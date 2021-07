Pirkanmaalla todettiin viikonloppuna uusia koronavirustartuntoja 136 – TAYS ilmoitti altistumispaikoista

Viikonloppuna Pirkanmaan Fimlab laboratorioissa todettiin yhteensä 136 uutta koronatartuntaa. Lauantaina todettiin 63 uutta tartuntaa, mikä on toiseksi korkein päiväkohtainen luku koko korona-aikana. Viimeisen seitsemän päivän aikana tartuntoja Pirkanmaalla on ilmoitettu yhteensä 291 kappaletta. Tähän mennessä alueella on todettu yhteensä 5 969 tartuntaa.

Perjantain ja sunnuntain välillä seulottiin kaikkiaan 3 051 näytettä.

TAYS ilmoitti uusista altistumispaikoista:

18.7. kello 10.00-11.00 Kahvila Ilopilleri, Laukontori

18.7. kello 17.00-18.30 Ravintola Hook

18.7. Särkänniemen huvipuisto

19.7. Särkänniemen huvipuisto kello 12.00-19.00 ja ravintola Pizza Buffa kello 17.00-17.45

19.7. kello 10.00-16.00 Zara Ratina

