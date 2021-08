Yhä useampaan uuteen sähköautoon voi asentaa peräkoukun – käyttösäde lyhenee mutta vetokyky riittää jo monille

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä autoilun sähköistymisellä on tärkeä tehtävä, mutta peräkärryä tarvitseville täyssähköautot eivät ole olleet kovinkaan varteenotettava vaihtoehto.

Ensinnäkin peräkärryn liittäminen autoon kasvattaa energiankulutusta, mikä tarkoittaa sähköautolla kertalatauksella ajettavissa olevan matkan lyhentymistä. Toiseksi osaa sähköautoista ei ole lainkaan suunniteltu vetokäyttöön, ja niihin ei ole voinut asentaa tieliikennekäyttöön hyväksyttävää vetokoukkua.

Sähköautojen suosion kasvun myötä tilanne on kuitenkin hieman kohentumassa, eli vetokykyisten sähköautomallien valikoima on laajenemaan päin

Lyhyille matkoille ja keveille kuljetuksille

– Asuntovaunun vetoon niitä ei ole vieläkään välttämättä tehty ihan koko mallistoa, mutta hyvin pitkälle niillä pärjää, sanoo vetokoukkuja myyvän ja asentavan yrityksen, Koukkupajan toimitusjohtaja Jaki Anttila.

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kalliovahvistaa, että yhä suurempi osa uusista sähköautoista on vetokykyisiä. Iso vaunu voi kuitenkin jopa puolittaa latauskertojen välisen matkan.

Aiempaa useamman uuden sähköauton voi varustaa vetokoukulla, vahvistaa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio. Kuva: Antti Haanpää / Yle

– Jos sinne laitat asuntovaunun perään, niin kyllä se voi optimioloissakin puolittaa käyttösäteen. Jos esimerkiksi valmistajan ilmoittama tyyppihyväksyntätestin mukainen käyttösäde on 500 kilometriä, niin vaunulla se on sitten ehkä puolet siitä, arvioi Kallio.

Anttilan mukaan joidenkin sähköautomerkkien koukuttamisessa on vielä eriskummallisuuksia.

Jälkiasennuksissa rajoituksia

– Joissakin tietyissä autoissa on sillä tavalla, että jos et ota koukkua tehtaalta, niin jälkeenpäin et saa asennettua siihen kuin polkupyörätelinettä varten koukun ja se on hyvin omituinen yhtälö.

Sähköauton ostaminen ei siis välttämättä tarkoita peräkärryn vetämisen lopettamista. Mutta, jos kyse on pitkistä matkoista ja painavista kärryistä, vaunuista tai trailereista, on harkittava hybridiautoa ja jopa sitäkin perinteisempää vetäjää.

Peräkärrien suurimman sallitun vetonopeuden nousun myötä koukun ja sen kiinnitysten kunto on yhä tärkeämpi turvallisuustekijä. Kuva: Mårten Lampén / Yle

– Jos vetämistä on paljon ja isoja kuormia, niin kyllä edelleen laittaisin koukun autoon, missä on kohtalaisen suuri dieselmoottori, mikä sitten jaksaa sen työn tehdä, neuvoo Anttila.

Vuonna 2020 Koukkupajan 22 toimipisteessä asennettiin kaikkiaan 14 000 vetokoukkua. Kuluvana vuonna Anttila arvioi asennusten määrän jäävän tämän alapuolelle, eli noin 13 000 koukkuun.

– Näkisin, että meidän alalle korona teki saman, mitä teki rakentamiseen, remontoimiseen ja kotimaan matkailuun. Oli hyvin poikkeuksellinen viime vuosi. Jos loppuvuodesta ei ihmeitä tapahdu, ei samoihin lukemiin päästä, mutta todella kovaan tahtiin menee koukkua edelleen, hän sanoo.