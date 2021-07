Myös henkilöstöyritysten avoimista työpaikoista osa jää täyttämättä – Baronan toimitusjohtaja: "Ollaan menossa kohti ihan selkeätä työvoimapulaa"

Ravintola-ala on yksi työvoimapulasta kärsivistä aloista. Henkilöstöyritykset arvioivat, että kaikkia työpaikkoja alalla ei saada täytettyä. (Kuvituskuva)

Ravintola-ala on yksi työvoimapulasta kärsivistä aloista. Henkilöstöyritykset arvioivat, että kaikkia työpaikkoja alalla ei saada täytettyä. (Kuvituskuva) Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Henkilöstöpalveluyritykset Eezy ja Barona välittävät yrityksiin työvoimaa. Niissä on jo törmätty tekijäpulaan. Avoimien työpaikkojen määrä kasvaa, mutta työnhakijoiden määrä ei kasva samassa suhteessa. Tilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan työn tekijöiden ja tarjoajien uutta ajattelua.

Ravintola-alalla kärsitään työvoimapulasta. Mutta pulaa on tekijöistä muuallakin.

Työvoiman niukkuuteen tai jopa työvoimapulaan ovat törmänneet myös henkilöstöpalveluja tarjoavat yritykset.

Eezy Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen toteaa, että tekijäpulaa on nyt samoilla aloilla kuin ennen koronaakin.

– Rakennusmiehet on meillä tuotu ulkomailta jo pitkään, samoin [työvoima] metalli- ja teknologiateollisuuden tarpeisiin. Nyt kun markkina toimii hyvin, tekijäpula näkyy taas ja aika lailla samat toimialat kärsii.

Asikainen toteaa, että ennen koronaa ja koronasulkuja ravintola-alalla oli pulaa erityisesti keittiötyön osaajista. Nyt ravintola-ala kärsii työvoimapulasta laajemminkin.

– Pitkä sulkuaika ja ravintoloiden kiinniolo on vaikuttanut siihen, että alalta on poistunut työvoimaa. Se näkyy nyt eikä kaikkia avoimia paikkoja ja työvuoroja ei ole saatu täytettyä.

Eezyn mukaan ongelma on sama koko maassa.

Avoimia paikkoja kolminkertaisesti, työnhakijoita tuplasti

Työelämäyhtiö Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmasen mukaan viime kesän ja tämän kesän lukuja on hiukan vaikea verrata toisiinsa, koska viime kesänä osa ravintoloista oli koronan takia kokonaan kiinni.

Vanhala-Harmasen mukaan avoimien työpaikkojen ja työpaikkahakemusten suhdeluvut näyttävät kuitenkin, että ravintola-alan tilanne on ongelmallinen.

– Tänä vuonna on avoinna kolme kertaa enemmän työpaikkoja, mutta samaan aikaan hakijamäärä on vain tuplaantunut.

Sama trendi on huomattu yrityksessä laajemminkin. Töitä on tarjolla (siirryt toiseen palveluun) poikkeuksellisen paljon ympäri Suomen useilla aloilla.

Ravintola-alan vetovoimaan on vaikuttanut se, että töitä ei koronasulkujen aikaan yksinkertaisesti ollut tarjolla. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Baronan mukaan IT-alalle on syntynyt työpaikkoja esimerkiksi kasvaneesta etätyöstä sekä sähköisen asioinnin ja verkkokaupan lisääntymisestä. Asiantuntijatyön kasvua selittävät vahvasti eri toimialojen investoinnit teknologiakehitykseen.

Heinäkuun alun tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) yritys kertoi, että sen kautta oli avoinna noin 800 työpaikkailmoitusta ja yli 2 000 työpaikkaa eri puolilla maata.

– Alkaa näyttää siltä, että ollaan menossa kohti ihan selkeätä työvoimapulaa, Vanhala-Harmanen sanoo.

Asiakaspalvelualalla suurin lasku

Baronan mukaan työpaikkahakemusten määrä on pudonnut 20 prosentilla viime kesään verrattuna ja hakijamäärä noin 12 prosenttia. Työpaikkaa hakeva henkilö ei siis ole hakenut niin montaa avointa paikkaa kuin vuosi sitten.

