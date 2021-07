Myös lapset kuolevat koronaan Indonesiassa, joka on maailman pahin koronakeskus – Monet eivät tiedä, että lapset voivat saada tartunnan, oireita pidetään flunssana

Indonesiassa on todettu yli kolme miljoonaa koronatartuntaa ja noin 80 000 koronaan liittyvää kuolemaa pandemian aikana. Rokotukset edistyvät hitaasti: vain 6,2 prosenttia on saanut kaksi rokotusta.

Aris Suharyanton vaimo Rina Ismawati ja kaksi lasta sairastuivat kesäkuussa. Suharyanto luuli, että se tavallista flunssaa.

Indonesiassa kuitenkin todetaan eniten uusia koronatartuntoja maailmassa, ja siksi Suharyanto vei perheensä testattavaksi.

Koko perhe: isä, äiti ja perheen kaikki kolme lasta olivat saaneet koronatartunnan.

Raskaana oleva vaimo Ismawati otettiin sairaalahoitoon. Hän piti Suharyantoon yhteyttä WhatsApp-viesteillä.

– Hän kertoi, että hänen tilansa huononi. Hän ei pystynyt hengittämään, Suharyanto kertoo yhdysvaltalaiselle WTWA-kanavalle (siirryt toiseen palveluun).

Koronalle altistuneelle lapselle tehdään rutiinitarkastus Bogorin sairaalassa. Kuva: Adi Weda / EPA

Lääkärit pelkäsivät Ismawatin syntymättömän vauvan puolesta ja tekivät Ismawatille keisarileikkauksen. Vauva Riski Aulia todettiin myös koronapositiiviseksi.

Riski kuoli koronaan sairaalassa kesäkuun 22. päivänä. Ismawati kuoli koronaan seuraavana päivänä. Suharyanto ei ehtinyt koskaan nähdä vastasyntynyttä vauvaansa.

Koronapotilaita Bogorin sairaalassa kesäkuun loppupuolella. Kuva: Eda Wadi / EPA

Korona koettelee köyhiä

Indonesia koronatilanne pysyi pitkään hyvänä. Ensimmäinen aalto koettiin vuodenvaihteessa, mutta tilanne tasaantui keväällä.

Nyt Indonesia on keskellä toista aaltoa, ja siellä todetaan eniten uusia tartuntoja maailmassa. Tilanne on pahin Jaavan ja Sumatran saarilla. Sairaanhoidon kapasiteetti on koetuksella ja happivarannot ovat loppumassa.

Lisäksi yksityissairaalat ovat monien tavoittamattomissa. Noin kymmenen prosenttia indonesialaisista eli 27,5 miljoonaa ihmistä elää kansallisen köyhyysrajan alapuolella. Se tarkoittaa, että perheen tulot ovat vähemmän kuin 123 euroa kuukaudessa.

Kuva: Mast Irham / EPA

Jakartalaisen slummin asukkaat odottavat apupaketteja, joita Indonesian ilmavoimat jakeli. Kuva: Mast Irham / EPA

– Nämä ihmiset elävät tiheästi asutuissa ympäristöissä, joissa korona leviää helposti. Eristäytyminen on lähes mahdotonta. He eivät pääse sairaaloihin, ekonomisti Arief Anshory Yusuf sanoo SBC News -kanavalle (siirryt toiseen palveluun).

Jakartan köyhien verkoston koordinaattori on samoilla linjoilla. Köyhien on vaikea eristäytyä.

– Rikkaat voivat pysyä taloissaan ja luottaa kuukausittaisiin tuloihinsa. Mutta meidän täytyy mennä ulos joka päivä ansaitaksemme tulomme. Jos emme tee sitä, terveet perheenjäsenemme sairastuvat nälästä, koordinaattori Eni Rochayati sanoo The Guardianille (siirryt toiseen palveluun).

Myyjä odottaa asiakkaita Tangerangissa torstaina. Kuva: Adi Weda / EPA

Tartunnat 9-kertaistuivat

Tartuntamäärät kääntyivät nousuun pari viikkoa sen jälkeen, kun muslimikansakunta oli juhlinut ramadan-paaston päättymistä. Id al-Fitr on kolmipäiväinen juhla, jonka aikana tavataan ystäviä ja vieraillaan haudoilla.

Sitä vietettiin Indonesiassa toukokuun puolivälissä, ja kesäkuussa tartunnat kääntyivät jyrkkään nousuun, osoittaa Worldometers-tilasto (siirryt toiseen palveluun).

Tartunnat yli 9-kertaistuivat seitsemässä viikossa kesäkuun ensimmäisestä viikosta viime viikkoon. Viikolla 22 maassa rekisteröitiin keskimäärin 5 700 tartuntaa päivässä, viime viikolla yli 52 000, Worldometersin mukaan.

Ambulanssit jonottavat hautajaisiin jakartalaisella hautausmaalla heinäkuussa. Kuva: Adi Weda / EPA

Omaiset surevat vanhempiensa kuolemaa koronaan. Kuva: Adi Weda / EPA

Tällä viikolla pahin terä näyttää taittuneen, päivittäisiä tartuntoja on rekisteröity keskimäärin noin 39 000 viikon neljän ensimmäisen päivän aikana.

Koronaan liittyvien kuolemien määrä on sen sijaan jatkanut nousuaan, ja Indonesiassa on rekisteröity yli tuhat koronakuolemaa joka päivä viikon ajan. Kuolleiden kokonaismäärä pandemian aikana on lähes 80 000 ja tartuntoja on todettu yli kolme miljoonaa.

