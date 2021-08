Voiko kampaajaksi oppia etäopetuksessa? Korona-aikana ammattiin valmistuneiden osaamisesta ovat huolissaan työnantajat ja yrittäjäjärjestö

Korona muutti opiskelua merkittävästi, kun oppilaitoikset siirtyivät etäopetukseen.

Käytännönläheisten alojen opiskelu etänä voi olla haastavaa, ja se on herättänyt huolta korona-aikana ammattiin valmistuneiden taidoista työelämässä.

Parturi-kampaaja Eveliina Kalliomäki jännitti, miten etäopiskeluun siirtyminen toimii hius- ja kauneusalalla.

– Piti tehdä kampauksiakin kotona yksin ja etänä. Se jännitti, mutta kyllä se sitten meni aivan hyvin.

Korona-aikana moni toisen asteen opiskelija on kokenut tarvitsevansa opintoihin enemmän tukea kuin on saanut.

Ammattikoululaisista 43 prosenttia koki ammatillisen osaamisensa jääneen heikommaksi poikkeustilanteen vaikutuksesta, selviää opetus- ja kulttuuriministeriön teettämästä selvityksestä (siirryt toiseen palveluun).

Kalliomäki valmistui Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksista toukokuun lopussa. Hän kokee saaneensa opinnoista riittävät taidot työelämään.

Parturi-kampaaja Eveliina Kalliomäki teki hiusten tehohoidon Eija Laulajalle. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Vuoksissa opettajat olivat helposti tavoitettavissa etäopetuksenkin aikana. Heille sai aina soittaa, jos tuli kysyttävää.

– Opettajat olivat hyviä. Heiltä sai sellaisen varmuuden, että uskaltaa lähteä työelämään, Kalliomäki sanoo.

Kampaamoyrittäjä huolissaan tilanteesta

Hair House -parturi-kampaamon yrittäjä, alalla jo parikymmentä vuotta ollut Maria Karp on huolissaan hiusalan viimeaikaisesta koulutuksesta.

– Tyttäreni opiskelee myös kampaajaksi toisella luokalla. Olen kyllä kotonakin huomannut, että opiskelu ei ole todellakaan ollut helppoa. Työn kautta taas olen huomannut, että harjoittelijoilla on ollut viime aikoina hankalampaa, hän kertoo.

Vaasalainen kampaamoyrittäjä Maria Karp on huolissaan valmistuvien ammattitaidosta. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

Karp sanoo, että parturi-kampaajaopintoja on tehty pääasiassa etänä, eivätkä asiakkaat ole uskaltaneet mennä esimerkiksi oppilaitoksiin.

– On yritetty kaikin tavoin opastaa videoiden kautta, mutta eihän se ole sama asia. Tämä on käsityötä.

Karp kertoo myös kuulleensa opiskelijoilta, että he ovat huolissaan omasta osaamisestaan.

Olen todella huolissani. Tämä näkyy nyt ennen kaikkea harjoittelijoiden kautta. Maria Karp

Karpin mielestä jonkinlainen palkkatuki voisi auttaa yrittäjiä nuorten työllistämisessä, koska hänen mielestään valmistuneet tarvitsevat enemmän apua varsinaisessa työssä kuin koskaan aikaisemmin.

– Olen todella huolissani. Tämä näkyy nyt ennen kaikkea harjoittelijoiden kautta. Vaikeaa on löytää tekijöitä muutenkin, moni nuori vaihtaa nyt alaa.

Kauneudenhoito- ja hiusalan suosio on laskenut viime vuosina, ja sekä opiskelun aloittaneiden että valmistuneiden määrät ovat tippuneet. Palvelualoilta on yrittäjäjärjestöjen mukaan kadonnut työvoimaa koronan aikana enemmänkin, ennen kaikkea ravintola- mutta myös esimerkiksi kauneudenhoito- ja hiusalalta.

