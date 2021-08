Joka kymmenes suomalainen arvioi koronan parantaneen rakkauselämää – rakkauden löytänyt Vivi Mikkonen: "On ollut hyvä testi tähän alkuun"

Korona on vaikeuttanut erityisesti nuorten deittailua. Yleisin syy heikentyneen rakkauselämän taustalla oli tyytymättömyys seksielämään. Suurin osa suomalaisista kokee rakkauselämänsä kuitenkin pysyneen ennallaan.

Kaksitoista prosenttia suomalaisista kokee rakkauselämänsä parantuneen koronapandemian aikana. Rakkauselämä on kuitenkin huonontunut yhdeksällä prosentilla suomalaisista.

Yle teetti Taloustutkimuksella kyselyn suomalaisten rakkauselämästä koronan kourissa.

Syitä rakkauselämän parantumisessa ovat muun muassa läheisyyden lisääntyminen ja uuden kumppanin löytäminen, joka on toiseksi yleisin syy nuorten rakkauselämän paranemiselle.

Yksi uuden kumppanin löytäneistä onnekkaista on 26-vuotias Vivi Mikkonen.

Kuuden vuoden tinderöinnin jälkeen Mikkosen mukaan tarttui uusi ihana ihminen, jonka kanssa hän on ollut yhdessä nyt noin puolitoista vuotta.

Suhde on kulkenut käsi kädessä koronapandemian kanssa, mutta se ei ole pariskuntaa tai suhteen rakentumista haitannut.

– Tässä on saanut aika hyvän alun tälle suhteelle. On ollut hyvä testi tähän alkuun, kun ei ole oikein päässyt minnekään. Suhdetta on päässyt rakentamaan vähän eri tavalla, kun läheisyyttä on ollut heti niin paljon.

Vivi Mikkonen ja hänen poikaystävänsä haaveilevat mahdollisesta matkasta Berliiniin joulukuussa. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Mikkonen ja hänen kumppaninsa tapasivat ensimmäistä kertaa kasvotusten juuri sillä viikolla, kun Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki.

– Tuntuu, että siinä vaiheessa ei hirveästi uskaltanut ottaa riskejä tapailemalla muita. Aika nopeasti löimmekin lukkoon, että tässä ollaan, tämä tuntuu hyvältä ja tästä jatketaan, Mikkonen kertoo.

Mikkonen odottaa kuitenkin koronan jälkeistä tavallista arkea ja sitä, että pariskunta pääsee tekemään yhdessä asioita, jotka korona on estänyt.

– Jonkin verran toki on päässyt jo ravintoloihin, mutta niihin ei ole oikein uskaltanut mennä. Odotan, että ulkona syöminen ja muut menot eivät olisi luksusta, vaan että niitä voisi tehdä vähän useamminkin. Sitten näkee myös, miten suhde menee kaiken vanhan arjen mukaan.

Suunnitelmissa on myös ensimmäinen yhteinen ulkomaanmatka paikkaan, joka on Mikkoselle tärkeä.

– Olemme varovaisesti varanneet matkan joulukuulle Berliiniin. Se on minulle kuin toinen kotikaupunki, jossa olen tottunut käymään usein.

Alta voit tarkastella, miten sinun rakkauselämäsi on kehittynyt koronan aikana suhteessa muihin suomalaisiin.

Liika yhteinen aika on johtanut jopa erotoiveisiin

Ehdottomasti suurin osa suomalaisista kokee rakkauselämänsä kuitenkin pysyneen ennallaan koronapandemian aikana.

Kohta seitsemän vuotta vaimonsa kanssa ollut 52-vuotias Henry Viheriävaaraa on yksi heistä. Hän on vaimonsa kanssa omien sanojensa mukaan kuin paita ja peppu.

Salaisuus heidän toimivalle suhteelleen on Viheriävaaran mukaan yksinkertainen.

– Kun tarpeeksi tykkää ja on lähtökohtaisesti kivaa, niin osaa käyttäytyä vähän vähemmän huonosti, joustaa ja ottaa toisen huomioon. Jos tarvitsee keskustella jostain, niin sitten keskustellaan, mutta eipä siinä muuta, Viheriävaara sanoo.

Henry ja Riikka Viheriävaara nauttimassa lomapäivästä heinäkuussa. Kuva: Henry Viheriavaara

Pariskunta on viettänyt aikaansa pitkälti pyöräillen, ulkoillen, marjastaen ja sienestäen.

– Emme harrasta yhdessä mitään hampaat irvessä. Olemme yhdessä ja teemme mitä teemme, esimerkiksi pelaamme lautapelejä kahdestaan tai nuorison kanssa, Viheriävaara kertoo.

Henry ja Riikka Viheriävaaralla on uusperhe, jossa on tällä hetkellä kolme alaikäistä lasta. Muut lapset ovat jo lentäneet pesästä.

