–100 kappaletta, mutta tänä vuonna niitä on nähty jo monikymmenkertainen määrä.

Norjan terroriteoista tulee kuluneeksi 10 vuotta

Oslon hallintokortteli näytti tältä Anders Behring Breivikin rakentaman autopommin räjähdettyä heinäkuussa 2011. Räjähdyksessä kuoli kahdeksan ihmistä ja ampumisissa Utøyan saarella 77 ihmistä. Kuva: Norjan poliisi / EPA

Tänään tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Anders Behring Breivik murhasi 77 ihmistä Oslon hallintokorttelissa ja Utøyan saarella. Uhreja muistetaan Oslossa tänään useassa tilaisuudessa. Yle seuraa päivän tapahtumia ja lähettää muistotilaisuuksia suorana nettisivuillaan.

Etelässä hivotaan jälleen hellelukemia

Kuva: Yle

Torstaina sadekuuroja tulee maan keski- ja pohjoisosassa paikoin, mutta laajalti sää on poutainen. Etelämpänä lämpötilat kohoavat jälleen tilapäisesti lämpimän iltavirtaksen myötä.

