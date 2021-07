"Helle on todella mukavaa, mutta ei maalaustöissä" – Mervi Salmisen maalausyritys selviää töistään, vaikka lisäharmia tuovat maalien saatavuus ja hinta

Paahteella niin maali kuin maalari kuivuvat nopeasti ja lopputulos on kummallekin huono. Maalausalaa riivaa tänä vuonna myös maalien pitkät toimitusajat raaka-ainepulan vuoksi. Maalin hintakin liitelee ylöspäin.

Maalarin ihannesää on pilvipouta. Lämpöä sopisi olla noin kaksikymmentä astetta. Vain pieni tuuli riittäisi. Mutta tätä täydellistymää on harvoin tarjolla. Tämä kesä osoitti sen jälleen.

– Helle on todella mukavaa, mutta ei maalaustöissä. Kyllä on ollut taas tosi haastavia kelejä. Maalausolosuhteet ovat muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, Temagroup- yhtiön toimitusjohtaja Mervi Salminen kertoo.

Mervi Salminen on yksi harvoista naispuolisista maalausfirman omistajista Suomessa. Toimitusjohtaja ei tyydy vain toimistotöihin, vaan on riuskasti mukana maalaushommissa. Kuva: Outi Parikka/ Yle

Jämsäläinen Mervi Salminen on ollut alalla yli 20 vuotta. Vuonna 2008 hän ryhtyi yrittäjäksi ja perusti maalaus-ja hiekkapuhallusyhtiö Temagroup Oy:n, jolla on kymmenen vakituista työntekijää. Tänä kesänä yhtiön on maalannut kaikentyyppisiä taloja ja hiekkapuhaltanut siltoja sekä maalannut niitä.

Hellejaksojen vuoksi yhtiön työt laahaavat hieman aikataulustaan, vaikka työajoissa on joustettu. Työntekijät ovat menneet maalauskohteille vasta iltamyöhään ja ovat levittäneet maalipintaa aina aamuyön tunneille asti.

– Hellekelillä maalatessa täytyy etsiä varjoa ja se ei ole aina mahdollista, Mervi Salminen kertoo.

Päivällä Mervi Salminen tekee niitä töitä, mitä helteellä voi tehdä kuten hiekkapuhalluksia halleilla. Työpäivät venyvät hyvin pitkiksi.

Vahva suojavarustus tuo helteellä maalarin hikisiin työoloihin lisää tuskaa. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Maalaushetki vaatii harkintaa

Vuorokauden viileimpien tuokioiden valinta ei ole mukavuuskysymys vaan maalitekninen välttämättömyys. Maali kuivuu liian nopeasti korkeassa lämpötilassa. Se puolestaan tietää kehnoa lopputulosta.

– Helteellä maalin ominaisuudet heikkenevät ihan oleellisesti, se ei pysy kiinni alustassaan. Maalipintaan tulee halkeamia, ja se hilseilee ja irtoilee.

Suomessa maalikalvon on mukauduttava hurjiin lämpötilavaihteluihin. Maalin täytyy pysyä kiinni pinnassa niin kolmenkymmenen asteen helteellä kuin kolmenkymmenen asteen pakkasilla. Siksi maalausolosuhteet on valittava huolellisesti.

Maalari Maksi Salminen sekoittaa kattomaalia ruiskumaalausta varten. Kuva: Outi Parikka/ Yle

Mervi Salmisen mukaan maalausta ei kannata tehdä, jos lämpötila on alle plus kymmenen tai yli plus kolmekymmentä. Rajoite koskee kaikkia maalityyppejä paitsi kuumankestomaaleja. Eroja ei ole sen suhteen, onko kyse öljypohjaisesta, vesiliukoisesta tai liuotinpohjaisesta maalista.

Lisäksi ilmankosteuden tulee olla maalaushetkellä alle 80 prosenttia. Kova tuulikaan ei sovi kuvaan, koska se tuo roskia maalipintaan.

Kestävän maalipinnan aikaasaamiseksi hyvien olosuhteiden pitää säilyä myös maalin kuivumisen ajan.

Maalitehtailla raaka-ainepula

Pitkän helleputken lisäksi maalareiden riesana on ollut maalien saatavuus. Maalitehtaat eivät ole pystyneet täysin vastaamaan kysyntään.

Jämsäläinen maalikauppias Teemu Hannula kertoo, että normaalisti maalit tulevat tehtaalta maalauskohteisiin parissa päivässä, mutta keväällä toimitusajat saattoivat venyä jopa kolmeen viikkoon. Kesän mittaan ongelma on hieman helpottunut.

