Herätys: Troolit rohmuavat silakat Itämerestä, EU:n esitys hiilitulleista sai kauppakumppanit varpailleen, kuuma kesä hellii tuholaisia

Rune Wikström on kalastanut Itämerellä vuosikymmeniä. Viime vuosina silakkasaaliit ovat kutistuneet huolestuttavasti. Kuvassa Wikström näyttää Conrad Bengtsonille, miten ahven fileerataan. Kuva: Daniel Ivarsson

"Jotain on tapahtunut silakalle", kalastajat ihmettelevät Ruotsissa

Tukholman saaristossa kalastavan Rune Wikströmin silakkasaaliit ovat kymmenessä vuodessa romahtaneet murto-osaan entisestä. Syynä muutokselle pidetään liikakalastusta: troolarit kalastavat kutemaan matkaavia kalaparvia tehokkaasti – ja aiempaa lähempänä rannikkoa.

Pohjanlahdella silakkakiintiötä suositellaan jopa merkittävästi kasvatettavaksi, mikä on herättänyt Ruotsissa arvostelua.

Esitys hiilitulleista sai EU:n kauppakumppanit varpailleen

Hiilirajamekanismi koskisi tiettyjä EU-alueelle saapuvia tuontituotteita, kuten terästä ja sähköä. Kyse on komission esityksestä, joka on saanut EU:n kauppakumppanit varpailleen. Kuvassa hiilivoimala Kiinan Datongissa. Kuva: Greg Baker / AFP

Euroopan unionin kauppapolitiikka on suurten muutosten kynnyksellä. Kauppapolitiikasta halutaan tehdä yhä voimakkaammin väline, jolla ajetaan unionin arvoja ja esimerkiksi ilmastotoimia. Esitys hiilitulleista on yksi esimerkki linjan muutoksesta. EU haluaa vihreämmän kauppapolitiikan, mutta uhkaako se samalla synnyttää uuden kauppasodan?

Kuusia tuhoavan kirjanpainajan pelätään leviävän pohjoisemmaksi

Kesän kirjanpainajaseurannan ansat tyhjennetään ja kuoriaisten määrä lasketaan kuukauden välein. Kuva: Riikka Pennanen / Yle

Kirjanpainaja -kaarnakuoriainen on tuhonnut Keski-Euroopassa kymmeniä miljoonia kuutioita metsää viime vuosina. Suomi on toistaiseksi välttynyt laajamittaisilta kirjanpainajatuhoilta, mutta ilmaston lämmetessä riski kasvaa kuusivaltaisissa metsissä. Metsänomistajalla on useita keinoja vähentää kuoriaisriskiä metsissään.

Rokotettujen matkustaminen Suomeen helpottuu

Hiljaiselo lentokentillä päättynee maanantaina, kun matkustusrajoitukset höllentyvät. Finnairin työntekijä kuvattuna Helsinki-Vantaan lentoasemalla heinäkuussa 2020. Kuva: Silja Viitala / Yle

Suomeen suuntautuvan matkustamisen nyrkkisääntöjä on nyt kaksi. Jos matkustajalla on täysi rokotesarja, hän saa saapua maahan mistä tahansa. Ilman rokotusta voi saapua etenkin Euroopasta, mutta myös maista, joissa koronatilanne on perustasolla.

Viikko alkaa laajalti helteisenä

Kuva: Seija Paasonen / Yle Sää

Alkuviikolla Suomeen virtaa lämmintä ilmaa. Lämpötila kohoaa maanantaina suuressa osassa maata hellelukemiin. Itä- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Suurelta osin on poutaista ja aurinkoista. Pohjois-Karjalassa, Kainuussa sekä paikoin myös Lapissa voi tulla vähäisiä sadekuuroja.

