Helsinki julkaisi listan paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle – paikkoja noin 50, joukossa baareja, kuntosaleja ja ravintoloita

Helsingin kaupunki on avannut verkkosivun (siirryt toiseen palveluun), jolle se kokoaa tietoja mahdollisista korona-altistumisista julkisilla paikoilla.

Tänään torstaina iltapäivällä sivulle oli kirjattu noin 50 paikkaa. Mahdollisia altistumisia on voinut tapahtua esimerkiksi Allas Sea Poolissa, useilla eri kuntosaleilla, Linnanmäellä sekä monissa baareissa ja ravintoloissa.

Kaupunki kertoo, että sivulle listataan ainoastaan ne paikat, joissa kaikkia mahdollisesti altistuneita ei ole tavoitettu. Altistumiset ovat Helsingin kaupungin Epidemiologisen toiminnan tietoon tulleita tapauksia, ja niitä lisätään sivuille sitä mukaa, kun tapauksia ilmenee.

Kaupungin listaamissa paikoissa on voinut altistua koronavirukselle neljäntoista viime vuorokauden aikana. Kaupungin mukaan listalta poistetaan paikat, joiden altistusajasta on kulunut yli kaksi viikkoa. Tällöin THL:n ohjeistama karanteeniaika on ohi.

Lue myös:

Helsinki jatkaa ensimmäisten koronarokotteiden antamista ilman ajanvarausta

Poikkeuksellinen keino koronan jäljittämisessä käyttöön Helsingissä – kaupunki vetoaa nuoriin: kerro kaverille tartunnastasi tai altistumisestasi