Ensin peruttiin Weekend, sitten Tubecon – festaripuuhamiestä mietityttää asia, jonka hän on jo oppinut kantapään kautta: brändi voi unohtua

Musiikkifestivaali Weekendin perumiseen on kaksi syytä. Niiden aiheuttama riski on hyviä bileitä suurempi, arvioi Hardi Loog. Kuva: Nelli Kenttä / YleX

Kulunut viikko toi huonoja uutisia tapahtuma-alalta, kun sekä Youtube-tapahtuma Tubecon että musiikkifestivaali Weekend peruttiin tältä kesältä.

Korona esti molemmat tapahtumat myös viime vuonna, joten tämä on monille jo toinen kesä putkeen ilman suosikkitubettajien tapaamista ja bailaamista isojen tähtien tahtiin. Molemmissa tapahtumissa on käynyt paljon nuorta yleisöä, jolle kahden vuoden lykkääntyminen voi tuntua todella pitkältä ajalta.

Onnistuneesti järjestetty tapahtuma on järjestäjälle paras käyntikortti. Voiko siis käydä niin, että yleisö unohtaa suosikkitapahtumat, kun perumiskierre jatkuu? Pysyykö tapahtuman brändi hengissä, jos sitä ei järjestetä vuosikausiin?

Kysyimme asiaa Weekend-puuhamies Hardi Loogilta ja Tubeconin toimitusjohtaja Jan Grehniltä.

"Riski ei ole sen arvoinen"

Musiikkifestivaali Weekendin perumiseen on kaksi syytä.

Ensimmäinen on se, että tapahtuman ulkomaalaisten artistien saapuminen paikalle on epävarma riski. Toinen on se, että festareihin kuuluu olennaisesti mahdollisuus nauttia sosiaalisuudesta, ihmisistä ja huolettomuudesta.

– Emme halua, että asiakkaat joutuvat miettimään, onko tapahtumaan ok tai sosiaalisesti hyväksyttävää mennä, sanoo festivaalia järjestävän All Things Live Finlandin toimitusjohtaja Hardi Loog.

– Riski ei ole sen arvoinen.

Vuosia tauolla olleen festarin järjestäminen menestyksekkäästi uudestaan ei ole aina helppoa. Hardi Loog sai tuta sen Raumanmeren juhannuksen kanssa. Kuva: Derrick Frilund / Yle

Loogin mielestä korona-aikaan tehty peruutus on maineen kannalta lähtökohtaisesti hyvä asia.

– Ennemminkin siitä tulisi mainehaittaa, jos Weekendistä tulisi koronalinko. Se toisi negatiivista mediaa ja negatiivisia fiiliksiä koko alalle.

Weekendin perumista helpottaa se, että tapahtumajärjestäjän selkänojana toimii suuri kansainvälinen yritys, All Things Live. Taloudellinen riski on pienempi kuin kotimaisilla yrityksillä.

Nyt Weekend käyttää paukkuja siihen, että se pysyy ihmisten huulilla ja järjestää mahdollisia sivutapahtumia.

Loog kuitenkin tietää, kuinka vaikeaa jo hetkeksi unohdettu festari on tuoda haudasta tapahtumakesän etulinjaan. Hän on järjestänyt Raumanmeren juhannusta (RMJ) vuodesta 2016. Tapahtuma ehti olla vuosia tauolla.

– Brändi ei enää vetänyt. Entiset kävijät olivat kasvaneet ulos RMJ:stä, eikä uusi ikäryhmä tiennyt siitä.

– Weekend on ollut kymmenisen vuotta tunnettu brändi, joten aika monta vuotta pitäisi olla ilman mitään. Mutta tämä on vain arvailua.

Grehn: Tubeconin peruminen helppo päätös

– Perumispäätös oli Tubeconin osalta helppo. Tapahtumaan kuuluu spektaakkelit, tunnelma ja turvallisuus, ja näissä olosuhteissa niiden takaaminen ei ole vielä mahdollista.

Näin sanoo toimitusjohtaja Jan Grehn.

Tubecon on noin 17 500 kävijällään Pohjoismaiden suurin vaikuttajatapahtuma. Edellisen kerran se järjestettiin vuonna 2019, ja seuraava on suunnitteilla kesälle 2022. Tapahtumien välille tulee siis peräti kolme vuotta.

Grehn ei usko, että pidempikään tauko vaikuttaisi Tubeconin suosioon merkittävästi.

– Tämän voisi nähdä niin, että brändi kärsii. Me ajatellaan pikemminkin, että päinvastoin, nyt voimme kehittää Tubeconia eteenpäin ja luoda uusia tapahtumia.

Grehn viittaa Tampereella elokuussa järjestettävään Tubecon Gamesiin, joka on tarkoitus pitää tänä vuonna ensimmäistä kertaa varsinaisen Tubeconin perumisesta huolimatta.

Tubeconin kävijöistä merkittävä osa on nuoria ja alaikäisiä. Harrastukset voivat vaihtua nopeastikin. Kuvassa Namikolinx, Luca Lilja ja fani Tubeconissa 2019. Kuva: Jussi Mankkinen / Yle

Tubeconin kävijät ovat perinteisesti olleet nuoria ja alaikäisiä. Kolmen vuoden tauko tarkoittaa, että 14–15-vuotiaat Tubecon-fanit ovat yhtäkkiä 17–18-vuotiaita, joista monilla kiinnostuksen kohteet ehtivät muuttua.

Onko Tubecon huolissaan siitä, että merkittävä osa sen kohdeyleisöstä voi irtautua tapahtumasta tauon aikana?

– Valitettavasti joillakin voi parhaat vuodet mennä tässä, mutta toisaalta koko ajan tulee lisää innostuneita nuoria ja myös vanhempia, Grehn sanoo, ja kertoo, että yli 80 prosenttia Tubeconin Instagram-seuraajista on täysi-ikäisiä.

– Hjallis Harkimo vetoaa eri ryhmään kuin Roni Back.

Milloin tapahtumapiina päättyy?

Ensi vuoden Tubeconin valmistelut ovat pitkällä. Tapahtuma järjestetään Vantaalla, jossa sen piti olla myös tänä vuonna.

Myös seuraavan Weekendin järjestelyt on aloitettu. Loog kertoo, että festivaali siirtyy uuteen paikkaan Helsingin lähistölle. Sijainti ja osa artistikattauksesta julkaistaan syksyllä.

Weekendille on löydetty uusi tapahtumapaikka läheltä Helsinkiä. Uudessa sijainnissa aiotaan bilettää monta vuotta peräkkäin. Kuva: Nelli Kenttä / YleX

Milloin koronapandemia sitten jää taakse? Sitä ei voi vielä tietää. Tubeconin Jan Grehn toivoo, ettei enää tarvitsisi odottaa hirveän kauaa.

– Jos korona ja rajoitukset jatkuvat kymmenen vuotta, tästä maailmasta tulee aika erilainen paikka. Ihmisillä on sen jälkeen huono olla, mutta uskon, että sen jälkeen on suurempiakin huolia kuin yksi Tubecon.

