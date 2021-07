Karita Mattila valloittaa Kerimäen kirkon – säkenöivän sopraanon edellisestä esiintymisestä on jo reilusti yli puoli vuotta

40-vuotistaiteilijauraansa viettävä oopperalaulaja Karita Mattila on elämänsä iskussa.

40-vuotistaiteilijauraansa viettävä oopperalaulaja Karita Mattila on elämänsä iskussa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

– Miksi minä nyt tästä eläkkeelle lähtisin, mitä minä siellä tekisin? Tämä on minun juttu niin kauan kuin minussa henki pihisee.

Karita Mattila ja Ville Matvejeff ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään.

Oopperaesityksiä Olavinlinnassa ei nähdä nyt toista vuotta peräkkäin. Ihan ilman Oopperajuhlia Savonlinnan seudulla ei kuitenkaan olla, sillä tänä kesänä Kerimäen kirkossa järjestettävät konsertit ja Savonlinnasalissa viime sunnuntaina järjestetty Timo Mustakallio -laulukilpailu tuovat helpotusta musiikin nälkään.

Mattila kertoo esiintyneensä viimeksi Madridissa viime marraskuussa. Hän odottaa jo malttamattomana yleisön kanssa kohtaamista.

– Me esiintyvät taiteilijat elämme yleisöstä kaikella tavalla: eniten tietysti luovalla tavalla, mutta tämä on myös meidän elinkeino.

Konsertit Kerimäen kirkossa inspiroivat myös pianisti Ville Matvejeffia. Yleisökonsertit ovat olleet harvinaista herkkua. Kerimäen kirkkoon yleisöä pääsee rajoitetusti.

– Normaalikapasiteetti on 1800, mutta nyt pystymme ottamaan turvavälein noin 600 kuulijaa.

Kerimäen kirkko on maailman suurin puukirkko. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Karita Mattilan ja Ville Matvejeffin kymmenvuotinen yhteistyö on syventynyt: parivaljakko tuntee toisensa hyvin ja heillä on samat musiikkiin, teksteihin ja kokonaisvaltaiseen esitykseen liittyvät päämäärät.

– Olen erittäin vaativa itseäni, partneriani ja kanssatyöskentelijöitäni kohtaan. Onnekseni olen saanut Villestä loistavan yhteistyökumppanin, Mattila sanoo.

Mattila ja Matvejeff ovat esiintyneet yhdessä ympäri maailmaa Euroopassa ja Aasiassa.

– Olen oppinut Karitalta paljon taiteen ja musiikin tekemisestä. Hänen kanssaan esiintymisessä on parasta yllätyksellisyys: aina löydetään jotakin uutta konserttitilanteessa.

Takkuinen alku Oopperajuhlien taiteellisena johtajana

Viime kesänä piti olla Matvejeffin ensimmäinen kesä Savonlinnan Oopperajuhlien taiteellisena johtajana. Oopperajuhlat kuitenkin siirrettiin viime keväänä koronatilanteen takia vuodella eteenpäin. Myös tämän kesän oopperaesitykset Olavinlinnassa jouduttiin perumaan.

Matvejeff on elänyt tunteiden vuoristoradassa: pettymys on kova oopperaesityksien peruunnuttua toista kesää peräkkäin. Hän suuntaa kuitenkin katseensa optimistisesti tulevaisuuteen ja kesään 2022, jolloin on luvassa täysi kattaus oopperaa.

– Toivottavasti korona on silloin rauhoittunut, rokotukset levinneet laajalti ja olemme oppineet tämän taudin kanssa elämään niin, että voimme Oopperajuhlat viimein järjestää.

Pianisti Ville Matvejeff on tuttu näky estradilla yhdessä Karita Mattilan kanssa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Matvejeff on innoissaan ensi kesän ohjelmistosta. Luvassa on upouusi tuotanto Giuseppe Verdin Aidasta, (siirryt toiseen palveluun) joka on Olavinlinnassa ja Oopperajuhlilla ollut suosittu teos

– Uutuustuotannon ohjaaja saksalainen tähtiohjaaja Philipp Himmelmann, joka tunnetaan myös ohjaamastaan oopperakohtauksesta James Bondin elokuvassa Quantum of Solace.

Matvejeff nostaa esiin myös ranskalaisbaritoni Ludovic Tézierin, joka saapuu Oopperajuhlille vähän pidemmäksi aikaa.

– Hän esiintyy Toscassa Scarpian roolissa ja pitää oman resitaalin. Hän on kansainvälisen luokan tähti, jota kannattaa tulla kuuntelemaan.

Voit keskustella aiheesta tässä maanantaihin 26.7. klo 23.00 asti.

