Ahvenanmaan matkailukesä ollut ennätyksellisen vilkas: pyörätiet ja hotellit täyttyneet suomalaisturisteista

Tony Nordlundin pyörittämä RoNo on Ahvenanmaan ainoa päätoiminen polkupyörävuokraamo. Se sijaitsee Maarianhaminan Länsisatamassa aivan Viking Linen ja Tallink Siljan käyttämän terminaalin vieressä.

Nordlund on kiitollinen, että laivayhtiöiden uudet reitit ovat tuoneet hurjasti uusia polkijoita Ahvenanmaan pääkaupungin Maarianhaminan kaduille ja maaseudun hyville pyöräteille.

Nyt vuokrataan pyöriä enemmän kuin ennen koronaa. Ennen puolet vuokraajista oli ruotsalaisia, nyt varaamossa asioivat vain suomalaiset. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Koronan vuoksi Helsingistä ei ole ollut juurikaan laivamatkustajia Tukholmaan asti. Viking Line (siirryt toiseen palveluun) ja Tallink Silja (siirryt toiseen palveluun) muokkasivatkin Helsingin linjan reittiään kesäksi niin, että yksi laiva kummaltakin yhtiöltä pysähtyy Tukholman sijaan kahdeksaksi tunniksi Ahvenanmaalle. Mennessä ja tullessa ne poikkeavat myös Tallinnaan.

Ahvenanmaalle uuden reitin laiva tulee keskimäärin kerran päivässä. Uudella reitillä kulkevat Siljan Serenade ja Vikingin Gabriella.

Tony Nordlund aikoo hankkia lisää pyöriä, sillä suomalaiset vievät ne käsistä. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Kun iso ruotsinlaiva tulee Maarianhaminan satamaan, Tony Nordlund tietää, että silloin paiskitaan hommia. Vuokraamossa on 300 vuokrattavaa pyörää ja välillä nekin loppuvat kesken. Pyörävuokraamon isäntä onkin pohtinut vakavasti uusien pyörien hankintaa.

– Kun on ollut kaksi risteilyalusta samana päivänä, silloin on ollut kaaosta, Tony Nordlund naurahtaa.

Nokialainen Henna Vesa tuli Ahvenanmaalle nyt ensimmäistä kertaa. Seurueeseen kuuluu neljä lasta ja kolme aikuista. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

"Eiköhän tänne joukkoon mahdu"

Tallink Siljan Serenade saapuu satamaan. Hetken kuluttua ihmisiä alkaa saapua vuokraamolle. Koko henkilökunnalla on kädet täynnä töitä. Jono pitenee, ja ensimmäiset kurvaavat pyöriensä kanssa ensin Maarianhaminan keskustaan ja sieltä uusiin maisemiin.

Vuokraamolle saapuu myös seitsemän hengen seurue Nokialta. Aikuisia on ryhmässä kolme ja lapsia neljä. Pikkupojat mittailevat katseellaan pienempiä pyöriä ja löytävät pian sopivat ajopelit. Aikuisillekin omat polkupyörät lopulta löytyvät.

Nokialainen Henna Vesa istuttaa vielä lapsensa turvallisesti pyörän takapenkille. Hän on huomannut, että Ahvenanmaa on täynnä matkailijoita. Polkijoita on välillä jonoksi asti.

– Eiköhän tänne joukkoon mahdu, ensimmäistä kertaa Ahvenanmaalle pyöräilemään tullut Henna Vesa tuumii.

Erinomaisesta matkailukesästä nauttivat (vas) Ålandsresorin omistaja Gunilla Karlsson, Arkipelag-hotellin toimitusjohtaja Ann-Louise Djupsund ja maakunnan matkailupäällikkö Lotta Berner Sjölund Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Pyöräilijällä on monta reittiä Ahvenanmaalle

Moni ahvenanmaalainen on arvioinut, että pyöräileviä matkailijoita näkyy maakunnassa nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Pyöräilyn suosion kasvu ja koronan synnyttämät matkustusrajoitukset ovat olleet ohjaamassa kehitystä tähän suuntaan. Muitakin syitä löytyy.

– Etäisyydet ovat lyhyitä, päivässä ehtii kokea paljon ja saarihyppely kiinnostaa erityisesti, mainitsee maakunnan matkailujohtaja Lotta Berner Sjölund.

Polkupyörämatkoja myyvän Ålandsresorin omistajan Gunilla Karlssonin mukaan perinteisin ja edelleen suosiota kasvattava tapa on polkea Kustavista tai Korppoosta yhteysalukselle Ahvenanmaalle ja palata sieltä ruotsinlaivalla takaisin. Pyöräilypakettien (siirryt toiseen palveluun) myynti on Karlssonin mukaan ollut nyt hyvässä kasvussa.

Normaaleilla laivavuoroilla moni saapuu saarelle oman polkupyörän kanssa. Sitten on heitä, jotka tulevat Ahvenanmaalle autolla, jonka kyydissä on yksi tai useampi polkupyörä. Tulijoita on siis moneen lähtöön.