Lue myös: Katkeruutta, uupumusta ja yksinäisyyttä – Ylen kysely paljastaa, miten kypsiä amislaiset ja lukiolaiset ovat etäopiskeluun: “2004 syntyneistä tulee väliinputoajia”

Sedussa opiskeltiin hybridimallilla

Etelä-Pohjanmaalla valtaosa eli arviolta lähes 80 prosenttia opiskelijoista valmistuu ammattiin Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedusta.

Sedun vararehtori Hellevi Lassila ymmärtää huolen, joka valmistuneiden ammattitaidosta on koronan aikana herännyt, koska käytännön opiskelun ja harjoittelun merkitys on aloilla suuri.

– Ensimmäisen koronakevään jälkeen opettajat huolestuivat siitä, että teoreettisemmat osuudet oli jo etänä opiskeltu, ja oli tärkeää päästä takaisin lähiopetukseen.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun vararehtori Hellevi Lassila toivoo, että uudet opiskelijat pääsevät syksyllä lähiopetukseen. Kuva: Pasi Takkunen / Yle

Sedussa opetus pyrittiin järjestämään korona-aikana hybridimallilla eli osa opinnoista järjestettiin lähiopetuksena koronatilanteen salliessa ja osa etänä. Ainoastaan ensimmäisen koronakevään aikana Sedussa opiskeltiin täysin etäopetuksessa.

Kaikki tavoitteet pitää aina saavuttaa, että voi valmistua. Näin on toimittu koronasta huolimatta. Hellevi Lassila

Lassilan mukaan kauneudenhoito- ja hiusalan opiskelijat olivat kaikista opiskelijoista lähes eniten lähiopetuksessa, koska työtä on hyvin vaikeaa oppia ilman käytännön tekemistä.

Harjoitteluun pääseminen on kuitenkin ollut alalla hankalaa.

– Työelämässä tapahtuva oppiminen on todella tärkeää. Harjoittelupaikkoja on ollut vähemmän tarjolla ja työpaikoilla on ollut vähemmän asiakkaita eli meidän opiskelijamme ovat saaneet harjoitella vähemmän.

Hellevi Lassilan mukaan Sedussa lisättiin esimerkiksi oppilaitoksen asiakaspalvelupäiviä terveysturvallisesti. Opiskelijat saivat myös harjoitella muun henkilökunnan ja toisten opiskelijoiden avulla hiustenpesua ja vastaavia tilanteita.

Lassila vakuuttaa, että valmistuvien osaamisesta ja sen osoittamisesta näytöissä pidetään huolta myös poikkeusaikoina.

– Kaikkemme olemme tehneet sen eteen, että kädentaidot ovat samalla tasolla ja laatu pysyy, vaikka esimerkiksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajankohtien suhteen olemme joutuneet joitakin muutoksia tekemään. Kaikki tavoitteet pitää aina saavuttaa, että voi valmistua. Näin on toimittu koronasta huolimatta.

Eveliina Kalliomäki pääsi uudestaan harjoitteluun työpaikkoihin, joissa oli ollut aiempina opiskeluvuosinaan.

– Aina sanottiin, että ei voida tietää, onko asiakkaita, mutta saa tulla.

Osaaminen pitää näyttää toteen myös korona-aikana

Etäopintojen vaikutus ja muut koronan tuomat haasteet koulutuksessa eivät saa näkyä Opetushallituksen opetusneuvos Anna Sarpion mukaan käytännönläheisiltä aloilta valmistuneiden ammattitaidossa.

– Ammattitaitovaatimukset tulevat aina tutkinnon perusteista ja ne ovat aina kaikille samat. Koulutuksenjärjestäjän vastuulla on, että kun opiskelija näyttää osaamistaan, se täytyy olla aina sillä tasolla, mille se on vaatimuksissa määritelty, Sarpio sanoo.

Hän on kuullut itsekin huolta siitä, että vastavalmistuneiden osaaminen ei vastaa esimerkiksi etäopetuksen takia työelämän vaatimuksia.

