Hollywoodin halutuin suomalainen Lauren Okadigbo näyttelee vaikka amatsonia tai zombia: "Toivon olevani kissa, jolla on yhdeksän henkeä"

Lontoossa asuva Lauren Okadigbo on tanssija ja stunt-alan huippuammattilainen, joka on nähty useissa Hollywoodin suurtuotannoissa. Riihimäeltä kotoisin oleva sijaisnäyttelijä opiskelee nyt näyttelemistä ja haluaisi jatkossa puherooleja.

Riihimäeltä kotoisin oleva Lauren Okadigbo on muutamassa vuodessa päässyt stunt-näyttelijäksi lukuisiin huippuleffoihin. Stunt-näyttelijän työ on vaarallista, nopeaa, hauskaa ja haastavaa. Lauren Okadigbo on samaan aikaan Suomen kansainvälisesti tunnetuin ja tuntemattomin näyttelijä. Lontoossa asuvan tanssija-näyttelijän tavoitti videoyhteyksin toimittaja Heidi Kononen.

Lauren Okadigboa on kutsuttu Suomen tuntemattomimmaksi Hollywood-näyttelijäksi. Tanssia harrastavan riihimäkeläisen pikkutytön polku stunt-alan ammattilaiseksi kansainvälisiin elokuvatuotantoihin on vaatinut tinkimätöntä uurastusta.

Viimeisin merkkipaalu uralla on tänä kesänä ensi-iltansa saanut The fast and the furious 9. Se on jo yhdeksäs osa toimintaelokuvasarjasta, joka alkoi vuonna 2001 elokuvalla Hurjapäät. Lisäksi hän on ollut mukana elokuvissa Wonder Woman (2017), Solo: A Star Wars Story (2018) ja Charlien enkelit (2019). Hänet on nähty myös televisiosarjassa Westworld.

Nyt hän on äitiyslomalla, koska synnytti esikoisensa kolmien viikkoa sitten. Mutta aikoo palata töihin jo syksyllä.

– Silloin on yksi proggis tiedossa, eli koitan päästä takaisin kuntoon siihen mennessä, sanoo Okadigbo.

Lauren Okadigbo sanoo, että tanssijan tausta näkyy usein hänen liikkeissään taistelukohtauksissa. Kuva: Lauren Okadigbon albumi

Kaikki alkoi tanssimisesta, jota hän harrasti jo pikkutyttönä Riihimäellä. Ensin hän tanssi balettia, mutta innostui pian nykytanssista, jossa saa ilmaista itseään vapaammin. Okadigbo muutti Lontooseen vuonna 2007 opiskelemaan tanssia.

– Lähdin Englantiin tanssimaan, mutta olen aina ollut kiinnostunut myös taistelulajeista.

Hän sai jalan oven väliin elokuva-alalle vuonna 2011. Silloin kuvattiin toimintaelokuvaa World War Z, jonka pääosassa oli Brad Pitt. Maailmanlopun zombielokuvaan etsittiin ihmisiä, jotka voisivat kehittää elävien kuolleiden tapaa liikkua ja ilmaista itseään. Tanssijana Lauren Okadigbo pääsi mukaan tuotannon liikekielen tiimiin.

– Zombikohtauksia kuvattiin Maltalla kuukauden ajan ja näin siellä miten elokuvan stunttitiimi toimii. Kiinnostuin niistä hommista.

Spielberg taputteli olalle kuvauksissa

Hän alkoi harjoitella taitoja, joita sijaisnäyttelijä tarvitsee. Ensin Lauren Okadigbo temppuili stunttien live showssa, siitä ura eteni elokuvamaailmaan. Läpimurto tapahtui vauhdilla.

– Ensimmäinen iso leffa oli Wonder Woman. Sen jälkeen hommat lähti käyntiin todella nopeasti.

Brad Pittin jälkeen hän on tehnyt töitä muun muassa Thandiwe Newtonin kanssa. Okadigbo tuplasi Newtonia televisiosarja Westworldissa ja Solo: A Star Wars Storyssa. Tutuksi ovat tulleet myös Charlien enkelit tähti Kristen Stewart ja elokuvan ohjaaja Elizabeth Banks.

Ja huippuohjaaja Steven Spielberg.

Ohjaaja taputti stunt-näyttelijää olkapäälle ja antoi kehut hyvin tehdystä työstä tieteiselokuvan Ready Player One (2018) kuvauksissa vuonna 2016.

– Steven Spielberg on ehkä suurin nimi, jonka olen tähän mennessä tavannut.

Ihmenainen, eli Wonder Woman, oli Okadigbon Hollywood-uran ensimmäinen suurtuotanto. Kuva: Lauren Okadigbon albumi

"En ole se, joka höpöttelee kuvauspaikalla kaikille niitä näitä"

Amerikkalaista elokuvateollisuutta sanotaan kylmäksi ja kovaksi. Jotkut etenevät käyttämällä kyynärpäätaktiikkaa. Lauren Okadigbo sanoo olleensa aina hiukan ujo, vaikka on esiintyjä.

– En ole se, joka höpöttelee kuvauspaikalla kaikille niitä näitä ja taputtelee ihmisiä olalle. Olen yrittänyt pitää huolen siitä, että kaikki mitä teen puhuu puolestaan.

Hän harjoittelee uutterasti. Se on raskasta, mutta ilman sitä ei pärjää alalla. Hän päivittää usein tililleen Instagramiin kuvia ja videoita rankoista treeneistään.