Nainen rukoilee koronaan kuolleen äitinsä haudalla Jakastassa. Kuva: Adi Weda / EPA

Todelliset luvut voivat olla paljon suurempia. Viikko sitten julkaistussa kartoituksessa arvioitiin, että Jakartan asukkaiden tartuntojen määrä voi olla jopa 12-kertainen virallisiin lukuihin verrattuna (siirryt toiseen palveluun).

Maailman terveysjärjestö WHO on kehottanut Indonesiaa lisäämään testausta (siirryt toiseen palveluun).

– Ilman asianmukaista testausta monet maakunnat eivät pysty eristämään vahvistettuja tapauksia ajoissa, WHO:n raportissa todetaan.

Lähes 700 lasta kuollut

Tartuntojen nousu on näkynyt myös lasten tartuntojen ja kuolemien määrässä.

Koronaan oli sairastunut lähes 250 000 lasta kesäkuun loppuun mennessä. Se vastaa 12,6 prosenttia kaikista todetuista tartunnoista, osoittavat Indonesian viralliset tilastot. Niistä kertoo yleisradioyhtiö ABC (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi 676 lasta oli kuollut koronaan liittyviin tauteihin. Se vastaa 1,2 prosenttia kaikista maassa rekisteröidyistä koronakuolemista. Puolet lapsista oli alle 5–vuotiaita.

Vertailun vuoksi todettakoon, että lasten tartunnat vastasivat noin 14,2 prosenttia kaikista tartunnoista Yhdysvalloissa, mutta kuolemat korkeintaan 0,26 prosenttia, kertoo Yhdysvaltain lastenlääkärien akatemia (siirryt toiseen palveluun).

Kuva: Hotli Simanjuntak / EPA

Nämä lapset ovat rutiinitarkastuksissa terveysasemalla Banda Acehissa. Indonesian lastensuojelukomissio kehottaa hallitusta levittämään koronatietoisuutta. Kuva: Hotli Simanjuntak / EPA

– Olemme epäonnistuneet lapsistamme huolehtimisessa ja siksi he ovat saaneet koronatartuntoja, Indonesian lastenlääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Aman Pulungan sanoo yleisradioyhtiö ABC:lle (siirryt toiseen palveluun).

Hänen mukaansa monet indonesialaiset eivät tiedä, että lapsetkin voivat saada koronatartunnan. Siksi he eivät tule ajatelleeksi, että flunssaoireinen lapsi voikin kärsiä koronasta.

– Kun he ymmärtävät, että se on koronaa, lasten kunto on jo huono. Kun he tuovat lapset sairaalaan, meillä ei aina ole tarpeeksi aikaa pelastaa heitä. Sitä tapahtuu paljon, Aman sanoo uutiskanava CNN:lle (siirryt toiseen palveluun).

Aman kertoo, että heinäkuun pahimpina viikkoina lähes 12 000 lasta on saanut tartunnan.

Lisää testejä ja jäljitystä

Aman Pulungan perää lapsien koronatestauksen ja tartuntojen jäljittämisen tehostamista.

– Yhteiskunta on yleisesti aliarvioinut lasten tartuntoja. Lentokentillä lapsia ei testata ennen koneeseen nousua eikä heidän ole pakko pitää kasvomaskeja, Aman sanoo ABC:lle.

Kuva: Hotli Simanjuntak / EPA

Pitkän matkan matkustajia testataan Sultan Iskandar Mudan lentokentällä, rautatieasemilla ja bussiasemilla Banda Acehissa. Kuva: Hotli Simanjunta / EPA

Hänen mielestään kaikkien lasten tulisi pysyä kotona, ellei ole välttämätöntä mennä ulos.

– Kukaan ei ole turvassa, ennen kuin kaikki ovat turvassa.

Alle 16 prosenttia indonesialaisista on saanut yhden tai kaksi koronarokotusta, osoittaa Our World in Data (siirryt toiseen palveluun). Täysin rokotettujen määrä on vain 6,2 prosenttia. Indonesiassa käytetään pääasiassa kiinalaista Sinovac-rokotetta.

Jaava ja Bali koronasulussa

Jaavan ja Balin saaret asetettiin koronasulkuun heinäkuun 3. päivänä, ja sulku jatkuu ainakin tämän viikon loppuun. Indonesian hallitus kutsuu sulkutoimia lyhenteellä PPKM.

Kuva: Joonas Haverinen / Yle

Ostoskeskukset on suljettu. Ruokakaupat ja torit saavat olla auki korkeintaan kello 20:een, ja asiakkaita saa olla sisätiloissa korkeintaan puolet kapasiteetista. Ravintolat, kahvilat ja ruokakojut saavat myydä vain noutoruokaa.

Moskeijat, kirkot ja muut uskonnolliset tilat on suljettu. Myös puistot, nähtävyydet, museot, urheiluareenat ja muut julkiset tilat on suljettu.

Perjantairukoukset rukoiltiin moskeijan ulkopuolella Medanissa, Pohjois-Sumatralla. Koronan vuoksi moskeijat on monin paikoin suljettu. Kuva: Dedi Sinuhaji / EPA

Kotimaanmatkailua ei ole estetty, mutta pitkän matkan busseihin, juniin ja lennoille pääsy edellyttää negatiivista koronatestiä.

Kasvomaskia on käytettävä, ja suuri osa työntekijöistä on määrätty etätöihin. Kaikki rajoitukset löytyvät täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Indonesian köyhät ovat vääntäneet PPKM-lyhenteen muotoon Pelan Pelan Kita Mati. Se tarkoittaa: "Hitaasti me kuolemme".

