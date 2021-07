Poliisi ymmällään – Kotkaan tuli ruotsalainen vene, mutta kukaan ei tiedä miten: "Ei mitään havaintoa, miten se on tänne joutunut"

Kotkan Kantasatamasta on löytynyt Ruotsista varastettu huvivene. Vene löytyi, kun Kotkan merivartioaseman partio alkoi selvittää väärään paikkaan pysäköidyn veneen omistajaa. Poliisi on tapauksesta ymmällään.

Noin kaksi viikkoa sitten Ruotsista varastettu purjevene on löytynyt varsin kaukana kotoaan. Tukholman läänin alueelta varastettu vene löytyi Kotkan Kantastamasta. Matkaa sinne on vesiteitse noin 600 kilometriä.

Vyyhti alkoi selvitä, kun Kotkan merivartioaseman partio kiinnitti tarkemmin huomiota Kantasatamassa laiturissa kiinni olleeseen veneeseen. Luutnantti Markku Ahonen Kotkan merivartioasemalta kertoo, että vene oli torstaina 15. heinäkuuta kiinni paikalla, jonne olisi tulossa seuraavana päivänä majakkalaiva Kemi.

Merivartioaseman partio siirsi veneen pois Kemin tieltä. Purjeveneellä ei havaittu käyvän ketään alkuperäisellä paikallaan, eikä sen luona käynyt ketään viikonlopunkaan jälkeenkään.

Merivartioaseman henkilöstö alkoi epäillä, että veneessä on jotain outoa, ja palasi tutkimaan sitä tarkemmin.

Ahonen kertoo, että hänen partionsa huomasi veneessä olevan valeteippauksen, joka antoi veneelle sen alkuperäisen nimen sijaan nimeksi Elena. Muuten vene vaikutti olevan ihan normaalissa kunnossa.

– Yksi merivartioaseman työntekijöistä sai netistä selville, että Ruotsissa on varastettu tuntomerkkejä vastaava vene. Kun epäilykset heräsivät, ilmoitimme asiasta poliisille, Ahonen kertoo.

Vene siirrettiin pois Merikeskus Vellamon takana olevalta laiturilta, johon majakkalaiva Kemi saapui heti seuraavana päivänä. Kuva: Jasmina Kauta / Yle

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Mika Salminen kertoo, että poliisi sai asian varmistettua omien järjestelmiensä kautta: vene todella on Ruotsista varastettu alus.

– Meillä on eurooppalainen yhteistoimintajärjestelmä, jonka kannasta voi katsoa ja hakea, mitä kaikkea on varastettu. Veneiden moottoreissa on omat numeronsa ja veneillä on rekisterinumero ja nimi, Salminen kertoo.

Täysi mysteeri

Vene on noin kymmenen metriä pitkä Moody Eclipse 33 -mallinen purjevene. Salminen kertoo, että veneen arvo on noin 50 000 euroa.

Salmisen mukaan on täysi mysteeri, miten vene voi olla nyt Kotkassa.

– Meillä ei ole mitään havaintoa, millä tai miten se on tuotu tänne tai kuka sen on tuonut. Se on kuitenkin nyt täällä.

Kotkan merivartioaseman Ahonen epäilee, että vene on tuotu vesiteitse Kotkaan jonkinlaisella miehistöllä. Tapaus on Ahosen mukaan erityisen harvinainen.

– Harvoin näitä meillekin jää kiinni, mutta hyvä, että jää. Ei ole hyvä, että varastettu tavara jää pyörimään. Nyt osaamme myös pitää silmämme auki vastaisuudessa samankaltaisten tapausten varalta, Ahonen kertoo.

Omistajat kaukana

Kaakkois-Suomen poliisin Salminen kertoo, että nyt olisi vielä keksittävä, miten vene saadaan takaisin omistajalleen Ruotsiin. Tällä hetkellä vene on tallessa Kotkan merivartioasemalla Kuusisessa.

Asiaa selvitetään parhaillaan yhdessä Ruotsin poliisin kanssa. Suomen poliisin tekninen tutkinta on käynyt venettä läpi.

Salminen kertoo, että Suomessa vastaavanlaista rikosta tutkittaisiin törkeänä varkautena, mutta koska rikos tapahtui Ruotsissa, rikostutkinta on merkitty Muu tutkinta -tunnuksella. Suomen maaperällä voisi olla mahdollista tutkia vielä esimerkiksi kätkemisrikosta tutkimusten edetessä.