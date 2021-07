Pekingin talviolympialaisiin on enää puoli vuotta – kiinalaisia ei näytä huolettavan rajojen pysyminen kiinni

SHANGHAI Katselen keitetyn bataatin puolikasta aamupalaksi tuodussa muovirasiassa.

Aamiaisena on tässä kaksi baozi-leipää, keitetty kananmuna, keitetyn bataatin puolikas, kiinalaista sinappipikkelsiä ja jugurtti. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Shanghailaisen hotellin kahdeksannessa kerroksessa aamiaiseni on joka päivä sama. Siihen kuuluu kaksi kumipallomaista baozi-nyyttiä, keitetty kananmuna, juures, monikansallisen maitofirman juomajugurtti ja joskus banaani.

Aamiainen ei ole vaativin osa Kiinaan tulijoille pakollista koronaviruskaranteenia. Kahden viikon eristys on käytännössä vankeus viranomaisten määräämässä hotellissa.

Rutiineihin kuuluu kaksi kuumeen mittausta päivässä ja kuusi covid-testiä kahden viikon aikana. Niitä käyvät ovella tekemässä valkoisiin suojapukuihin pukeutuneet terveysammattilaiset.

Kiinan koronakaranteenissa kuume mitataan kaksi kertaa päivässä. Koronavirustesti otetaan kahden viikon aikana kuusi kertaa sekä nenästä että nielusta. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Seinän takaa kuuluu pienten lasten iloisia kiljahduksia. Heidän vanhemmillaan lienee menossa vuoden vaativimmat viikot, kun lapsia ei saa viedä edes käytävälle juoksemaan.

Ovea ei ole lukittu, mutta en tiedä vielä ketään, joka olisi ahdistuksissaan yrittänyt paeta. Jo Kiinaan pääsy on vaatinut niin paljon ponnisteluja, että edessä häämöttävään vapauteen kannattaa satsata hyvät hermot.

Hotellikaranteenin jälkeen joudun ilmoittamaan viranomaisille olinpaikkani, lähettämään tiedon kehon lämpötilasta kahdesti päivässä ja käymään kaksi kertaa koronavirustestissä viikon aikana.

Kiina on sulkenut kaikki maahantulijat karanteeniin nyt jo reilun vuoden ajan. 1,4 miljardin ihmisen maassa löytyy päivittäin korkeintaan muutama kymmenen tartuntaa. Suurin osa tartunnoista löytyy kotiin palaavilta kiinalaisilta.

Kävin hakemassa läheisellä terveysasemalla Pekingissä keväällä olkapäähäni kiinalaisen koronavirusrokotteen. Toivoin välttäväni sen avulla pitkän karanteenin. Rokote ei kuitenkaan anna armoa kahden viikon eristykseltä. Määräykset ovat vain kiristyneet.

Matka Kiinaan alkaa jo Suomen päässä aikamoisella stressillä. Matkustaja joutuu toimittamaan Kiinan suurlähetystöön PCR- ja vasta-ainetestit, jotka on otettu korkeintaan 48 tuntia ennen lennon lähtöä.

Lentoasemalla nousee hiki pintaan, kun Kiinan vaatimien terveyslomakkeiden täyttö ei tahdo onnistua verkossa. Onneksi mukana on teini, joka loihtii näppärillä sormillaan kännyköihimme tarvittavat QR-koodit.

Kaikista Kiinan rajoitukset eivät kuulosta kyykytykseltä. Euroopassa uusista pandemia-aalloista ahdistuva voi pitää Kiinan mallia houkuttelevana.

Maahantulijoiden kärsivällisyyttä koetellaan, mutta maan sisällä arki rullaa jo melko lailla entisissä uomissaan. Lapset ovat kouluissa. Tehtaat valmistavat tavaraa maailmalle täydellä teholla. Ravintoloissa käy vilkkaasti väkeä ja kulttuuriväkikin on jo päässyt lavoilleen.

Kiinassa varotoimista ei tingitä. Jo yksikin tartunta jumittaa kokonaisia miljoonakaupunkeja.

Äskettäin lähes kymmenen miljoonan asukkaan Nanjingissa löytyi parikymmentä tartuntaa, lähinnä lentokentän työntekijöiltä. Kokonaisia kaupunginosia eristettiin. Kun eilen löytyi 39 uutta tartuntaa, kaikki asukkaat testataan nyt toistamiseen. Kaupungista saa poistua vain näyttämällä negatiivisen koronavirustestitodistuksen.

Pandemian alussa Wuhanissa paikallisviranomaiset pimittivät tietoa, koska eivät halunneet paljastaa tartuntoja ylemmälle taholle. Se sysäsi pandemian leviämisen vauhtiin.

Nyt otetaan kovat keinot käyttöön jo pienistä havainnoista – osin ehkä siksi, että paikallisviranomaisia uhkaa muutoin potkut.

Olen tottunut Kiinassa siihen, että ihmiset arvostelevat länsimaita liian löysistä koronatoimista. Kansa ylpeilee sillä, että kiinalaiset kestivät kodeissaan eristyksissä viikkoja, jotkut jopa kuukausia viime vuoden keväällä, kun pandemia alkoi Kiinassa.

Viranomaisten järeät toimet saavat kotimaassa kiitosta.

– Meillä Kiinassa pannaan ihmishenki yksilön vapauksien edelle, eräs nuori nainen sanoi minulle, kun keskustelimme pandemiatoimista maailmalla.

Pandemia kasvattaa siis myös kuilua Kiinan ja länsimaiden välille, kun rajat ovat kiinni ja puolin ja toisin arvostellaan koronatoimia. Kuilu on syventynyt jo muutenkin Kiinan politiikan kääntyessä sisäänpäin viime vuosina.

Hotellihuoneen ulkopuolella kävelevä henkilökunta on pukeutunut valkoisiin suojapukuihin. Maahantulijoihin suhtaudutaan uhkana kansanterveydelle. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Kiinan rajat tuskin aukeavat pian, jos se riippuu pandemian pysäyttämisestä muualla maailmassa. Odottaessani hotellissa Shanghaissa pääsyä Kiinan arjen kuplaan, ajatus ahdistaa.

Vaikka viranomaisten mukaan jo reilusti yli 40 prosenttia kansasta on rokotettu, todetuissa kotoperäisissä tartunnoissa moni on saanut kiinalaisrokotteen. Niinpä rajoitukset jatkuvat.

Peking isännöi talviolympialaisia ensi helmikuussa. Siihen on vain reilut puoli vuotta. Kiina on panostanut paljon loistaakseen olympiatulen hohteessa. Hulppeita hiihtokeskuksia ja jäähalleja on rakennettu ja miljoonat, mukaan lukien kiinalaisurheilijat, ovat oppineet hiihtämään ensimmäistä kertaa.

Tokion olympialaisten kipuilua pandemian paineessa katsellessa ei voi kuin pohtia, minkälainen kupla Kiinassa rakennetaan olympiakylän ylle, jotta nollatoleranssi säilytetään. Kukaan ei näytä olevan huolissaan siitä, saadaanko kisaturisteja paikalle.

Olympialaisten jälkeen on odotettavissa Kiinalle ehkä vieläkin tärkeämpi tapahtuma: puoluekokous, jossa presidentti Xi Jinping hakee jatkoa maan johdossa. Sinne ei koronavirusta haluta.

