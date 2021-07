Time-lehti nimesi Helsingin yhdeksi maailman loistavimmista paikoista – Suomen pääkaupungista maalataan tulevaisuuden kulttuuripesäkettä

Helsinki on yksi maailman loistavimmista paikoista, jos yhdysvaltalaisen aikakauslehti Timen listaa (siirryt toiseen palveluun) on uskominen. Suomen pääkaupunki on nostettu vuoden 2021 loistavimpien paikkojen joukkoon kaupunkina, "josta voi tulevaisuudessa kasvaa versoava kulttuuripesäke".

Time mainitsee Helsingin olevan kaupunki, joka on jo aiemmin tunnettu maailmalla ympäristöedelläkävijänä.

Nyt lehti nostaa esiin taide-, kulttuuri- ja arkkitehtuurikenttää ja tituleeraa Helsinkiä kaupungiksi, jossa "vanhat tilat saavat uuden tarkoituksen".

Esimerkiksi nostetaan Helsinki biennaali, kahden vuoden välein järjestettävä kansainvälinen taidetapahtuma, joka on pystytetty entiseen armeijan tukikohtaan Vallisaareen. Maininnan saa myös muun muassa Helsingin päärautatieaseman yhteyteen avattu Scandic Grand Central -hotelli.

Time-lehti valitsi listalleen sata loistavinta paikkaa maailmassa nyt kolmatta vuotta. Se sisältää maita, alueita, kaupunkeja ja kuntia.

Tänä vuonna kriteereissä (siirryt toiseen palveluun) huomioon otettiin koronapandemian luomat poikkeukselliset olosuhteet, ja listalle valinta oli lehden mukaan kunnianosoitus "ihmisille ja yrityksille... jotka löysivät tapoja sopeutua, rakentaa ja innovoida". Valinnassa huomioitiin paikat, jotka "tarjoavat uusia ja jännittäviä kokemuksia".

