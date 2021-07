Herätys: Tokion olympialaiset alkavat tänään, ulkomaalaisten asuntomurrot ovat vähentyneet, kotimainen elokuva kärsii koronarajoituksista

Tokion olympialaisten avajaisia vietetään tänään, Yle seuraa tapahtumia vuorokauden ympäri

Tokion olympialaisten avajaisia vietetään tänään perjantaina. Yle seuraa olympialaisten tapahtumia verkossa ympäri vuorokauden. Yle Areenassa, televisiossa ja radiossa lähetyksiä on luvassa yli tuhat tuntia. Tältä sivulta löydät joka päivä tuoreimmat tiedot olympialaisten suomalaisten aikatauluista ja päivän Ylen tv-lähetyksistä.

Ulkomaalaisten rikollisten tekemät asuntomurrot ovat vähentyneet selvästi

Liettualaiskopla teki ison murtosarjan kesällä 2012 Etelä-Suomessa. He etsivät erityisesti kultakoruja ja rahaa. Kuva: Poliisi

Kesäkuun alkuun mennessä poliisille on ilmoitettu asuntomurtoja aiempaa vähemmän. Niitä on tehty 691, mikä on edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden 107 murtoa eli 13 prosenttia vähemmän. Poliisihallituksen poliisitarkastajan Tuomas Pöyhösen mukaan suotuisaa kehitystä selittävät koronapandemian rajoitukset, jotka ovat jättäneet pitkäkyntisiä rajan taakse.

Koronarajoitukset syövät kotimaisten elokuvien menestystä

Aku Hirviniemi, Sami Hedberg ja Jaajo Linnonmaa hölmöilevät Luokkakokous-elokuvan uudessa jatko-osassa. Kuva: Solar Films / Petri Mast

Kotimaisia elokuvia alkaa tulla pikkuhiljaa ensi-iltaan, vaikka pääkaupunkiseudun koronarajoitukset leikkaavat niiden tulosta. Kahden metrin turvavälien seurauksena elokuvat voivat menettää jopa 80 prosenttia pääsylipputuloista pääkaupunkiseudullla, kun rajoitusten vuoksi katsoa voi ottaa saliin vain murto-osan normaalista.

Yle vieraili ääri-islamilaisten terroristien piinaamassa Mosambikissa

Mosambikin hallitus vähätteli pitkään konfliktin vakavuutta. Tänä vuonna konflikti on kärjistynyt, ja pakolaismäärät ovat hurjassa kasvussa. Kuva: Luke Dray

Kaakkoisafrikkalaisessa Mosambikissa tehtiin keväällä raaka terroristihyökkäys Palman kaupunkiin. Ääri-islamilainen Isis sanoo olleensa kymmeniä kuolonuhreja vaatineen hyökkäyksen takana. Maakunnassa jo lähes miljoona ihmistä on paennut ääri-islamilaista terroria. Myös Mosambikin naapurimaat pelkäävät levottomuuksien leviämistä. Tarvittaisiin sotilaallista väliintuloa, mutta samalla pitäisi puuttua nuorten tyytymättömyyteen ja muihin juurisyihin, kertoivat paikalliset Ylen toimittajalle Liselott Lindströmille.

Venetsia vältti joutumisen uhanalaisten maailmanperintökohteiden listalle

Venetsiassa ollaan huolissaan kaupungin ekosysteemin puolesta. Erityisesti kaupungin kanaaleihin päästetyt risteilyalukset ovat herättäneet voimakasta vastustusta. Kuva: Andrea Merola / EPA

Italiassa Venetsian kaupunki saa pitää paikkansa Unescon maailmanperintökohteiden listalla ilman, että sitä määritellään uhanalaiseksi. Kaupunki on ollut mukana Unescon listalla vuodesta 1987. Voimakkaasti kasvanut turismi on kuitenkin uhannut historiallisen kaupungin ekosysteemiä ja kulttuuriperintöä.

Pohjoistuuli tuo viileämpää ilmaa

Kuva: Yle

Perjantaiksi pohjoistuuli tuo jälleen viileämpää ilmaa koko maahan. Öisin ja aamuisin on selkeää, mutta päivisin kumpupilvisyys on runsasta. Itäpainotteisesti tulee paikoin sadekuuroja.

