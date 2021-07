Japanilaiset taiteilijat piirsivät eri maat samurai-animehahmoiksi – Suomea edustaa "Ukkoskaari-Räikkönen"

Ryhmä japanilaisia taiteilijoita on suunnitellut kymmeniä animetyylisiä samuraihahmoja, jotka edustavat eri maita. Inspiraatiota hahmoille taiteilijat ovat ammentaneet maiden lipuista.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan taiteilijaryhmä toivoo, että samuraihahmojen kautta ihmiset eri puolilla maailmaa innostuisivat olympiahengestä ja japanilaisesta kulttuurista.

– Samurait ovat ainutlaatuisia Japanille. Haluamme kaikkien tuntevan perinteisen japanilaisen kulttuurin, taiteilija Kamaya Yamamoto sanoo BBC:lle.

World Flags -projektissa on piirretty jo yli 80 maan liput samuraihahmoiksi. Mukana ovat muun muassa kaikki Pohjoismaat.

Jokaiselle samuraille on luotu kuvaus tämän ominaisuuksista ja persoonasta. Kuvaukset muistuttavat videopelihahmojen esittelytekstejä.

Suomen samuraille japanilaistaitelijat ovat antaneet nimen Thunder arc (Räikkönen) eli Ukkoskaari-Räikkönen (siirryt toiseen palveluun).

Ukkoskaari-Räikkösen kuvauksen mukaan hahmo on pohjoismaisista veljeksistä nuorin. Hän on fiksu mutta hemmoteltu poika, joka pitää kepposista.

Ukkoskaari-Räikkösen kuvauksen mukaan hahmo on pohjoismaisista veljeksistä nuorin. Hän on fiksu mutta hemmoteltu poika, joka pitää kepposista. Kuva: World Flags

Ruotsia edustaa vapaamielinen Ingvar. Hänellä on kauniit vaaleat hiukset, joten häntä luullaan toisinaan naiseksi. Siksi Ingvarilla on tapana sanoa "Olen mies!".

Ruotsia edustaa vapaamielinen Ingvar. Hänellä on kauniit vaaleat hiukset, joten häntä luullaan toisinaan naiseksi. Siksi Ingvarilla on tapana sanoa "Olen mies!". Kuva: World Flags

Samurait olivat Japanin feodaaliajan eliittisotilaita, joita voi verrata eurooppalaisiin ritareihin.

Heillä oli tiukka bushidoksi kutsuttu kunniakoodisto, jota he noudattivat jokapäiväisessä elämässään. BBC:n mukaan tämä arvojärjestelmä on yhä tärkeä japanilaisessa kulttuurissa.