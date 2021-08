Intiimin keikkapaikan pikkuvessaan luotiin näyttely artistien settilistoista – Jarkko Martikainen omastaan: "Tekisi mieli repiä tämä alas"

Jarkko Martikainen on soittanut Vihreällä talolle monesti. Biisilistat ovat päätyneet vessan seinään. Niistä näkee, koska on ollut kiire.

Jarkko Martikainen on soittanut Vihreällä talolle monesti. Biisilistat ovat päätyneet vessan seinään. Niistä näkee, koska on ollut kiire.

Riihimäen Vihreässä talossa esiintyneiden artistien biisilistoja voi tutkailla samalla, kun toimittaa tarpeensa. Jarkko Martikaiselle settilistan ulkoasulla on merkitystä, koska se voi päätyä fanin seinälle.

Riihimäellä Vihreän talon isäntä Olli Soini näyttää pientä paperisuikaletta. Siinä on venäläisen yhtyeen keikkasettilista. Valtaosa pienen vessan seinillä olevista biisilistoista on kuitenkin A4-paperille tehtyjä.

Alun perin soittolistoja kerättiin talteen lattialta siivouksen yhteydessä. Muutama vuosi sitten niitä alettiin kysyä esiintyjiltä erikseen.

– Mietittiin, että tehdään niistä vielä näyttely. Kaikki ovat mielellään antaneet, koska se on artisteistakin ollut hauska ajatus, kertoo Soini.

Vihreä talon isäntä Olli Soini esittelee poikkeuksellisen pientä biisilistaa. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Vessa on nähnyt parempiakin päiviä, mutta niin on koko talokin. Vihreä talo Riihimäen rautatieaseman vieressä tunnetaan Etelä-Suomessa erikoisena keikkapaikkana.

Purku-uhan alla olevan talon "olohuoneessa" syntyy usein esiintyjän ja yleisön välillä hyvin intiimi tunnelma. Niistä illoista muistoksi vessan seinille on kiinnitetty noin 80 erilaista kappalelistaa.

Näyttelyn takia vessaa nimitetäänkin nyt WC-galleriaksi. Sinne mahtuu vain yksi ihminen kerrallaan.

Vihreässä talossa esiintyneistä artisteista vessan seinälle ovat päätyneet muiden muassa Samuli Putro, Samae Koskinen, Matti Johannes Koivu ja Jarkko Martikainen.

Keikkojen biisilistat ovat keräilytavaraa

Riihimäkeläinen muusikko ja kirjailija Jarkko Martikainen tutkailee omia listojaan ristiriitaisin mielin. Mies on yleensä tarkka keikkasettinsä kirjallisen dokumentin ulkonäöstä.

– Mutta tässä on hyvin karkea, rumakin lista. Tekisi mieli repiä tämä alas. Mutta siinä on kaikenlaisia vaihtoehtoisia lauluja, Martikainen selittää.

Martikaisen listalla on usein paljon muutakin tietoa kuin vain kappaleiden järjestys. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Toisella seinällä on esillä Martikaisen huolella viimeistelty settilista. Siinä näkyy jopa millä kitaralla laulu on soitettu, missä kohtaa capo on ollut kitaran otelaudalla ja missä sävellajissa mennään.

Ei ihme, että fanit kyselevät Jarkko Martikaisen näyttävien soittolistojen perään.

– Rakastan estetiikkaa ja pidän graafisesta kauneudesta. Kun joku tulee pyytämään keikan jälkeen soittolistaani, omistuskirjoitan sen hänelle. Sekin on tuonut minulle tietynlaista vastuuta.

Vastineeksi muusikko saa kuvia kehystetyistä, seinille asetetuista biisilistoistaan.

– Se on hyvin kaunista. Tietyllä tavalla se ilta elää mukana heidän elämässään, artisti ajattelee.

Keikkalista laaditaan usein takahuoneessa

Jarkko Martikainen vilkuilee muidenkin listoja ahtaassa vessassa ja bongaa Viitasen Pia -nimisen muusikon keikkasettilistan.

– Meidän jälkeen hiljaisuus -kappale on soitettu yhdentenätoista. Se oli minulle toissa vuoden voimakkain ja puhuttelevin laulu.

Samuli Putron biisilista erottuu seinältä, sillä se on laadittu Fazerin paperikassiin. Lista saa Martikaisen muistelemaan kokemaansa osana yleisöä.

– Settilista muistuttaa minulle, kuinka joku laulu jäi levyllä etäiseksi, mutta täällä se sama laulu osoittautuikin livenä paljon voimakkaammaksi.

Biisilistanäyttely on esillä Vihreä talon pienessä vessassa, jota käyttävät niin artistit kuin yleisökin. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Martikainen kertoo, miten hänen oma keikkalistansa syntyy usein vasta paikan päällä, takahuoneessa. Esitettäviin kappaleisiin voi vaikuttaa aistittu tunnelma ja tieto siitä, kuka tulee paikalle.

Vessassa taide muistuttaa luonnollisesta tarpeesta

Biisilistanäyttelyyn tutustuminen vaatii hieman vaivaa. Vihreä talo on kesällä harvakseltaan auki. Varmin merkki aukiolosta on jalkakäytävällä seisova mainosständi.

Silloin talon isäntä Olli Soini on paikalla ja valmis tarjoamaan kupin kahvia sekä tarinoimaan biisilistanäyttelystä enemmänkin.

– Näillä näkymin näyttely pysyy tässä vuoden loppuun asti, Soini lupailee.

Jarkko Martikainen yhdistää WC-gallerian settilistoja näkemiinsä keikkoihin. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Miten artisti kokee sen, että omat hengentuotteet ovat päätyneet vessaan?

– Minusta on mainiota, että paikka johon kuulijat ja esiintyjätkin tulevat välillä toimittamaan luonnolliset tarpeensa, on täynnä muistutuksia talon taideilloista. Minäkin olen heitä, joille taide on luonnollinen tarve sekä tekijänä että vastaanottajana, Jarkko Martikainen tunnustaa.