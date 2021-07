Herätys: Ammuskelu lisääntyi rajusti Yhdysvalloissa, Valio ei ole enää pelkkä meijeri, opiskelijat jaksamisensa äärirajoilla

Tänä vuonna tapettuja on jo lähes 11 500, joten vuodesta on tulossa uhrimäärällä mitattuna pahin sitten 1990-luvun alun.

Tänä vuonna tapettuja on jo lähes 11 500, joten vuodesta on tulossa uhrimäärällä mitattuna pahin sitten 1990-luvun alun. Kuva: Justin Lane / EPA

Ammuskelu keskeyttää yhä useammin lasten leikit Yhdysvalloissa

Tappava ampuma-aseväkivalta on lisääntynyt rajusti Yhdysvalloissa koronapandemian aikana. Viime vuonna maassa ammuttiin hengiltä lähes 20 000 ihmistä. Tänä vuonna tapettuja on jo lähes 11 500, joten vuodesta on tulossa uhrimäärällä mitattuna pahin sitten 1990-luvun alun.

Valio saa yhä enemmän tuloja muusta kuin maidosta

Maito on edelleen se ydinliiketoiminta, mutta laajempi valikoima ja uudet avaukset varmistavat sen, että me pysymme mukana kehitystrendeissä sanoo Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Muut kuin maitotuotteet ovat nousseet aiempaa merkittävämmäksi osaksi meijerijätti Valion liiketoimintaa. Muun muassa kasvipohjaisten tuotteiden tuotanto- ja myynti on ollut voimakkaassa kasvussa.

Uusin avaus on laajavalikoimainen tukkuliiketoiminta Heinon tukun myötä. Uusista aluevaltauksista huolimatta Valion tavoitteena on siltikin turvata 4 300:n omistaja-maitotilan tulot.

Korkeakouluopiskelijat ovat jaksamisensa äärirajoilla

29-vuotias tamperelainen Johanna Rita kirjoittaa kirjaa korona-ajan vaikutuksista korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin. Kuva: Johanna Rita

Anoreksiaa, masennusta ja loppuunpalamista. Korkeakouluopiskelijat kokevat olevansa unohdettu ja yksin jätetty ryhmä. Johanna Rita haluaa kirjansa avulla nostaa opiskelijoiden äänen kuuluviin ja kertoa, kuinka korona on romahduttanut heidän elämänsä.

Tokion olympialaisissa vauhdissa seitsemän suomalaisurheilijaa

Skeet-ampujat Eetu Kallioinen (vas.) ja Lari Pesonen (oik.) mittelevät kello 4 olympialaisissa. Kuvassa keskellä trap-ampuja Satu Mäkelä-Nummela. Kuva: Esa Fills / Yle

Tokion olympialaisssa on sunnuntaina vauhdissa seitsemän suomalaisurheilijaa: purjehtijat Tuula Tenkanen, Kaarle Tapper ja Tuuli Petäjä-Siren, ampujat Eetu Kallioinen ja Lari Pesonen sekä uimarit Mimosa Jallow ja Ida Hulkko. Yöllä suurin yllätys oli 18-vuotiaan tunialaisen Ahmed Hafnaouin olympiakulta 400 metrin vapaauinnissa. Yle seuraa olympialaisten tapahtumia hetki hetkeltä.

Lämpötila nousee taas hellelukemiin

Kuva: Ilmatieteen laitos

Sunnuntaina lämpötila nousee etelä- ja keskiosassa maata hellelukemiin. Maan keskiosassa ja Kainuussa voi tulla jokunen sadekuuro ja seassa voi olla myös ukkosta. Sadekuuroja tulee päivän aikana myös Pohjois-Lapissa. Suurimmassa osassa maata sää on kuitenkin poutaista ja etelässä sekä lännessä on laajalti myös aurinkoista.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.