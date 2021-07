Black Mirror teki teknologiasta pelottavaa, mutta samoista naruista vedettiin jo 200 vuotta sitten: tuore kirja sukeltaa klassisen kauhun syövereihin

Maineikas tiedemies ostaa itselleen Notre Damen varjoissa sijaitsevasta nuhjuisesta liikkeestä ihmisen luurangon ja asettaa sen laboratorioonsa. Pian selviää, että luurangolla on haitallisia ja kammottavia ominaisuuksia. Tiedemies ei pysty keskittymään työhönsä, koska "irvistelevän pääkallon tyhjät silmäkuopat" vetävät häntä vääjäämättömästi puoleensa. Öljylampun liekit tanssivat laboratorin seinillä, luiset sormet kohoavat, ja sitten....

Tällaisia hyytäviä kauhutunnelmia loihditaan englantilaiskirjailja Jerome K. Jeromen Tiedemies-kummitustarinassa vuodelta 1892. Tiedemies on yksi esimerkki 1800-luvun ja 1900-luvun ensimmäisten vuosien kauhusta, jota Klassisia kauhukertomuksia -novellikokoelma (Basam Books, 2021) esittelee.

Kokoelman tunnetuin novelli on George Eliotin eli Mary Ann Evansin Kohotettu huntu (1859), joka kuuluu Robert Louis Stevensonin Tohtori Jekyll ja Mr. Hyden sekä Bram Stokerin Draculan ohella viktoriaanisen kauhukirjallisuuden merkkiteoksiin. Suomentaja Jussi Tuomas Kivi törmäsi novelliin 2000-luvun alussa opiskellessaan Lontoossa.

– Nykykontekstia ajatelleen Kohotetussa hunnussa on ehkä enemmän psykologista kauhua. Teemana kulkee hyvin vahvasti vaarallinen tiede: mukana on frenologiaa eli kallon mittaamiseen perustuvaa pseudotiedettä sekä telepatiaa, jota pidettiin tuohon aikaan tutkimisen arvoisena asiana. Novellissa myös herätetään kuollut henkiin verenvaihdon avulla.

Vaikka lukijoista ei ollut pulaa, kauhua pidettiin 1800-luvulla etenkin sivistyneistön parissa halpahintaisena viihteenä ja moukkamaisena kioskikirjallisuutena. Pääsääntöisesti realistisia romaaneja kirjoittaneelle ja jo omana aikanaan arvostetulle George Eliotille Kohotettu huntu oli ainutkertainen hairahdus, eikä hän enää koskaan palannut kauhun pariin.

– Eliotin kustantaja esimerkiksi inhosi novellia. Hän suostui julkaisemaan sen lehdessään, mutta nimettömänä. Eliot itsekin piti novelliaan jonkinlaisena sivupolkuna, Jussi Tuomas Kivi kertoo.

Yllättävää kyllä, viktoriaanisena aikana kauhua kirjoittivat paljon nimenomaan naiset. Eliotin ohella Klassisia kauhukertomuksia -kokoelmassa on mukana novelli Mary Elizabeth Braddonilta, joka oli viehättynyt yliluonnollisista ja makaabereista aihepiireistä.

Mary Shelleyn Frankenstein taas on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista kauhuklassikoista. Myös englanninkielisen kirjallisuuden merkkiteoksiin kuuluvassa Emily Brontën Humisevassa harjussa on kauhunomaisia piirteitä, jotka järkyttivät ja puistattivat aikalaisia.

– Miesten oli tuohon aikaan helpompi julkaista korkeakirjallisuutta kuin naisten. Vähemmän arvostettujen lajityyppien, kuten kauhukirjallisuuden puolella tätä ongelmaa ei ollut, Jussi Tuomas Kivi toteaa.

Tästä kertoo sekin, että esimerkiksi Mary Ann Evans kirjoitti miehen nimellä saadakseen enemmän arvostusta. Naiset kirjoittivat kauhua myös siksi, että keskiluokkaiselle naiselle se oli 1800-luvulla yksi harvoista keinoista ansaita omaa rahaa.