Ahvenanmaalla saaristolaisarkkitehtuuri avautuu mainiosti pyöräilijälle. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Uutta pyörätietä syntyy

Ahvenanmaa on tunnettu hyvistä pääväylien pyöräteistään (siirryt toiseen palveluun). Pohjoiseen Getan korkealle näköalavuorelle suuntaava voi ajaa Maarianhaminasta koko matkan pyörätietä pitkin.

Pyörätiet löytyvät myös itään Vordön saarelle tai Långnäsiin mentäessä. Länteen poljettaessa on Eckerön saarella valmistunut täksi kesäksi uutta pyörätietä.

Ahvenanmaalainen pannukakku on maistamisen arvoinen välipala. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Hotellit täyteen buukattuja, laivavuoroilla ruuhkaa

Pyöräilijöiden lisäksi Ahvenanmaalla on kesäkaudella ollut paljon autoilijoita, moottoripyöräilijoitä ja ilman omaa ajoneuvoa tulleita matkailijoita. Ahvenanmaan hotelleille ja ravintoloille tämä kesä on ollut pelastus.

Jennifer Sundmanin ja Lars-Johan Mattsonin pyörittämä tilameijeri Mattas gårdsmejeri löytyy lehmineen Sundista. Tilalta voi ostaa kahvin lisäksi oman tilan juustoa ja jäätelöä. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Ahvenanmaalla on 15 hotellia. Pelkästään Maarianhaminan hotelleissa vuodepaikkoja on yhteensä yli 500. Määrä ei ole tänä kesänä riittänyt, siksi viime hetken varaajille on kesä- ja heinäkuussa myyty useasti ei-oota.

Kesämökille kesäksi muuttaminen ja oman asunnon vuokraaminen matkailijoiden käyttöön on viime vuosina lisääntynyt ahvenanmaalaisten keskuudessa. Sekään ei ole riittänyt ja yöpymispaikat ovat useasti olleet kortilla. Yksi syy varauskirjojen täyttymiseen on matkustusajan piteneminen.

– On hauskaa havaita, että asiakkaat viipyvät nyt kauemmin – eivät pelkästään pari yötä, vaan koko viikon, sanoo hotelli Arkipelagin toimitusjohtaja Ann-Louise Djupsund.

Arkipelagin johtajan mukaan on hyvinkin todennäköistä, että hotelliin syntyy lähivuosina uusia petipaikkoja.

Laivayhtiöille vilkas kesä on ollut erittäin toivottua ankaran korona-ajan jälkeen. Moni viime hetken varaaja on huomannut, että haluttua paikkaa perheelle ja autolle ei olekaan aina löytynyt. Kesän erikoisreittien lisäksi ruuhkaa on ollut muillakin vuoroilla.

– Meillä on todella paljon matkustajia aamulaivalla Turusta Maarianhaminaan ja myös iltapäivällä takaisin. Suomalaiset ovat todella löytäneet Ahvenanmaan, iloitsee Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

Rommi houkutteli saarivaltakuntaan

Matkailijan silmin voi näyttää siltä, että vesi estäisi matkustamisen kuivin jaloin Maarianhaminasta etelään päin. Saaria etelässä on paljon, mutta siellä on kuitenkin myös siltoja.

Kaupungista lähtevä Ålandsvägen muuttuu muutaman kilometrin jälkeen Västra Ytternäsvägeniksi ja lopulta Järsövägeniksi. (siirryt toiseen palveluun)Se kulkee Granholmin, Nåtön ja Bergön saarten kautta Järsön saarelle Lemlandin puolelle.

Järsön saarelle pääsee siltoja pitkin monen saaren kautta. Opastaulu kertoo, mistä löytyy saaren kuuluisa puutarhakahvila Stickstugan. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

Järsöstä löytyy maaseutuidylliä sekä avaraa merimaisemaa. Stickstugan on saaren kuuluisin kahvila, joka on tehty ilmeikkään puutarhan keskelle. Tänne oli saapunut Ahvenanmaan kierroksella myös nelihenkinen suomalaisryhmä. Heinolalainen Kirsi Öhman paljastaa, miksi he saapuivat lomailemaan tänne.

– Se on mieheni vika, kun hän ihastui Rommi Ö:hön. Sitä tehdään täällä Smakbyn tislaamossa (siirryt toiseen palveluun). Sitten kälyni Kirsi keksi, että hänkin haluaa myös Ahvenanmaalle.

Iloinen rupattelu puutarhakahvilassa jatkuu. Maineikas ahvenanmaalainen pannukakku saa suomalaisilta hyvät pisteet. Samoin Järsön saari (siirryt toiseen palveluun) ja koko Ahvenanmaa.

Järsön puutarhakahvila Stickstuganin löysivät Kirsi ja Kari Öhman sekä Kirsi ja Jari Valkjärvi. Kuva: Lassi Lähteenmäki / Yle