Viheriävaaran mukaan korona ei ole vaikuttanut negatiivisesti heidän suhteeseensa, sillä he nauttivat toistensa seurasta paljon.

– Jos pitäisi äänestää niin päinvastoin, tässä on enemmän ollut laatuaikaa. Meillä on niin kivaa yhdessä, Viheriävaara tiivistää.

Suomalaisista, jotka kokevat rakkauselämänsä parantuneen koronan aikana, 66 prosenttia piti yhteisen ajan lisääntymistä taustatekijänä sille.

Vaikka Viheriävaaran perheessä lasten kanssa elo on sujunut hyvin myös korona-aikana, korostuu Ylen erikseen tekemän joukkoistuksen vastauksissa vanhempien tarve omalle ajalle.

Neljän seinän sisällä kykkiminen on aiheuttanut monelle ahdistusta ja stressiä.

"Elämme varsin sopuisasti yhdessä, mutta päänsisäinen vaikutus on ollut synkkä. Jatkuva yhdessäolo sekä puolison että lapsen kanssa on kaatanut seiniä päälle niin kauan, että alunperin onnellisesta suhteesta on päädytty jo pohdintaan erosta puhtaasti ratkaisuna siihen, että saisi välillä kullanarvoista omaa aikaa. Vuoroviikoin yksin kuulostaa ihan taivaalliselta!"

– Nainen, 35

"Tauottomaan yhdessä asumiseen väsyy, ja entiset haasteet korostuivat. Mutta toistaiseksi vielä pärjätään yhdessä."

– Mies, 23

"Liiallinen yhdessäolo kiristi hermoja niin, että päädyimme hakemaan avioroa lähes 30 vuoden yhteiselon jälkeen."

– Nainen, 54

Erityisesti nuorten deittailu on vaikeutunut

Suurin osa 18 – 24 -vuotiaista, joiden rakkauselämä on korona-aikana parantunut, pitää läheisyyden lisääntymistä yhtenä syynä tilanteensa paranemiselle. Sinkkuja tämä ei kuitenkaan ole lohduttanut.

Uusien ihmisten tapaaminen on korona-aikana vaikeutunut, mikä on näkynyt erityisesti nuorten rakkauselämässä: vastausvaihtoehto "Deittailusta on tullut vaikeampaa" oli selvästi suurin rakkaselämän heikentymistä selittävä tekijä 18 – 24 -vuotiaiden vastaajien parissa.

Alueittain vaikeimmaksi deittailun kokevat Helsingissä, Espoossa, Kauniaisessa ja Vantaalla elävät ihmiset. Pääkaupunkiseudulla ollaankin nähty korkeimpia tartuntalukuja sekä pisimpään jatkuneita rajoituksia.

"On ollut vähemmän kavereitten järjestämiä kotibileitä, joissa olisi voinut nähdä uusia tyyppejä ja baarit/yökerhot ovat olleet kiinni, eikä oikeastaan niihinkään ole viitsinyt sitten mennä koronan takia.

Itse tykkään nähdä uusia ihmisiä suoraan livenä enkä minkään sovelluksen kautta. Olen kokeillut tinderiä, mutta olen todennut sen itselle huonoksi, koska odotukseni mahdollisista treffeistä nousevat korkealle ja toisaalta kynnys lähteä koko treffeille on todella suuri, kun olen tälläinen sosiaalisten tilanteiden jännittäjä. Jos tapaan kivan tyypin kotibileissä tai baarissa (ja useimmiten hieman humalatilassa), niin kynnys lähteä juttusille on paljon pienempi ja silloin myös näkee heti ihmisestä, että lähteekö juttu luistamaan vai ei."

– Nainen, 23

"Olemme nähneet vain puheluiden välityksellä, koska emme koronan vuoksi ole halunneet vastuuttomasti matkustaa. Poikaystäväni asuu Japanissa, joten olisi todella suuri riski matkustaa nyt täältä sinne tai sieltä tänne varsinkin, kun poikaystäväni lähipiirissä on vanhempiakin henkilöitä."

– Mies, 19

Liikkumisen rajallisuus heijastuu sinkkujen treffivaikeuksien lisäksi suhteessa olevien arkeen.

Kahdeksantoistavuotias Hilla Honkanen ehti seurustella nykyisen kumppaninsa kanssa vuoden ennen koronapandemian alkua.

Alkuun pandemialla tuntui Honkasen mukaan olevan jopa positiivinen vaikutus.

– Periaatteessa pystyi viettämään kaikki päivät yhdessä, mutta jossain vaiheessa yhdessä oleminen ei tuntunut enää niin erikoiselta.

Pariskunta asui koronapandemian alkuvaiheissa vielä yhdessä, sillä he molemmat kävivät Helsingissä lukiota. He molemmat muuttivat takaisin lapsuudenkoteihinsa pandemian jatkuessa.