– Kaksikomponenttimaalien ja ja epoksmaalien suhteen on ongelmia vielä tälläkin hetkellä. Raaka-aineiden saaminen niihin on kuulemma yhä haasteellista , Jämsän Maalaus ja Kunnostus Oy:n toimitusjohtaja Teemu Hannula kertoo.

Jämsän Maalaus ja Kunnostus Oy:n toimitusjohtaja Teemu Hannula kertoo, että maalitehtaiden toimitusajat venyivät keväällä jopa 2-3 viikkoon. Joitakin maalityyppejä on yhä edelleen odotettava pitkään. Kuva: Outi Parikka/ Yle

Pulman tausta on alan toimijoille yhä edelleen hämärän peitossa.

– Olin yhteydessä maalitoimittajaanmme ja mietimme mistä tämä johtuu. Mutta kukaan ei tiedä tarkalleen, mikä on syynä.

Hannulan mukaan tilanne ei voi johtua rakennusbuumista, koska Suomessa ei rakennetta sen enempää kuin viime vuonna.

Hinnat nousussa

Maalitehtaiden raaka-ainepula kietoutuu koronapandemian seurauksiin. Alkuperämaiden tuotanto on supistunut. Kuljetusketjujen konttipula on puolestaan horjuttanut raaka-aineiden tuontia. Korona-ajan kotoilu on lisännyt kodin remontteja, joissa kuluu maalia. Tämä tapahtumasarja on sysännyt maalien hinnat nousuun.

Maalitehtailla on ollut vaikeuksia saada raaka-aineita. Ongelmien taustalla ovat korona-ajan logistiset pulmat kuten konttipula sekä alkuperämaiden tuotannon supistukset. Kuva: Outi Parikka/ Yle

– Nostopaineita on ollut keväästä asti. Tähän mennessä on ollut jo muutama hinnannousu ja lisää on kuulema luvassa syksyllä. Raaka-aineiden saatavuusongelmat alkavat ilmeisesti näkyä maalin hinnassa.

Teema Hannulan mukaan maalien hinnat ovat nousseet vuodenvaihteen jälkeen 5-10 prosenttia.

Maalilaadut kehittyneet

Jos säät, maalin saatavuus ja hintakehitys ovat koetelleet maalareita, on maalien tuotekehitys sentään tuonut helpotusta.

–Maalit ovat kehittyneet ihan muutamien vuosien aikana todella paljon parempaan suuntaan. Niitä on varmaankin kehitetty ilmastonmuutoksen takia, Mervi Salminen pohtii.

Maalausyrittäjä Mervi Salminen on tyytyväinen maalien tuotekehitykseen. Uuden biopohjaiset maalit ovat hyvin kestäviä. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Maalit ovat muuttuneet paljolti biopohjaisiksi. Aluksi maaalausalaa kalvoi epäluulo uutuuksia kohtaan, mutta Mervi Salmisen mukaan niitä on helpompi käyttää vaikeissa olosuhteissa.

– Ihmiset luulivat, että öljymaali on ainoa oikea maali, mutta kyllä ennakkoluulot ovat alkaneet häipymään.

Maalinvalmistaja pyrkii ekologisuuteen

Maalitehdas Tikkurin tekninen asiantuntija Ville Talasniemi kertoo, että sekä öljy- että biopohjaisella maalilla voi maalata onnistuneesti hellejaksojen aikana. Ehtona on, että maalari noudattaa valmistajan ohjeita, seuraa säätietoja ja suunnittelee työjärjestyksen järkevästi.

– Ammattilaiset pystyvät ottamaan sääolosuhteet, ajankohdan ja erilaisten pintojen vaatimukset hyvin huomioon maalatessaan. Suomessa kesäpäivien valoisuus antaa jonkin verran joustoa myös maalausajankohdan valintaan, Talasniemi toteaa.

Maalinvalmistajien tuotekehitystä ohjaavat kierrätettävyys ja ei-fossiiliset raaka-aineet sekä maalin pitkä elinkaari.

– Ekologisuus on meille voimakas tuotekehityksen ajuri. On tärkeää, että tuotteet toimivat ja suojaavat rakenteita myös haastavilta sääolosuhteilta. Sitä parempi mitä laajemmalla olosuhdealueella tuotteitamme voidaan käyttää.