Myös työpaikkailmoitusten määrä on kuitenkin kasvanut selvästi aiemmasta.

– Nyt on merkittävästi enemmän paikkoja auki ja hakijamäärässä pienoista laskua.

Vanhala-Harmanen toteaa, että alojen välillä on eroja. Siinä, missä esimerkiksi ravintola- ja rakennusaloilla työnhakijamäärä on laskenut selvästi, joillain asiantuntija-aloilla on nähty työnhakijoiden määrässä kasvua.

– Asiakaspalvelualalla nähdään suurin hakijamäärien lasku. Se on pudonnut joissain tehtävissä jopa 40 prosenttia.

Työvoimapula konkretisoituu

Baronan Vanhala-Harmanen puhuu työvoimapulasta.

Hän toteaa, että se työvoimapula, jota on ennustettu, kasvaa, ja konkretisoituu nyt avoimeksi jäävissä työpaikoissa.

– Vaikka korona-ajassa tapahtui selkeä muutos niin, että työttömyysmäärät lähtivät kasvuun, ei se isossa mittakaavassa muuta meidän demografista kehitystämme.

Baronan toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo ennustetun työvoimapulan konkretisoituvan nyt työpaikoissa, joita ei saada täytettyä. Kuva: Toni Määttä / Yle

Baronassa tiedetään, että avoimien työpaikkojen määrä lisääntyy syksyisin.

Jos näin käy nytkin, tarvittaisiin työnhakijoiden määrään selvä lisäys, että avautuvien työpaikkojen määrä suhteessa hakijamäärään pystyttäisiin tasapainottamaan.

– En usko, että niin tulee tapahtumaan, Vanhala-Harmanen sanoo

Vaikeinta kasvukeskusten ulkopuolella

Baronan Pohjanmaan aluejohtajan Pietu Purhosen mukaan yritysten kesätarpeisiin on löydetty pohjalaismaakunnissa ihan hyvin työntekijöitä, vaikka ravintola-alan ongelmiin onkin törmätty.

Syksystä on kuitenkin tulossa haastava.

Purhosen mukaan etenkin pienillä paikkakunnilla ja kasvukeskusten ulkopuolella olisi töitä tarjolla, mutta tekijät puuttuvat.

– Kesätyöntekijät lähtevät opiskelemaan ja muuta työvoimaa on saatavilla huonosti. Kasvukeskusten ulkopuolella on isoimmat haasteet, sinne on vaikeautottaa työvoimaa ja juuri siellä olisi paljon työpaikkoja, Purhonen sanoo.

Yhteistyöllä eteenpäin

Eezyn Asikainen uskoo, että koronapandemian jälkeen, tilanteen tasaantuessa esimerkiksi ravintola-alakin kiinnostaa taas nuoria.

– Sanoisin, että alalla on ihan hyvä vetovoima ja nuoria siiirtyy sinne. Toki kestää hetken, että heidät koulutetaan alalle. Ravintola-alalta on poistunut työvoimaa, koska yksinkertaisesti ei ole ollut töitä.

Asikainen toteaa kuitenkin, että töitä on tehtävä sen suhteen, että mielikuvat, osaaminen ja työn mielekkyys ovat kohdallaan. Myös ihmisten haluun tehdä joustavasti työtä pitää pyrkiä vastaamaan.

Baronan Minna Vanhala-Harmanen nostaa esiin työn ja sen tekijöiden kohtaanto-ongelman. Korona on ravistellut työelämää ja vaatii uutta ajattelua sekä työnhakijalta että työnantajalta.

– Kaikenlainen aikuis- ja uudelleenkouluttaminen sekä uudellensijoittuminen on työntekijöiden osalta edessä. Työnantajan osalta taas sen pohtiminen, missä tehtävissä on mahdollista tehdä etätyötä vaikka kokonaan toiselta paikkakunnalta - ja siten helpottaa maantieteellistä kohtaantoa.

