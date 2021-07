Sammutustyöt jatkuvat Yhdysvaltain länsiosissa, maastopalojen savu tunkee jo itärannikon kaupunkeihin asti

Lähes 80 laajaa maastopaloa roihuaa parhaillaan Yhdysvalloissa. Kaikkiaan maastopaloja on raportoitu 13 osavaltiossa.

Maastopalot sijaitsevat pääasiassa maan länsirannikolla, mutta savu näkyy jo itärannikon kaupungeissa asti.

The New York Timesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) tilanne vaikuttaa ilmanlaatuun useilla alueilla. Esimerkiksi New Yorkissa tämänhetkistä ilmanlaatua pidetään erityisen haitallisena terveydelle. The Guardian puolestaan kuvaa (siirryt toiseen palveluun) suurkaupungin ilmanlaatua tällä hetkellä yhdeksi maailman huonoimmaksi.

New Yorkin ilmanlaatua on kuvattu yhdeksi huonoimmista koko maailmassa. Kuva otettu 21. heinäkuuta. Kuva: Jason Szenes / EPA

Ilmanlaatua tarkastellaan asteikolla 0–500. Mitä korkeampi numero, sitä suuremmat ilmansaasteet. Esimerkiksi New Yorkissa nämä lukevat ovat olleet 130–160 välillä. Yli 100 meneviä arvoja pidetään erityisen haitallisina terveydelle, kertoo NYT.

New Yorkin lisäksi maastopalot ovat aiheuttaneet sumua ja huonoa ilmanlaatua useissa muissa kaupungeissa Yhdysvalloissa ja Kanadassa, kuten Philadelphiassa ja Torontossa.

Bootlegin savu näkyy avaruudessa asti

Suurin paloista on Bootleg-nimellä tunnettu maastopalo Oregonin osavaltiossa Yhdysvaltain länsiosassa.

Palo alkoi heinäkuun alkupuolella, ja se on tähän mennessä polttanut noin 1 600 neliökilometriä maastoa. Maastopalo on kasvanut niin suureksi, että sen savu näkyy jo satelliittikuvissa asti, uutisoi muun muassa BBC (siirryt toiseen palveluun).

Kuva: Otso Ritonummi / Yle

Paloalue on hieman pienempi kuin Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kuntien yhteenlaskettu pinta-ala.

Toinen laaja palo, Dixie, sijaitsee Kalifornian osavaltiossa. Kaikkiaan maastopalot ovat tuhonneet osavaltiossa tänä vuonna jo yli tuhat neliökilometriä maa-alaa.

Dixien epäillään saaneen alkunsa, kun puu romahti paikallisen sähköyhtiön laitteiston päälle palon syttymispäivänä.

Kesäkuu oli Pohjois-Amerikan mittaushistorian lämpimin. Ennätystä lietsoi Pohjois-Amerikan läntisiä osia kurittanut helleaalto. EU:n alainen ilmastonmuutostietopalvelu Copernicus arvioi ennätyksen olevan osoitus ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Lue myös:

Kanadan länsiosaan julistettiin hätätila maastopalojen vuoksi – paloja riehuu myös Yhdysvalloissa

Siperiassa raivoavat ankarat metsäpalot – Savu peitti kymmeniä kaupunkeja

Chas Hansen pakeni Seattlen hirmuhelteitä kellarin ”paniikkihuoneeseen” Yhdysvalloissa, nyt uhkaavat palot: ”Jos ne leviävät, meillä ei ole mahdollisuuksia"