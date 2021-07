Mitä tapahtuu koroille lähivuosina? Euroopan keskuspankki on luvannut paljastaa tänään kansan kielellä, mitä sen uusi strategia tarkoittaa

Kansantaloudet pyörivät velan voimalla, ja nyt valtaosa tuosta velasta on Euroopan keskuspankin omaisuutta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Federal Reserven tase vastaa "vain" 37 prosenttia bruttokansantuotteesta.

EKP on tukenut euroalueen talouksia pitämällä korot matalina ja ostamalla valtioiden ja yritysten arvopapereita jo vuosikausia. Nyt keskuspankin tase vastaa jo lähes 75 prosenttia euromaiden bruttokansantuotteesta. Mitä pankki aikoo vastedes? Juttu päivittyy.

Euroopan keskuspankki julkisti heinäkuun alussa uuden strategiansa, mutta mitä strategia käytännössä tarkoittaa? Siihen odotetaan vastausta tänään iltapäivällä, kun EKP:n neuvosto päättää kaksipäiväisen rahapoliittisen kokouksensa.

Pääjohtaja Christine Lagarden tiedotustilaisuus alkaa klo 15:30, päivitämme juttua tilaisuuden aikana. Hän on luvannut (siirryt toiseen palveluun) infoonsa "mielenkiintoisia muutoksia" aiempaan verrattuna.

EKP julkisti uuden strategiansa – asuntojen hintakehitykselle uutta huomiota, matalien korkojen aika saattaa jatkua entistä kauemmin

Lagarde on sanonut pankin käyttävän nyt uudenlaista viestintää (siirryt toiseen palveluun), joka on yksinkertaista, ytimekästä ja sisältää mahdollisimman vähän ammattikieltä. Tarkoitus on siis puhua jatkossa laajemmalle yleisölle kuin vain keskuspankkianalyytikoille.

Asuntovelallisen kissanpäiville jatkoa

Financial Timesin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Lagarde kertoi, että ainakaan rahapolitiikkaa "ei kiristetä ennenaikaisesti".

Se saattaa tarkoittaa sekä sitoutumista mataliin korkoihin että pandemiaelvytyksen jatkamista vielä tulevina vuosinakin.

Korko on ollut pian seitsemän vuotta miinusmerkkinen. EKP pudotti sen -0,5:een jo kohta kaksi vuotta sitten.

Todennäköisesti lainan hinta pysyy hyvin matalana ainakin siihen asti, kunnes pankki saavuttaa inflaatiotavoitteensa. Sitä ei ole näköpiirissä; pankki itse ennustaa kuluttajahintojen nousun hidastuvan taas ensi vuonna.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Korot ovat EKP:n pääase kahden prosentin inflaatioon pyrittäessä jatkossakin.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kehotti (siirryt toiseen palveluun) pari viikkoa sitten velallisia ja velan ottoa harkitsevia laskemaan kuitenkin huolella, että he pystyvät tarvittaessa suoriutumaan koronnoususta "muutaman vuoden kuluttua".

Euromaiden velat jo talouden kokoa suuremmat

Euroalueen valtioiden joukkolainojen tuotot ovat laskeneet voimakkaasti viime aikoina.

Tämä johtuu osin siitä, että koronaviruksen uuden muunnoksen leviäminen on saanut sijoittajat etsimään turvallisia kohteita. Valtionlainojen korot laskevat. Toisena syynä markkinoilla pidetään EKP:n suuria arvopaperiostoja.

Esimerkiksi kesäkuussa EKP kertoo ostaneensa arvopapereita 80 miljardilla eurolla (siirryt toiseen palveluun)pandemiaelvytyksessään. Tähän mennessä se on hankkinut velkapapereita yhteensä lähes 1 200 miljardilla eurolla.

Kuva: Hilppa Hyrkäs / Yle, valokuva: Ronald Wittek / EPA

Keskuspankki toimii ikään kuin velkaantuvien euroalueen maiden takaajana. Valtiot tarvitsevat velkaa alijäämien kattamiseen koronataloudessa.

Eurostat kertoi torstaina (siirryt toiseen palveluun), että keskimääräinen alijäämä oli vuoden alussa 7,4 prosenttia. Suomessa budjettivajetta kertyi 5,2 prosenttia.

Euromaat ovat velkaa sijoittajille keskimäärin jo yli sata prosenttia (siirryt toiseen palveluun) suhteessa niiden bruttokansantuotteeseen.

Jos keskuspankki päättäisi yhtäkkiä nostaa korkoa tai kertoisi vetäytyvänsä arvopapereiden ostoista, valtionlainojen korot voisivat ampaista nousuun ja valtioiden velanhoitokyky joutua kyseenalaiseksi.

Niinpä pankki tekee uudella strategiallaan selväksi, että ainakaan ihan lähiaikoina näin ei käy. Valtioiden lainojen korot ovat laskeneet strategianmuutoksen julkistamisen jälkeen. Sijoittajat luottavat nyt, että keskuspankki jatkaa osto-ohjelmiaan vielä nykyisenlaisen pandemiaohjelman jälkeenkin.

Saksan kymmenvuotisen valtionlainan korko oli torstaina miinuksella 0,41 prosenttia, Suomen 0,21 prosenttia.

Sijoittajien suhtautuminen myös Italian velkaan (siirryt toiseen palveluun) on rauhoittunut.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Mitä tekee kuluttaja?

Keskuspankin kannalta tilanteen tekevät hankalaksi kuluttajat. Ihmiset panevat yhä rahaa sukanvarteen sen sijaan että kuluttaisivat. Tulevaa talouskehitystä on vaikea ennustaa.

Esimerkiksi Barclays-pankki arvioi Bloombergin mukaan (siirryt toiseen palveluun), että ylimääräisiä säästöjä on kertynyt 600 miljardia euroa korona-aikana. Etenkin ikäihmiset laittavat rahaa talteen.

Siitä voi seurata peruuttamatonta vahinkoa viihdealalle, hotelleille ja lentoyhtiöille.

Pandemian taloudelliset vaikutukset ovat hyvin erilaiset eri euromaissa ja eri aloilla. Näin ollen myös riskit kasaantuvat tiettyihin paikkoihin.

EKP arvioi nyt myös ilmastonmuutoksen olevan riski rahoitusjärjestelmän kannalta. "Siirtymäriski" syntyy muun muassa siitä, että hiilestä riippuvaisten yritysten kustannukset kasvavat. Kuva Jänschwalden hiilivoimalasta Saksasta. Kuva: AOP

