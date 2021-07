Näin musiikkia janoavat ihmiset virtasivat Tikkurila Festivaaleille Vantaalla – festarikävijä Roope Koivunen: "Monella on menohousut jalassa"

Kolmipäiväisille Tikkurila Festivaaleille odotetaan päivittäin jopa 8 000 kävijää, ja koronaturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Festivaalivieraat kaipaavat tapahtumiin rokotepassia.

Moni tapahtuma on peruttu kohonneiden koronatartuntalukujen vuoksi. Esimerkiksi tällä viikolla perumisista ilmoittivat Weekend ja Tubecon.

Mutta kaikkia yleisötapahtumia ei ole peruttu.

Tänään torstaina alkoi kolmipäiväinen Tikkurila Festivaali, joka järjestetään rajoitetuilla kävijämäärillä. Tänä vuonna tapahtumaan odotetaan noin 8 000 kävijää päivää kohden. Vuonna 2019 kävijöitä oli parhaimmillaan noin 13 000 päivässä.

Roope Koivunen ja Eero Perälä ostivat liput tapahtumaan hetken mielijohteesta. He ovat varautuneet iltaan kasvomaskeilla ja käsidesillä, mutta luottavat, että järjestäjä on tehnyt alueesta turvallisen. Kuva: Matti Myller / Yle

Festivaalivieraiksi saapuneet helsinkiläiset Roope Koivunen ja Eero Perälä odottivat torstaina iltapäivällä kello kahden jälkeen porttien aukeamista innokkaina. Heitä kiinnosti erityisesti Gasellit-yhtyeen esiintyminen.

– Kyllä täällä monella on menohousut jalassa, Koivunen sanoi.

Kaksikon mielestä festivaali on järjestetty turvallisesti, joten koronaturvallisuus on festivaalikävijöiden vastuulla.

Myös kouvolalainen Arto Karhu oli hyvillä mielin paikalla. Hän toivoi, että kaikki festivaalikävijät ovat lukeneet järjestäjien koronaohjeet.

– Tosi kiva, että tapahtumia järjestetään. Samaan aikaan on hieman ristiriitaiset ajatukset, että viekö tämä vielä huonompaan suuntaan. Toivotaan, että turvatoimet pitävät koronan loitolla, Karhu totesi.

Arto Karhu aikoo katsoa ainakin Apulannan esiintymisen. Kuva: Matti Myller / Yle

Käsidesitorneja ja työntekijöillä maskipakko

Festivaalia järjestävän Nelonen Median tapahtumajohtaja Riikka Fagerholm on seurannut työntekijöiden ja yleisön reaktioita tyytyväisinä.

– On todella ilahduttavaa, että tapahtumien järjestäminen on jälleen mahdollista. Tätä ovat odottaneet aivan selkeästi niin me tapahtumajärjestäjät kuin yleisökin, artisteista puhumattakaan.

Aiemmin tänä kesänä Nelonen Median tapahtuma, Himos Juhannus, sai osakseen arvostelua, kun Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) uutisoi festivaalivieraasta, joka saapui paikalle suoraan Pietarista jalkapallon EM-kisoista karanteenista piittaamatta.

Tuolloin Tampereen yliopistollinen sairaala twiittasi (siirryt toiseen palveluun), että tapahtumassa on voinut altistua koronavirukselle. Myöhemmin kerrottiin, että tapahtumasta tuli myös joitain yksittäisiä tartuntoja.

Tikkurila Festivaalilla koronaturvallisuuteen onkin kiinnitetty erityistä huomiota: Esimerkiksi turvatarkastukseen on lisätty kaistoja väljän sisääntulon mahdollistamiseksi. Turvaväleistä muistutetaan ja paikalla on myös koronainfo.

Nelonen Median tapahtumajohtaja Riikka Fagerholmin mukaan käsidesitorneja ja vesipisteitä on alueella niin paljon, ettei niitä voi välttyä näkemästä. Kuva: Matti Myller / Yle

Riikka Fagerholmin mukaan käsidesitorneja ja vesipisteitä on kaikkialla. Henkilökunnalla on maskipakko ja yleisölle maskisuositus. Lisäksi Vantaan kaupungin edustajat jakavat alueella maskeja.

– Olemme laatineet tarkat ohjeet, miten festivaaleilla voi juhlia turvallisesti. Toivomme, että yleisö noudattaa näitä ohjeita, Fagerholm sanoo.

Roope Koivusen ja Eero Perälän mielestä rokotepassin käyttö ja tarkastaminen festivaaleilla voisi olla hyvä idea.

– Jos rokotepasseja käytettäisiin, festarit pystyisi ehkä järjestämään huolettomammin. Nyt on oltava varovaisempi, Koivunen sanoo.

Perälä on jo sairastanut koronan ja saanut rokotteet, mutta uusiutuminen on silti mahdollista.

– Kyllä korona huolestuttaa. Sitä miettii, saako myöhemmin kuulla täältä alkaneista tartunnoista. Pitää itse käyttäytyä niin, että siltä vältyttäisiin, hän sanoo.

Järjestäjä: merkittävä vaikutus ihmisten hyvinvointiin

Riikka Fagerholm uskoo, että tapahtuman arvo on yleisölle suuri, vaikka se järjestetään poikkeustilanteessa poikkeusmenetelmin.

– Uskon, että merkitys on valtava ihan ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Ihmiset on pitkään olleet ilman elämyksiä. Ovat eläneet rajoitusten keskellä tosi kurinalaista elämää. Ihmisen elintila on ollut pitkään todella suppea.

Hän on tyytyväinen, että kesän aikana tulleet koronamääräykset ovat olleet selkeämpiä.

– Keväällä ohjeistukset olivat sekavia. Rajoituksia määrättiin kovin pienillä varoajoilla, jopa muutamilla tunneilla ravintoloiden suuntaan. Tämä on nyt parantunut huomattavasti.

Nelonen Media on perunut osan tapahtumistaan. Esimerkiksi elokuulle suunniteltua Haloo Helsinki! -yhtyeen Olympiastadionkonserttia ei järjestetä.

Tikkurila Festivaalin kohdalla päädyttiin terveysviranomaisten kanssa siihen tulokseen, että ulkoilmatapahtuma voidaan tehdä turvallisesti.

– Olympiastadionin konsertit olisivat olleet puitteiltaan ja yleisömassaltaan aivan eri tyyppisiä tähän verrattuna. Niitä ei olisi ollut mahdollista järjestää. Jos viranomaisilta tulisi määräys keskeyttää tämä tapahtuma, niin toimisimme sen mukaan, Fagerholm sanoo.

