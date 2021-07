Norjan äärioikeistoon liittyvältä mieheltä löytyi suuri asekätkö – neljä pidätystä, poliisi suorittaa etsintöjä koko maassa

Norjan poliisi on pidättänyt neljä miestä, joista kaksi oli kotoisin Bodøstä ja yksi Lillestrømistä ja Hamarista.

Norjan poliisi on pidättänyt neljä miestä, joista kaksi oli kotoisin Bodøstä ja yksi Lillestrømistä ja Hamarista. Kuva: Yle

Norjan poliisi on löytänyt suuren asekätkön, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK (siirryt toiseen palveluun). Löytö johti poliisin äärioikeistolaisen järjestön jäljille.

Poliisi on pidättänyt neljä miestä, joista kaksi oli kotoisin Bodøstä ja yksi Lillestrømistä ja Hamarista.

Toisen bodøläisen miehen kotoa löytyi suuri määrä aseita, muun muassa 31 konekiväärin panosvyötä ja 8 000 ammusta.

Pidätysten yhteydessä poliisi on takavarikoinut miesten tietokoneita ja kännyköitä. Niiden tutkiminen on paljastanut, että he ovat olleet läheisissä yhteyksissä äärioikeistolaiseen järjestöön.

Paljastusten perusteella poliisi etsii nyt muita saman järjestön jäseniä eri puolilta Norjaa. Osa epäillyistä on hyvin nuoria, NRK kertoo.

On mahdollista, että miehet ovat harjoittaneet laittomien aseiden ostoa ja myyntiä. Epäiltyjä voidaan pitää pidätettyinä neljä viikkoa niin, ettei heille sallita vierailuja tai yhteydenpitoa ulkomaailmaan.

Äärioikeistolaisuus hyödyntää koronaa

Norjan poliisin turvallisuuspalvelu PST on julkaissut raportin (siirryt toiseen palveluun) maan äärioikeistolaisuuden muuttumisesta. Raportti julkaistiin Anders Behring Breivikin massamurhan 10-vuotispäivänä.

Raportin mukaan äärioikesto käyttää hyväkseen koronapandemiaa. Uusia jäseniä haetaan koronarajoituksia ja rokotuksia vastustavien ihmisten joukosta. Salaliittoteorioihin uskovat ovat "kalalammikko", jonka äärellä äärioikeisto houkuttelee samanhenkisiä ihmisiä joukkoonsa.

PST erottelee toisistaan äärioikeistolaiset ja oikeistoradikaalit. PST:n mukaan äärioikeisto hylkää demokratian periaatteet ja on valmis väkivaltaan, kun taas oikeistoradikaalit eivät ole valmiita näin voimakkaisiin tekoihin.

Turvallisuuspalvelu kuitenkin toteaa, että ryhmittymien välinen jako on häilyvä.

23.7. klo 21.20 Uutista korjattu: Kyseessä eivät ole konekiväärit vaan niiden panosvyöt. Poliisi on löytänyt aseita, mutta uutinen ei kerro niiden tarkkaa laatua.

Norjan terrori-iskuista on kymmenen vuotta – "He olivat juuri valmistuneet, aloittaneet opintonsa tai lähellä saada ensisuudelmansa"