Tuhannet paketit tulivat heinäkuussa tullauksen piiriin, ja se aiheuttaa ongelmia Postissa – lähetyksiä jäänyt jopa päiviksi pyörimään "lajitteluluuppiin"

Postin kansainvälisten pakettipalveluiden johtaja Sami Finnen mukaan tullattujen lähetysten sähköiset tiedot eivät ole aina tulleet perille tai ne ovat olleet puutteellisia, mikä on aiheuttanut viivästyksiä ja häiriötä.

EU:n yhteinen arvonlisäverouudistus on aiheuttanut ongelmia Postissa. Postin kansainvälisten pakettipalveluiden johtaja Sami Finne arvioi, että noin muutama prosentti kaikista tullatuista paketeista on viivästynyt.

– Esimerkiksi Britannian posti kertoi meille jo viikko sitten, että heillä on ongelmia lähettää meille kuranttia tietoa.

Heinäkuun alussa EU:ssa astui voimaan säädös, jonka mukaan kaikki EU:n ulkopuolelta tulevat paketit on tullattava. Finnen mukaan arvonlisäuudistus on aiheuttanut ongelmia Euroopan laajuisesti.

Finnen mukaan tullattujen lähetysten sähköiset tiedot eivät ole aina tulleet perille tai ne ovat olleet puutteellisia, mikä on aiheuttanut viivästyksiä ja häiriötä.

– Kun sadat postit ja kymmenet tuhannet verkkokauppiaat lähettävät maailmalta meille tietoa, niin joskus siellä on bitti poikittain.

Erityisesti ongelmia on ollut lähetysten kanssa, jotka ehtivät tulla Suomeen kesäkuussa ennen veromuutosta. EU-säädös nimittäin vaikutti myös siihen, mitä tietoja pakettien yhteydessä pitää ilmoittaa. Pahimmillaan paketit ovat viivästyneet useammalla viikolla.

– Toissa päivänä vapautettiin manuaalisesti 2 700 pakettia, josta nähtiin että tullaus oli tehty, mutta syystä tai toisesta ne eivät olleet lähteneet varastosta, Finne sanoo.

Sama lähetys tulee uudestaan ja uudestaan lajittelukoneelle

Postilla on ollut Finnen mukaan myös integraatio-ongelmia omissa järjestelmissään. Tullatut paketit ovat saattanut jäädä useammaksi päiväksi pyörimään lajittelukeskukseen niin sanottuun "lajitteluluuppiin".

– Sama lähetys on jostain syystä tullut useampaan kertaan lajittelukoneelle eikä mennyt manuaaliin prosessiin.

Finne arvioi tilanteen ongelmien helpottavan elokuun puoliväliin mennessä.

– Työtä on tehty paljon ja virheitä on korjattu paljon, mutta emme me missään tapauksessa ole vielä maalissa.

Postilla on tullattavia paketteja varten luotu oma palvelunumero 0100 2215, johon Finne kehottaa ihmisiä olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä, mikäli paketti on viivästynyt tai jäänyt jumiin luuppiin. Jos esimerkiksi seurantapalvelun mukaan lähetys on lajiteltu samassa paikassa useana päivänä putkeen, voi kyse olla luupista.

Suuressa kuvassa arvonlisäverouudistus on onnistunut Finnen mukaan paremmin kuin Posti kuvitteli. Odotettua suurempi osa tullattavista lähetyksistä on ollut IOSS-lähetyksiä, eli lähetyksiä joissa arvonlisävero on maksettu jo tilauksen yhteydessä.

– Varasimme myös asiakaspalveluun ylimääräisiä resursseja, mutta niitä ei ole tarvittu niin paljoa kuin odotimme.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 24. heinäkuuta kello 23:een saakka.

Lue seuraavaksi:

Jopa pienet verkko-ostokset EU:n ulkopuolelta on nyt tullattava

Kymmeniä tuhansia paketteja tuli yhdessä yössä tullauksen piiriin, mutta pelätyltä pakettikaaokselta vältyttiin – verouudistus nostaa pienten pakettien hintaa