Okadigbo yrittää tehdä stunteista aina oman versionsa.

– On ihan liikaa, jos rupeat miettimään, kuinka taitavia kaikki muut ovat. Keskityn täysin omaan juttuuni.

Tempuissa näkyvät juuret tanssijana. Okadigbon taisteluliikkeet näyttävät erilaisilta kuin ihmisellä, joka on pienestä asti harjoitellut vain taistelulajeja.

– Omat huonot puolet ovat itse asiassa etu. Pystyn taipumaan ja lyömään itseni maahan tempuissa komeammin kuin moni sellainen, jolla on vain stunttitaustaa.

Jättituotanto on pieni kylä

Kansainvälinen elokuva- tai televisiotuotanto on Lauren Ogadigbon mielestä tavallaan aivan kuin muutkin työpaikat. Tuotannossa on omat osastonsa eri osa-alueille. Jokainen osasto pitää omaa osuuttaan tuotannossa tärkeimpänä.

– Lavastus, puvustus ja muut tiimit pitävät kaikki omaa työtään tärkeimpänä. Tiimeissä ajatellaan, että toimintaelokuvaa ei tehtäisi ilman meitä.

Ison elokuvan tekijät muodostavat oman yhteisönsä. Eletään kuin pienessä kylässä sen ajan kuin tuotanto kestää.

– On mukavaa olla monta kuukautta töissä samassa tuotannossa ja oppia tuntemaan ihmiset.

Ohjaaja vaikuttaa paljon siihen, millainen yhteishenki ja tunnelma kuvauspaikalla vallitsee.

– Jos pomot luovat hyvää henkeä, eivätkä huuda alaisilleen, on rennompi fiilis. Puhalletaan yhteen hiileen. Jos ohjaaja käyttäytyy ikävästi, kenelläkään ei ole hyvä mieli.

Okadigbolla on kokemusta sekä hyvistä että kehnommista työyhteisöistä elokuvamaailmassa.

Stuntti tekee vaaralliset jutut

Sijaisnäyttelijän työt tulevat Lauren Okadigbolle puskaradion kautta. Hänellä ei ole niitä varten manageria. Sana kulkee alalla nopeasti suusta suuhun, ja jos työnsä tekee hyvin, se poikii uusia työtarjouksia.

– Olen esimerkiksi tuplannut jotain naisnäyttelijää ja sitä kautta on bongattu, että olisin hyvä match jollekin toiselle. Tämä on lumipalloefekti.

Näyttelijänä Lauren Okadigbo on tehnyt enimmäkseen fyysisiä rooleja toimintaelokuvissa. Kuva: Lauren Okadigbon albumi

Sijaisnäyttelijöillä on rooliin usein fyysinen testi, jossa testataan erilaisia taitoja. Vaikkapa sitä, kuinka näyttelijä pystyy tekemään temppuja ilmassa vaijereihin kiinnitettynä. Myös koreografia täytyy muistaa hyvin.

Vaarallisissa kohtauksissa esiintymisen lisäksi sijaisnäyttelijä antaa tähdelle hetken aikaa huoahtaa kohtausten välissä.

– Jos näyttelijää kuvataan kohtauksessa vain takaapäin, tuplaaja voi tehdä sen ja näyttelijä saa lepohetken.

"Toivon olevani kissa, jolla on yhdeksän henkeä"

Uran varrella on sattunut muutama täpärä tilanne. Ne ovat liittyneet autoihin.

Kerran Lauren Okadigbo oli kytketty ajoneuvoon liian pitkällä turvahihnalla. Kun hän lensi ulos autosta, hän joutui liian lähelle auton pyöriä.

– Jalat joutuivat melkein pyörien alle. Toisella kerralla luisuin ajaessani tieltä ja auto pysähtyi roikkumaan puoliksi jyrkänteen reunalle. Toivon olevani kissa, jolla on yhdeksän henkeä.

Pelkääkö hän työssään?

Hurjimpia kohtauksia tehdessä mukana on aina tietty lataus. Se ei ole varsinaista pelkoa, mutta Okadigbon mielestä on hyvä säilyttää kunnioitus sitä kohtaan, mitä tekee.

– Täpärimmät tilanteet on sattuneet, kun olen ollut vähän liiankin itsevarma. Silloin on joskus käynyt jotain, joka on herättänyt.

Marvelin Black Widow -elokuvassa (2021) Lauren Okadigbo (oik.) on yksi piinkovista vakoojista. Kuva: Lauren Okadigbon albumi

Nyttemmin hän on päässyt myös varsinaisiin näyttelijän töihin. Okadigbo on esiintynyt lähinnä rooleissa, joissa pitää olla fyysinen. Muun muassa Scarlet Johanssonin tähdittämän Black widow -vakoojatrillerin loppupuolella katsojat ovat bonganneet erään agentin suusta suomenkielisen lauseen "mitä me nyt tehdään".

Sen on tietysti sanonut Lauren Okadigbo, jonka ura on hänen omasta mielestään kehittynyt luontevasti tanssijasta stuntin huippuammattilaiseksi ja jatkossa ehkä enemmän varsinaisiin näyttelijän töihin.

Toistaiseksi hän tekee sijaisnäyttelijän työtä ja rakastaa sitä.

– Asiat ovat nyt hyvin. Mutta rakastan olla luova ja haluaisin työssäni kehittyä enemmän siihen suuntaan. Mietin reittiä sitä kohti.

Tai oikeastaan Lauren Okadigbo antaa sen tapahtua luontevasti. Kuten tähänkin asti.