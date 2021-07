Maatilan omistaja teki superlöydön Sotkamossa: lehmien keskeltä paljastui viisi harvinaista saniaislajia – "Huipputulos", toteaa suojelubiologi

Noidanlukkosaniaiset ovat tarkkoja kasvupaikastaan, ja sotkamolaisella laitumella niille on kehittynyt vuosikymmenien saatossa mieluinen ympäristö.

Maatilan omistaja Helena Okkonen käyskentelee hiehojen laitumella Sotkamossa. Okkonen esittelee aluetta, josta on löytänyt viittä eri noidanlukkoa. Ne ovat saniaiskasveja, ja Okkonen kutsuu laidunaluetta superlöydöksi. Samaa sanoo luontokuvaaja Pekka Helo. Helo kävi tarkastamassa Okkosen löydökset. Kaikkiaan paikalta löytyi saunio-, suikea-, pohjan-, aho- ja ketonoidanlukkoja.

Kaikkiaan näitä pieniä noidanlukkosaniaisia kasvaa seitsemää eri lajia Suomessa. Sotkamon Parkualla sijaitseva löytöpaikka on siitä harvinainen, että esimerkiksi löydetyt saunionoidanlukot ovat mahdollisesti Suomen pohjoisimmat. Aiempi havainto Kainuusta niistä on 20 vuotta sitten.

Katso videolta, millainen saniaisten löytöpaikka on.

Noidanlukko kaipaa valoa kasvaakseen. Ne ovat hyvin pieniä, joten toiset kasvit voivat viedä niiden tarvitseman valon ja tukahduttaa kasvamisen. Myös vuosikymmenten laidunnus on luonut niille hyvän kasvualustan, arvioi Helo. Lisäksi hiekkapohjainen maaperä sopii kasville.

– Kun ympäristön kasvit kasvavat riittävän kokoisiksi, ne häviävät. Ne säilyvät maaperässä muutaman vuoden, Helo kertoo.

Kuin aarteenetsintää

Luontokuvaaja Pekka Helo arvioi, että viisi noidanlukkoa harvinaisen iso lajimäärä yhdelle pienelle löytöalueelle. Alueelta löytyneet saunio- ja pohjannoidanlukko ovat Metsähallituksen suojelubiologi Ilkka Immosen mukaan sellaisia, joita hän ei ole kohdannut Kainuussa aiemmin.

– Se ei ole aivan normaalia näillä korkeuksilla. Esimerkiksi nyt löydetty saunionoidanlukko on ainoa tiedetty Kainuussa, Immonen summaa.

Löydön tehnyt Helena Okkonen sanoo, että tilan laidun on perinnebiotooppi eli vanhaa maankäytön muovaamaa perinnemaisemaa, jossa kasvaa uhanalaisia lajeja. Juuri tällainen laidun tai vanha pihapiri on otollinen noidanlukoille.

Näitä kasveja ei ole helppo löytää. Metsähallituksen Immonen kuvailee sitä aarteenetsinnäksi.

– Löytäminen vaatii tarkkuutta ja keskittymistä. Vanhalta pihalta voi löytää aho- ja ketonoidanlukon, jotka ovat yleisempiä. Saunio- ja pohjannoidanlukon kasvupaikka on arvokas ja harvinainen. Viisi eri noidanlukkoa on huipputulos ja osoittaa, että niitä on ollut etsimässä ihminen, joka tietää, mitä etsii, Immonen summaa.

Sotkamon saniaiset ovat tulleet luultavasti tuulen mukana.

– Pienen pienet itiöt kulkeutuvat ilmavirtojen mukana. Niitä tulee maaperään joka paikkaan, mutta hyvin harvassa paikassa maaperä on sellainen, että niillä on menestymisen mahdollisuus, Helo summaa.

