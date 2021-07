Yksi kuoli kerrostalohuoneiston tulipalossa Kuopion Saarijärvellä

Yksi ihminen on kuollut kerrostalohuoneiston tulipalossa Kuopiossa Saarijärven kaupunginosassa.

Hätäkeskus sai tiedon Saarijärventiellä syttyneestä tulipalosta iltapäivällä kello 14 jälkeen. Palo oli kerrostalon toisessa kerroksessa sijaitsevassa huoneistossa.

Asunnosta löytyi pelastuslaitoksen mukaan kuollut henkilö. Muita palolle altistuneita ei ollut.

– Palokunta pääsi paikalle niin nopeasti, että asunnon ovet tai ikkunat eivät ehtineet rikkoontua palossa. Siksi palo- ja savuvahingot rajoittuvat oikeastaan vain paloasuntoon, Petteri Lintunen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta kertoo.

Viereiset asunnot eivät juuri kärsineet savuvahinkoja, vaikka palanut asunto tuhoutuikin täysin. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua.

– Syttymissyytä emme lähde vielä tässä vaiheessa arvailemaan, kun onnettomuudessa on menehtynyt henkilö, Lintula sanoo.

Palo on jo sammutettu, ja poliisi on paikalla tekemässä tutkintaa. Naapuriasuntojen asukkaita on pyydetty olemaan muutaman tunnin ajan poissa, jotta poliisille taataan tutkintarauha. Muutaman tunnin kuluttua asukkaat voivat palata huoneistoihinsa.

Saarijärvi sijaitsee muutaman kilometrin päässä Kuopion keskustasta.