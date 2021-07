Satakunnan koronatilanne heikentynyt – maakunta on jälleen koronan kiihtymisvaiheessa

Koronatilanne Satakunnassa on huonontunut kuluvan viikon aikana. Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä kertoo, että maakunta on palannut koronan kiihtymisvaiheeseen. Tartunnat leviävät rokottamattomien aikuisten keskuudessa. Rokoteväliä ei lyhennetä.

Satakunta on palannut koronan kiihtymisvaiheeseen. Hyvä korona-aika kesti siis puolitoista kuukautta: Maakunta siirtyi kokonaan koronan perustasolle kesäkuun alussa.

Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän mukaan koronatilanne on heikentynyt kuluvan viikon aikana, ja tauti leviää nyt erityisesti nuorten aikuisten parissa. Heistä moni on ollut rokottamaton.

Maakunnassa on todettu kahden viikon aikana 70 koronatartuntaa.

Pori, Kankaanpää ja Rauma isoimmat tartuntakeskukset

Kahden viikon aikana eniten tartuntoja on Satakunnassa todettu Porissa (21), Kankaanpäässä (20) ja Raumalla (12). Tartuntoja on kuitenkin myös useilla muilla paikkakunnilla.

Ilmaantuvuusluku 100 000:aa asukasta kohden on suurin Kankaanpäässä, peräti 179. Satakunnan ilmaantuvuusluku on 32,5.

Satasairaalan tilastojen mukaan maakunnassa on todettu 1 862 koronatartuntaa koko epidemian aikana. Määrä on jonkin verran isompi kuin THL:n tilastoissa.

Tartuntamäärä kasvussa

Tartunnoista viime viikolla todettiin peräti 50, eli tartuntamäärä on voimakkaassa kasvussa.

Viime viikon tartunnoista neljäsosa oli ulkomailta. Tulomaita olivat Iso-Britannia, Espanja (2), Yhdysvallat, Kenia, Ranska, Viro (3) ja Venäjä (3).

Samasta taloudesta oli saatu yhdeksän tartuntaa, sisätiloissa pidetyistä yksityisjuhlista kahdeksan tartuntaa, ystävä- ja lähipiiristä yhdeksän tartuntaa, työpaikoilta kolme tartuntaa. Yksi tartunta oli jääkiekkoharrastuksesta, kaksi satakuntalaista oli saanut tartunnan varuskunnissa.

Karanteeniin on asetettu viikon aikana 201 uutta henkilöä. Monia altistuksia on tapahtunut ravintoloissa. Altistuksista on kerrottavana myös hyviä uutisia: Noormarkun terveyskeskuksessa tapahtuneesta joukkoaltistumisesta ei ole ilmennyt jatkotartuntoja.

Tauti leviää nuorilla aikuisilla

Eniten tautia saavat Satakunnassa tällä hetkellä rokottamattomat 21–30-vuotiaat. Aiemmin Satakunnassa tauti on painottunut keski-ikäisiin.

Viime viikolla Satakunnassa otettiin yli 3 000 uutta koronanäytettä. Näistä 1,6 prosenttia oli positiivisia. Edellisellä viikolla positiivisten osuus oli vain 0,5 prosenttia.

Myös yhden rokotuksen saaneilla on todettu lieviä oireita, mikä kertoo ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälän ja johtajaylilääkäri Petteri Lankisen mukaan deltavariantin leviämisestä Satakunnassa.

Yksi uusi kuollut

Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa yksi koronapotilas. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on hoidettu yhtä potilasta.

Satasairaala kertoo, että koronaan kuolleita satakuntalaisia on tällä hetkellä kymmenen. Määrä on kasvanut viime viikosta yhdellä.

Koko epidemian aikana osastohoidossa on ollut 81 satakuntalaista koronapotilasta, joista kuusi on tarvinnut tehohoitoa.

Rokotusten väli ennallaan

Satakunnassa ei aiota lyhentää rokotusten välistä aikaa. Ensimmäisen ja toisen rokotteen väli on siis jatkossakin 12 viikkoa, vaikka esimerkiksi Helsingissä ja Oulussa väliä on voitu lyhentää. THL on suosittanut välin lyhentämistä, jos rokotteita uhkaa jäädä yli.

Satasairaalan mukaan Satakunnassa rokotteet on jaettu tehokkaasti, eikä ylimääräisiä rokotteita ole jäänyt. Näin ollen tarvetta tai mahdollisuutta rokotusvälin lyhentämiseen ei ole.

Yhden rokotteen on saanut 65 prosenttia satakuntalaisista, kaksi annosta 32,7 prosenttia.

Maskia pitää käyttää

Lääkärit korostavat, että Satakunnassa on nyt syytä huomioida koronaohjeet erityisen tarkkaan, jotta tilanne ei pahene. Maskia on pidettävä ja turvavälit säilytettävä. Maskien käyttö väheni Satakunnassa kesällä, kun lähti leviämään virheellisiä tietoja maskisuosituksen poistumisesta.

– Yksityisjuhlien järjestäjiä suositellaan huomioimaan varotoimet. Kokoontumiset on hyvä pyrkiä toteuttamaan ulkona, Uusitalo-Seppälä ja Lankinen kirjoittavat.

Uusia rajoitustoimia ei tule voimaan. Voimassa olevat koronasuositukset (siirryt toiseen palveluun) löytyvät Satasairaalan sivuilta.

