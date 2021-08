Pekka Seppäsen kolumni: Raha tarkoittaa lupaa varastaa luonnolta

Olen jo niin vanha, että tiedän millaisia ihmiset ovat. Kun he menevät vierailulle toisten kotiin, he eivät kunnioita talon asukkaita minkään vertaa.

Vieraat sotkevat matot kengillään ja potkivat tuolit ja pöydät tieltään. Jos seinällä on kiva taulu, he repivät sen naulastaan, katsovat sitä hetken ja paiskaavat sen sitten nurkkaan säpäleiksi.

He jättävät sipsipakkaukset ja lonkerotölkit siihen huoneeseen sille paikalle, jolla ovat ne tyhjentäneet. Tupakoitsija tumppaa röökinsä parkettiin, ellei sitten ole kokonaan tumppaamatta.

Jos on kylmä, vieraat hakkaavat huonekalut palasiksi ja sytyttävät ne tuleen.

Kun vieraat lopulta poistuvat toisten kodista, he ottavat

talon väen hengiltä, ihan vain huvin vuoksi. Lähtiessään he vievät mukanaan arvoesineet, napsauttavat saunan päälle ja jättävät oven auki.

Täytyy myöntää, että kaikki ihmiset eivät käyttäydy tuolla tavoin toisten kodeissa. Mutta tuolla tavoin he käyttäytyisivät toisten kodeissa, jos he käyttäytyisivät samalla tavalla kuin he käyttäytyvät luonnossa.

Roskataan ja riistetään. Isäntiä ja emäntiä tapetaan, olivat nämä kuinka suuria tai pieniä eläimiä hyvänsä, syötäviä tai ei-syötäviä. Maan päältä arvotavaraa kaadetaan ja maan alta sitä kaivetaan. Asvalttia ja betonia levitetään, vesistöt tärvellään ja ilmasto pilataan.

Ihmiskunta ei ole koskaan maksanut luonnolle luonnonvarojen hyödyntämisestä.

Maailman suurin vääryys on se, että kaikki mitä luonnossa on, on ihmisille ilmaista.

Kyllähän me ihmiset maksamme, mutta vain toisillemme. Ihmiskunta ei ole koskaan maksanut luonnolle mitään luonnonvarojen hyödyntämisestä. Kaikki on pelkkää tilisiirtoa ihmisten välillä, oli kyse sitten metsäkaupoista, päästöoikeuksista, kaivosmaksuista tai hiilitulleista.

Luonnonvarojen hyödyntäminen on toisin sanoen sekä tuhoamista että varastamista.

Sellaista tuotetta tai palvelua ei ole, joka ei tuhoaisi luontoa.

Raha tarkoittaa lupaa varastaa luonnolta. Se tarkoittaa myös lupaa panna muut ihmiset tekemään työtä.

Hienommin sanottuna raha tarkoittaa oikeutta hankkia tuotteita ja palveluita.

Ikävä kyllä sellaista tuotetta tai palvelua ei ole, jonka valmistaminen tai perille toimittaminen ei tuhoaisi luontoa.

Joskus kuulee sanottavan, että toisin kuin teollisuustuotanto, palvelut eivät saastuta. Kyllä ne saastuttavat, vaikka saastuttaminen ei aina ole niin näkyvää. Palvelujen tarjoaminen vaatii aina teollisuustuotteita ja energiaa.

Hyveelliset ihmiset ovat säästävinään luontoa luopumalla tavaroista, vaihtamalla ne elämyksiin. Viattomimmillaan elämys tarkoittaa stadionkonserttia, jonne neljäkymmentä rekkaa tuo sähkönkulutuslaitteita maailman toiselta puolelta.

Toisenlaiset hyveelliset ihmiset taas uskovat, että uusi teknologia ratkaisee kaiken. Ikään kuin tähänastinen teknologia olisi vaarantanut maapallon tasapainon, mutta tulevaisuuden teknologia yhtäkkiä poistaakin ongelmat ja pelastaa maailman.

Keskuspankit ovat luoneet viime vuosina uutta rahaa eli lisävelkaa ennätykselliseen tahtiin.

Erityisesti meillä Suomessa velkaa kauhistellaan, mutta aivan vääristä syistä. Velka mukamas jää tulevien sukupolvien maksettavaksi. Mutta velat ovat vain numeroita tilillä. Ne voi pyyhkäistä yhdellä päätöksellä pois. Ihmiset ovat velkaa toisilleen, mutta kun velat ja saatavat lasketaan yhteen, ihmiskunta on nettovelaton.

Sitä tuhoa, jonka velka eli raha eli tuotanto ja palvelut aiheuttavat luonnolle, ei kuitenkaan voi pyyhkäistä pois. Tämä tuho on se ainoa todellinen velka, joka tuleville sukupolville jää.

Uutta rahaa voi synnyttää loputtomasti. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnon tuhoaminen voi jatkua aina siihen asti, kun mitään tuhottavaa ei enää ole.

Käännettä parempaan ei tapahdu ennen kuin ihmiskunta luopuu ihmiskeskeisestä maailmankatsomuksestaan ja itsekeskeisestä lyhytnäköisestä elämäntavastaan.

Mitään sen kaltaista ei ole näköpiirissä.

Ihmiset vain lisääntyvät, täyttävät ja tukahduttavat maan.

Pekka Seppänen

Kolumnin kirjoittaja on riippumaton tarkkailija.