Koulutuksenjärjestäjän vastuulla on, että kun opiskelija näyttää osaamistaan, se täytyy olla aina sillä tasolla, mille se on vaatimuksissa määritelty. Anna Sarpio

Moni opiskelija on Sarpion mukaan pystynyt esimerkiksi kauneudenhoito- ja hiusalalla jatkamaan harjoittelua pidempään työpaikalla tai siirtynyt muuten työelämään, vaikka asiakkaita on ollut vähemmän.

Väliaikainen lakimuutos mahdollisti ammatillisessa koulutuksessa myös sen, että ammatillisen osaamisen näyttöä ei tarvinnut suorittaa työpaikalla.

– Moni koulutuksenjärjestäjä tarjoaa kauneudenhoito- ja hiusalalla palveluja oppilaitoksessa itsessään ja näyttö on voitu järjestää esimerkiksi siellä. Lakimuutos mahdollistaa myös muita tapoja osaamiseen osoittamiseen muualla kuin työpaikalla. Esimerkiksi näyttöjen videointia on nyt käytetty enemmän, jolloin ihmisiä ei ole ollut niin paljon samassa tilassa.

Yrittäjäjärjestöillä myös huolta

Paitsi että parturi-kampaamoalan yrittäjät näkevät huolta nuorten osaamisesta, samaa huolta kantaa myös yrittäjäjärjestö.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasen mukaan ongelmia on näkyvissä kauneudenhoito- ja hiusalan lisäksi myös muun muassa rakennusalalla. Kuismasen mukaan esimerkiksi kirvesmiehet ohjautuvat usein muihin kuin koulutusta vastaaviin töihin.

Kuismanen uskoo, että etäopetuksen vaikutukset tulevat näkymään joissakin opiskelijoissa myös pidemmällä aikavälillä. Asia ei korjaannu itsestään, hän arvelee.

– Tiedämme, että työuran kannalta on erittäin tärkeää se, millaisen alun siiihen saa. Se, että koulutuksen laatu on ollut heikkoa tai jopa puutteellista, heijastunee joidenkin kohdalla läpi työuran ja siten sosiaaliset kustannukset voivat olla kumulatiivisesti yllättävänkin suuret, hän arvioi.

Syksyn tilannetta seurataan

Sedun vararehtori Hellevi Lassila tietää, että hybridiopetus eli lähi- ja etäopiskelun yhdistäminen ei ole onnistunut joka paikassa korona-aikana.

– Pääkaupunkiseudun opetuksenjärjestäjät olivat hyvin pahoillaan, kun joutuivat keväällä menemään kokonaan etäopetukseen. Silloin on hankala oppia kädentaitoja. Onneksi täällä meidän alueella on ollut hyvä tilanne.

Etelä-Pohjanmaalla koko viime lukuvuosi pystyttiin opettamaan hybridimallilla. Lassila toivoo, että syksyn opinnot voidaan aloittaa lähiopetuksessa, mutta tilannetta seurataan päivä kerrallaan.

Vastavalmistuneet nuoret ovat Lassilan mielestä varmasti ammattitaitoisia. Hän vertaa ammatillisen koulutuksen tutkintoa ajokorttiin.

– Tutkinnossa annetaan perusvalmiudet ja "ajamista" saa alkaa harjoitella työelämässä. Työpaikalla syvennetään osaamista, eikä meistä kukaan ole valmistuessaan mestari, mutta taitaja voi olla.

Aiheesta voi keskustella keskiviikoon 4. elokuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi: Koronavuosi lisäsi ammattiopintojen keskeytyksiä ja viivästytti valmistumista – "Tämä aika heijastuu suoraan työmarkkinoille"

Vähemmän opiskelua vai enemmän työntekoa? Lisää yksilöllisyyttä vai yksinäisyyttä? Näillä viidellä tavalla uudistus muutti ammatillista koulutusta