Koronavilkun käyttäjämäät pudonneet yli puolella miljoonalla – kuitenkin nyt sovelluksen tärkeys vain korostuu, uskoo HUSin Asko Järvinen

Koronavilkun on kerrottu aiheuttavan tartunnanjäljittäjille jopa enemmän haittaa kuin hyötyä, mutta tartunnanjäljityksen ruuhkautuessa sovellus voi olla oiva apuväline. Kuva: Silja Viitala / Yle

Koronavilkku-sovelluksen hyöty voi korostua tämän hetkisessä epidemiatilanteessa, uskoo HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Viime syksynä julkaistun sovelluksen tarkoitus on ollut auttaa tartuntaketjujen katkaisemisessa. Koronavilkun on kerrottu aiheuttavan tartunnanjäljittäjille kuitenkin jopa enemmän haittaa kuin hyötyä, ja parhaimmillaankin hyöty on jäänyt suhteellisen vähäiseksi, kertoi Ylen kuudelle sairaanhoitopiirille tekemä kysely vielä maaliskuussa.

Myös Asko Järvinen on kuullut tartunnanjäljittäjiltä, että sovelluksen hyöty ei tähän asti ole ollut kovin suurta, sillä sovellus ei kerro tarkasti, milloin ja millaisessa tilanteessa altistuminen on tapahtunut.

– Kuitenkin jos tässä tilanteessa ajatellaan nuorisoa ja sitä, että tartunnanjäljitys on voimakkaasti ruuhkautunut, niin sovelluksesta saattaisi olla hyötyä silloin, kun nuoret tapaavat toisiaan. Jos Koronavilkku hälyttää, niin he tietäisivät olla varovaisia ja mieluusti hakeutua testiin, hän sanoo.

Mikä Koronavilkku? Älypuhelinsovellus Koronavilkku tunnistaa toistensa läheisyydessä olleet puhelinlaitteet ja ilmoittaa altistuneille, jos jollain käyttäjistä todetaan koronavirustartunta. Sovellus kerää älypuhelimeen tietoja muista sovellusta käyttävistä ihmisistä, joiden kanssa puhelimen omistaja on ollut kahden metrin etäisyydellä vähintään 15 minuuttia. Sovellus ei kuitenkaan kerro mistä, milloin ja keneltä tartunnan olisi voinut saada. Tietoja henkilöstä tai laitteen sijainnista ei tallenneta, vaan lähekkäin olevat puhelinlaitteet vaihtavat keskenään ainoastaan numerotunnisteita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi sovelluksen kaikkien käytettäväksi 31. elokuuta 2020.

Kaikkia altistuneita ei enää saada kiinni

Helsingin kaupunki avasi vastikään verkkosivun, jolle se kokoaa tietoja mahdollisista korona-altistumisista julkisilla paikoilla. Sivulle listataan (siirryt toiseen palveluun) ainoastaan ne paikat, joissa kaikkia mahdollisesti altistuneita ei ole tavoitettu, ja tähän mennessä niitä on listattu useita kymmeniä.

Mahdollisia altistumisia on voinut tapahtua esimerkiksi Allas Sea Poolissa, useilla eri kuntosaleilla, Linnanmäellä sekä monissa baareissa ja ravintoloissa.

– Helsingissä kaikkia altistuneita ei voida enää saada kiinni ja altistuksia tapahtuu entistä voimallisemmin paikoissa, joissa altistaja tai altistuneet eivät tunne toisiaan, kuten ravintola- ja yöelämässä. Näissä tilanteissa sovellus voi olla hyvinkin hyödyllinen, HUSin Asko Järvinen toteaa.

Myös Helsingin kaupungin infektiolääkäri Terhi Heinäsmäki pitää Koronavilkkua yhä hyödyllisenä, sillä sovellus antaa johdattelevaa tietoa viruksen liikkumisesta.

Koronavilkun ilmoituksia pitää kuitenkin osata tulkita oikein, huomauttaa Heinäsmäki. Jos altistumistilanteessa on ollut käytössä maskit ja turvavälit ovat säilyneet, hänestä ei ole syytä huoleen.

– Jos vilkku vilahtaa ja ihminen tietää olleensa ilman maskia jossain, niin se on todennäköisesti merkitsevää, hän toteaa.

Koronavilkun käyttäjämäärät pudonneet roimasti

Koko maassa Koronavilkku-sovellusta käytti heinäkuun alussa vajaat 1,8 miljoonaa ihmistä. Vielä vuoden alussa käyttäjiä oli reilut 2,4 miljoonaa, kertoo THL:n tilasto (siirryt toiseen palveluun).

– Ihmiset ovat ehkä vaihtaneet puhelimia, väsähtäneet tilanteeseen tai eivät ole nähneet sovelluksesta olevan suurta hyötyä, arvelee HUSin infektioylilääkäri kehityskulun syyksi.

Osa saattaa myös ajatella, että viruksen levittyä laajalle yhteiskuntaan Koronavilkku välähtelisi jatkuvasti.

– Vaikka tartuntamäärät ovat suuria, on Koronavilkun välähdys silti ainakin jollain tavalla aiheellinen, sillä se kertoo, että lähellä on ollut tartuntaa kantava ihminen.

