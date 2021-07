Kiinaan iskenyt In-Fa-taifuuni uhkaa pahentaa tulvien valtaaman Keski-Kiinan tuhoja

Itä-Kiinan yli puhaltava In-Fa-taifuuni on ravistellut Shanghain suurkaupunkia. Rajuilman ennustetaan tuovan lisää sadetta myös Keski-Kiinaan, jossa paikataan yhä viime viikon valtavien tulvatuhojen jälkiä. Rajuilmojen kasvavan voiman pelätään ylittävän Kiinan katastrofivalmiuden kyvyn.

SHANGHAI In-Fa-taifuuni pysäytti 26 miljoonan asukkaan Shanghain. Lentokoneet seisoivat parkissa Hong Qiaon lentokentällä, kun sade ryöppysi ulvovan tuulen voimasta vaakasuoraan. Lähiöiden puut taipuivat kaarelle hiljaisessa kaupungissa ja tuuli ulvoi suurkaupungin ikkunoiden takana.

Viranomaiset pysäyttivät lento- ja junaliikenteen Shanghaissa ja Hangzhoussa, kun In-Fa-taifuuni rantautui itäiseen Kiinaan sunnuntaina klo 12:30 paikallista aikaa. Se iski maahan noin 150 kilometriä Shanghain eteläpuolella Zhejiangin provinssissa Zhoushanin kaupungissa Kiinan mediatietojen mukaan. Sieltä trooppinen hirmumyrsky jatkoi 15 kilometrin tuntivauhtia kohti pohjoista.

Taifuunin voima on Kiinan ilmatieteilijöiden mukaan 38 metriä sekunnissa. Sen pelätään kuitenkin aiheuttavan voimaansa suuremmat vahingot. Kiinan ilmatieteen keskus on varoittanut tuulen, sateen ja myrskyaaltojen aiheuttamasta vaarasta. Niinpä ihmisiä on kehotettu pysymään sisällä.

Shanghaissa asuva Veli-Matti Palomäki kertoo, että kaupunkia riepottelevat myrskytuulet helisyttävät hänen asuintalonsa ikkunoita.

– Asun kerroksessa 36. Sen verran korkealla ollaan, että täällä kun tUulee sen tuntee kyllä myös. Täytyy pitää huoli, että ikkunat on varmasti kiinni. Täällä on aikamoinen myräkkä, Palomäki kertoo Ylelle puhelimitse.

Hän ei ole tänään poistunut kotoaan myrskyn takia.

Tähän mennessä In-Fa ei ole aiheuttanut vakavia tuhoja verrattuna Keski-Kiinan kuluneen viikon vahinkoihin. Ningbon satamakaupungissa Shanghain eteläpuolella myrsky kaatoi puita ja joitain lähiöitä jäi vyötäröön asti nousseen tulvaveden valtaan. Asukkaita on pelastettu tulvivilta alueilta.

Kiinan China Daily -sanomalehden mukaan 330 000 ihmistä evakuoitiin Shanghain eteläisellä Fengxianin alueella tuulen yltymisen takia. Xinhua-uutistoimiston mukaan Shanghain Yangshanin satamasta evakuoitiin satoja aluksia.

Taifuunin pelätään vaikeuttavan tulvien pelastustöitä Keski-Kiinassa

Taifuunin tuomien sateiden ennustetaan kestävän useita päiviä ja yltävän jopa Keski-Kiinaan Henanin provinssiin. Siellä ei ole selvitty vielä edellisestäkään myrskystä.

Potilaita evakuioidaan sairaalasta tulvien alta Henanissa, Kiinassa 22. heinäkuuta. Kuva: EPA

Ainakin 63 ihmisen tiedetään kuolleen tähän mennessä Henanin viranomaisten mukaan. Varsinkin pieniä paikkakuntia on yhä veden vallassa.

Pelastustyöt ovat yhä käynnissä. Sotilaat paikkaavat joen reunuksia hiekkasäkein ja kaupunkeihin tuodaan ruokaa ja juomaa kuorma-autoissa. Vapaaehtoiset auttajat siivoavat jälkiä.

In-Fan tuomien rankkasateiden pelätään vaikeuttavan pelastustoimia entisestään.

Viime viikonloppuna alkaneet rankkasateet Henanissa olivat paikallisten säätieteilijöiden mukaan pahimmat tuhanteen vuoteen. Kolmen päivän aikana satoi lähes koko vuoden sademäärä eli yli 600 mm vettä.

Rajuilmojen voimistuminen ylittää katastrofivalmiuden kantokyvyn

Provinssin pääkaupungissa Zhengzhouissa metron matkustajat joutuivat sinnittelemään tuntikausia kainaloihin asti nousseen veden varassa, kun vettä tulvi tunnelissa matkanneeseen maanalaiseen junaan tiistaina. Heidät pelastettiin junan katon kautta.

Henanin kaupunkien kaduilla autot kelluivat tulvavedessä kuin lelut.

Henanin maakunnassa kadut tulvivat pahasti 20. heinäkuuta. Kuva: EPA

Xinhua-uutistoimiston mukaan myrsky on aiheuttanut liki 2 miljardin euron tuhot. Tuhansia taloja on romahtanut ja 920 000 ihmistä evakuoitiin.

Kovat tulvat ja sateet ovat tavallisia Kiinassa. Historiallisen tuhoisat rankkasateet ovat kasvattaneet huolta kyvystä suojautua yhä rajummilta myrskyiltä ilmaston muuttuessa. Rajuilmojen voimistuessa nykyiset valmiustoimet eivät enää riitä.

Rajuilma koettelee myös muualla itäisessä ja Kaakkois-Aasiassa. Taifuuni In-Fa pudotti rankkasadetta Taiwaniin. Myös Filippiineillä ja Intiassa tulvii. Tyyneltämereltä liikkuu Japania kohti myrsky, jonka odotetaan tuovan rankkasateita mahdollisesti myös Tokioon.

