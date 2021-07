Sateet jatkuvat tulvan peittämässä Keski-Kiinassa – samalle alueelle tulossa myös taifuuni

Kiinan keskiosia vaivaavat rankkasateet ja tulvat eivät hellitä. Pelkästään Henanin maakunnassa noin puoli miljoonaa ihmistä on evakuoitu ja tuhannet ovat menettäneet kotinsa tulvavesien vietyä ne mennessään.

Xinxiangin kaupungissa koettiin alkuviikosta valtava saderyöppy, kun kaupungin alueelle satoi noin 260 milliä vettä kahden tunnin aikana. Suomessa viranomaiset antavat sadevaroituksen, jos tunnin aikana on tulossa 20 millin sademäärä.

Xinxiangissa on satanut kuluneen viikon aikana muutenkin voimakkaasti. Heinäkuun 17. ja 22. päivän välisenä aikana on eräälle sääasemalle ryöppysi peräti 907 milliä sadetta, kertoo uutissivusto Teller report. (siirryt toiseen palveluun) Tämä vesimäärä on suunnilleen sama, jos kymmenen täyttä ämpärillistä heitettäisiin maahan jokaiselle neliömetrille.

Ihmisiä tulvivalla kadulla Zhengzhoun kaupungissa. Kuva: Featurechina/ EPA

Paikalla olevat toimittajat kertovat, että kaupungeissa ja maaseudulla ihmiset kahlaavat syvässä vedessä yrittäessään päästä turvaan ja korkeampiin maastokohtiin. Tavaroita kuljetetaan polkupyörillä ja pyörätuoleissa olevia vanhuksia yritetään pitää vedenpinnan yläpuolella.

Alueen 30 tekojärvestä 29 tulvii yli ja ainakin kaksi on jo vaurioitunut ja sortumisvaarassa. Viranomaisten mukaan tämä ei kuitenkaan olennaisesti lisää tulvavaaraa, kertoo Guardian-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Tulvat ovat vaatineet virallisten tietojen mukaan 56 ihmisen hengen, mutta uhriluvun uskotaan kasvavan vielä selvästi. Maaseudulta on saatu niukasti tietoja, sillä lukuisat kylät ja kaupungit ovat veden eristämiä. Niissä kerrotaan olevan pulaa ruuasta ja puhtaasta vedestä.

Suurimmat väestökeskittymät myrskytuhoalueella ovat 12 miljoonan asukkaan Zhengzhou ja 5,8 miljoonan Xinxiang.

Uutena uhkana taifuuni

Kiinan rannikolle on iskemässä trooppinen hirmumyrsky viikonlopulla. Taifuuni In-fan keskus on tällä hetkellä Taiwanin saaren itäpuolella. Sen ennustetaan iskevän rantaan Shanghain suurkaupungin eteläpuolella joko sunnuntaina iltapäivällä tai varhain maanantaiaamuna.

In-fa ei ole erityisen voimakas taifuun, se ennustetaan olevan vain 1-kategoriassa rantaan saapuessaan.

Taifuunin suurin uhka Kiinassa on sen mukanaan tuoma suuri sademäärä. In-fan ennustetaan liikkuvan suhteellisen hitaasti, jolloin se ehtii pudottaa alleen runsaasti vettä jo ennestään tulvivaan maahan.

Vaikka myrskyn keskus on vielä kaukana Taiwanista oli se jo eilen torstaina ehtinyt tuoda saarelle 200 millin sademäärän, kertoo Taiwan News (siirryt toiseen palveluun). Saarella varaudutaan tulviin.

Taifuuni ei kuitenkaan ole Taiwanilla pelkästään huono uutinen. Taiwanin vesivarannot ovat suurelta osin riippuvaisia joka vuosi saarelle tulevista taifuuneista. Viime vuonna Taiwanille ei osunut yhtään taifuunia, minkä seurauksena saari kärsi tämän vuoden alussa poikkeuksellisesta kuivuudesta.