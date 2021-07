Nelostien liikenne pysähdyksissä Pohjois-Pohjanmaalla – syynä kaasuräjähdysvaara, asukkaat määrätty pysymään sisätiloissa

Nelostien liikenne on johdattu Iissä kiertotielle. Kuvituskuva.

Pelastuslaitos on eristänyt palavan varastorakennuksen ympäristön 200 metrin säteellä räjähdysvaaran vuoksi. Lähialueen asukkaat eivät saa poistua kotoaan. Tilanne jatkunee vielä useamman tunnin.

Nelostie on katkaistu Iissä Pohjois-Pohjanmaalla, kertoo pelastuslaitos. Liikenne on ohjattu kulkemaan kiertotietä.

Syynä järjestelyille on omakotitalon pihassa palava varastorakennus, jonka sisällä on kaasupulloja. Pelastuslaitos on eristänyt palavan varastorakennuksen ympäristön 200 metrin säteellä räjähdysvaaran vuoksi.

Pelastuslaitos on määrännyt lähialueella asuvat ihmiset pysymään sisätiloissa. Päivystävä palomestari Valtteri Käkönen arvioi STT:lle viiden jälkeen, että tilanne tulee jatkumaan vielä useamman tunnin ajan.