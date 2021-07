Herätys: Tokiossa jaettiin kisojen ensimmäiset mitalit, Budapestin Pride-kulkue uhmaa tänään homofobiaa, koronarajoitukset tympivät

18-vuotias Kristóf aikoo uhmata homofobiaa Unkarissa

Unkarin pääministerin Viktor Orbánin hallitus on ajanut lävitse useita homoseksuaalien elämää rajoittavia lakeja. Tuoreimmasta laista – joka kieltää seksuaalivähemmistöistä kertovan materiaalin näyttämisen alaikäisille – aiotaan järjestää kansanäänestyskin.

Iso osa unkarilaisista kokee lait ja äänestyksen vastenmieliseksi tavaksi kerätä kannattajia ennen ensi vuoden parlamenttivaaleja. Tänään lauantaina järjestetään Budapestin Pride-kulkue, johon odotetaan suurta osallistujamäärää. Yksi osallistujista on 18-vuotias Kristóf Ferencz.

Suomalainen kärsii mieluummin nahoissaan kuin riitelee lakituvassa

Suomessa tuomioistuimissa käsitellään vähemmän riita-asioita kuin missään muussa EU-maassa. Oikeusprosessit ovat pitkiä ja kustannukset nousevat usein kohtuuttomiksi. Kuva: Pekka Tynell / YLE

Useissa riita-asioissa oikeudenkäyntikulut nousevat suuremmiksi kuin oikeusteitse vaadittu rahamäärä. Niinpä harva uskaltaa lähteä riitelemään tuomioistuimeen kulujen paisumisen pelossa.

Suomen Lakimiesliitto ehdottaakin ratkaisuksi uutta, sähköistä menettelyä pienempiin riita-asioihin. Menettely ei vaatisi asianajajaa ja kulutkin rajoittuisivat ennalta määriteltyihin taulukkosummiin.

Koronapandemian jatkuminen väsyttää ja kiukuttaa

Piip piip, koronavilkku ilmoittaa. Ihmismielelle voisi olla helpompi kestää kriisiä, jolla olisi selkeä alku ja loppu, mutta koronakriisissä loppua ei vielä näy. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Ihmismieli ei kestä koronapandemian kaltaista kriisiä kovin kauaa. Sen pitkittyminen kuormittaa mieltä, ja motivaatio ohjeiden ja rajoitusten noudattamiseen hiipuu.

Psykologian ja käyttäytymisen asiantuntijat arvioivat, että alkamaisillaan on tottumisen aika, jolloin rajoituksia ei välttämättä enää jakseta tunnollisesti noudattaa.

Tokion olympialaisissa ensimmäinen kultamitali ratkesi dramaattisesti

Tokion olympialaisissa on jaettu ensimmäiset mitalit. Kuva: Fu Tian/China News Service/Getty Images

Tokion olympialaisissa on jaettu ensimmäiset mitalit. Kisojen ensimmäiseksi olympiavoittajaksi kruunattiin Kiinan Yang Qian naisten 10 metrin ilmakiväärissä. Hän kukisti dramaattisessa finaalissa venäläisen Anastasia Galashinan. Suomalaisista tänään kilpailevat uimari Matti Mattsson sekä kouluratsastaja Henri Ruoste. Yle seuraa Tokion olympialaisia tässä jutussa.

Lauantaipäivä on poutainen

Viikonloppuna korkeapaineen myötä Suomeen virtaa lämpimämpää ilmaa vaiheittain koko maahan. Lauantaipäivä on poutainen. Lännessä on aurinkoista, itään ja pohjoiseen muodostuu kumpupilviä ja pilvisyys on ajoittain runsasta.

