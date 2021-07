THL: Uusien tartuntojen määrä on nelinkertaistunut kesäkuusta – tehohoidon kuormitus on pysynyt yhä alhaisena ja kuolemia ei ole kirjattu viikkoon

Rokotukset ovat auttaneet vanhempaa väestöä, mutta nuorilla kattavuus on yhä matalampaa. Kuvassa massarokotuksia Tampereella heinäkuussa.

Rokotukset ovat auttaneet vanhempaa väestöä, mutta nuorilla kattavuus on yhä matalampaa. Kuvassa massarokotuksia Tampereella heinäkuussa. Kuva: Marjut Suomi / Yle

Rokotuksista on jo apua: vakavien tautitapausten määrä ei ole tartunnoista huolimatta noussut samassa suhteessa kuin aiemmin epidemian aikana. Tartuntoja on nyt erityisesti nuorilla aikuisilla.

THL kertoo, että Suomessa on viime viikolla todettu 2 210 uutta koronatapausta. Eilen uusia tapauksia kirjattiin 453.

Uusien koronatapausten määrä on ollut kasvussa nyt noin kuukauden ajan ja viikottainen tapausmäärä on nelinkertaustunut kesäkuun puolivälistä.

Tartuttavuusluku on nyt arviolta 1,0–1,25 eli epidemia kiihtyy yhä.

THL kuitenkin muistuttaa, että rokotuskattavuuden nousun ansiosta vakavien, sairaalahoitoa vaativien tautitapausten määrä ei ole kesän kuluessa noussut yhtä nopeasti kuin aiemmin epidemian aikana.

Laitoksen tiedotteen mukaan tartuntojen määrän nopea lisääntyminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että epidemian kokonaiskuvaa pidetään huolestuttavana.

Pääosa tartunnoista on alkuperältään kotimaisia. THL:n mukaan suuri osa tartunnoista saadaan edelleenkin nuorten aikuisten baari-illoissa ja tapaamisissa.

Lähes 60 prosenttia viime viikon uusista tartunnoista todettiin 10–29-vuotiailla. THL:n tiedotteessa erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia suositetaan vähentämään tartuntariskiä aiheuttavia sosiaalisia kontakteja.

Ikäryhmässä rokotekattavuus on noussut nopeasti ja yli puolet yli 20-vuotiaista on jo saanut ensimmäisen rokoteannoksen. THL suosittaa yhä, että rokotus kannattaa ottaa heti, kun siihen on mahdollisuus.

Tartunnanjäljitys ruuhkautuu osassa maata

Tartuntojen määrän lisääntyminen erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa ja laajat altistukset ovat saaneet tartunnanjäljityksen ruuhkautumaan ainakin osassa maata.

Asianosaisten on lain mukaan autettava viranomaisia tartunnanjäljityksessä ja noudatettava heidän ohjeitaan, jotta tartuntaketjujen muodostuminen saadaan katkaistua viiveettä.

Epidemian kiihtymisestä kertoo myös testipositiivisuuden kasvu. Viime viikolla noin 2,3 prosenttia koronatesteistä osoittautui positiivisiksi. THL:n mukaan osuuden kasvu kertoo siitä, ettei kaikkia tartuntoja enää havaita yhtä tehokkaasti kuin aiemmin.

Kuitenkin ylivoimaisesti suurimmassa osassa, noin 72 prosentissa tapauksista, tartunnanlähde saatiin selvitettyä. Osuus on parantunut edeltävästä viikosta.

Karanteeniin asetettiin yli 6 000 henkilöä, kun toissaviikolla karanteenimääräyksen sai alle 5 000 suomalaista.

Rokotukset auttavat sairaaloissa

Rokotusten ansiosta sairaalahoidon tarve ei enää nouse samaa tahtia kuin tartuntojen lukumäärä.

Tällä hetkellä tehohoidossa olevista koronapotilaista yli puolet on alle 50-vuotiaita. Sairaalahoidossa oli eilen koko maassa yhteensä 56 potilasta.

Tehohoitoa tarvitsee tällä hetkellä koko maassa noin 10 potilasta. Tulevan viikon ennusteet valtakunnallisten uusien erikoissairaanhoito- ja tehohoitojaksojen lukumääristä ovat loivassa nousussa.

Valoa tilanteeseen tuo myös se, että kuolemantapaukset ovat painuneet viimeisimmällä tarkastelujaksolla kohti nollaa.

Tartuntatautirekisteriin ei ole viikon sisään ilmoitettu yhtään uutta koronavirustautiin liittyvää kuolemaa. Koko epidemian aikana tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu yhteensä 978.

Lue myös:

Täältä löydät päivittyvän seurannan Suomen ja maailman koronatilanteesta.