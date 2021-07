Perussuomalaisten puheenjohtajakisa sai liikkeelle muitakin kuin Puiston ja Purran – Juho Eerola panttaa yhä osallistumistaan

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juho Eerola miettii yhä ehdokkuuttaan perussuomalaisten puheenjohtajakisaan.

Puolueen puheenjohtaja vaihtuu Seinäjoen puoluekokouksessa 13.–14. elokuuta, sillä nykyinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei asetu ehdolle.

Puolue oli toivonut, että luottamustehtäviin halukkaat ilmoittautuisivat tänään perjantaina puoleenpäivään mennessä.

Toive on vain toive, sillä puheenjohtajakisaan voi puolueen sääntöjen mukaan ilmoittautua vielä elokuussa pidettävässä puoluekokouksessa, kunhan joku ehdottaa ja kannattaa, työmies Matti Putkonen sanoo.

Juho Eerola kertoo ilmoittavansa maanantaina 2. elokuuta klo 12, pyrkiikö hän puolueen johtoon.

– Olen todella kahden vaiheilla. Mieli muuttuu melkein joka toinen päivä.

Eerola sanoo pohtivansa tilannettaan työn ja perheen kannalta. Kotkalainen Eerola on ollut pitkään puolueen tunnetuimpia poliitikkoja ja eduskunnassa vuodesta 2011.

– Ei voi olla yhtä aikaa eduskunnan toinen varapuhemies sekä oppositiopuolueen puheenjohtaja, joka tähtää seuraavaksi pääministeriksi, Eerola sanoo.

Perussuomalaiset aikoo kertoa ensi viikon maanantaina, ketkä haluavat mihinkin tehtäviin puolueessa. Putkosen mukaan lisää nimiä on ilmaantunut myös puheenjohtajaehdokkaiksi, esimerkiksi "kunnanvaltuutettuja", Putkonen sanoo.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra oli Ylen kyselyssä puheenjohtajakisan kärjessä. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Jo aiemmin ehdolle ovat asettuneet varapuheenjohtaja Riikka Purra, kansanedustaja Sakari Puisto sekä Ossi Tiihonen.

Purra on puolueen varapuheenjohtaja ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja. Puisto on perustuslakivaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Molemmat ovat ensimmäisen kauden kansanedustajia. Myös heillä on puolueessa vaikutusvaltaa jo nyt, kuten Eerolallakin.

Yle kysyi puheenjohtajasuosikkia heinäkuussa kyselyssä, joka lähti puolueen kansanedustajana tai päättävässä asemassa oleville henkilöille. Heidän suosikkinsa oli Riikka Purra.

Kokoukseen saapuu yleensä jopa viidesosa puolueen jäsenistä, jotka äänestävät puheenjohtajasta.