– Kun koulu oli etänä, toisen piti olla makuuhuoneessa ja toisen keittiössä. Se ei oikein ollut enää kivaa eikä siinä ollut järkeä. Ei tunnu järkevältä viettää yhdessä jokaista koulupäivää, kun ei oikein pysty keskittymään ja pitäisi kuitenkin olla eri huoneissa, Honkanen sanoo.

Nyt pariskunta näkee toisiaan yleensä viikonloppuisin. Vaikka Honkanen on jo tottunut nykyiseen tilanteeseen, pelkkä neljän seinän sisälle rajoittunut oleminen ja tekeminen puuduttaa.

– Kun näemme ja menemme vaikkapa katsomaan leffaa sohvalle, ei se enää oikein jaksa kiinnostaa. Olisi paljon mukavampaa päästä elokuvateatteriin. Stressitön yhdessä oleminen ei tunnu enää niin erityiseltä, puuttuu sellainen "nyt mennään treffeille"-tunne, ja se on välillä kurjaa, Honkanen sanoo.

Sekä Honkaselta että hänen kumppaniltaan jäivät väliin penkkarit ja abiristeily, minkä lisäksi Honkanen ei voinut juhlistaa syntymäpäiväänsä, kun hän täytti 18.

Tämä on vaikuttanut Honkasen mukaan sekä positiivisesti että negatiivisesti. Nuoruuden tärkeiden tapahtumien menetys on ollut pariskuntaa yhdistävä tekijä.

– Penkkareiden aikaan makasimme molemmat sängyssä, katsoimme elokuvaa ja mietimme sitä, kuinka kurjaa elämä on. Ainakin poikaystäväni on samanikäinen kuin minä, niin hän ei voi sitten leuhkia aiemmilla kokemuksillaan, Honkanen naurahtaa.

Erityisesti hän kaipaa uusia kokemuksia ja niiden jakamista yhdessä. Kaksi vuotta sitten hankitut oopperaliputkin ovat jääneet nurkkaan pölyttymään.

– Ajattelin, että mennään yhdessä katsomaan oopperaa, kun poikaystäväni ei ole koskaan ollut katsomassa sitä. Näytöstä on siirretty nyt kaksi kertaa ja oopperat ovat edelleen kiinni. Sitä kaipaa, että voi jakaa toisen kanssa jonkin erilaisen asian, jota ei olisi välttämättä muuten tullut koettua.

Pariskunta haaveilee ulkomaanmatkasta, kunhan matkustaminen taas on mahdollisempaa ja turvallisempaa.

– Meillä on ollut paljon suunnitelmia, esimerkiksi siskoni asuu Englannissa. Olisi ollut mukavaa päästä moikkaamaan häntä tänä kesänä, Honkanen sanoo.

Jotain hyvääkin on kuitenkin jäänyt käteen:

– Kommunikointimme puhelimitse on parantunut. Keksimme nyt myös sellaisia asioita, joita ei olisi aiemmin tullut tehtyä, kuten Minecraftin pelaaminen yhdessä. Se on ollut ihan hauskaa, vaikka sitä voisi tehdä kasvokkainkin. Erityisesti viime keväänä oli raskasta: opiskelu takkusi kun piti siirtyä etäopetukseen, ja se on varmaan varjostanut myös rakkauselämää ja sitä, miltä se on tuntunut. Meillä menee nyt suhteessa kuitenkin todella hyvin, Honkanen kertoo.

Korona on vähentänyt tyytyväisyyttä seksielämään

Deittailun vaikeus ja konfliktien lisääntyminen ovat molemmat toisiksi yleisin syy suomalaisten rakkauselämän kärsimiselle koronapandemian aikana.

"Riskiryhmäläisenä olen yrittänyt välttää turhia kontakteja, käyttänyt ffp2-maskeja, pitänyt reilut turvavälit ja vältellyt ihmisten sekaan menoa kun taas puoliso viis veisaa ja menee minne tahtoo sekä pitää minua hysteerisenä. Puolison asenne on aiheuttanut jo 1,5 vuotta paljon pahaa mieltä ja stressiä minulle, pelottaa jos hän tuo koronan kotiimme. Rakkauselämää ei enää tunnu edes olevan, kiistat ja riitely koronasta ja sen uhkista on vienyt kaikki positiiviset tunteet tiehensä. Avioero on ilmeisesti edessä, en voi sietää noin tunteetonta asennetta vakavaan tautiin"

– Nainen, 48

"Tämä on ollut rakkauselämäni jääkausi. Asun maaseudulla ja gayelämä täällä ei ole kovin runsasta."

– Mies, 46

Suurin tekijä kaikki ikäryhmät huomioon ottaen oli kuitenkin tyytymättömyys seksielämään, jonka nosti esiin 35 prosenttia vastaajista.

"Muutimme yhteen vähän ennen lockdownia. Arki tuli vastaan ja romantiikka kuoli raha-asioiden, liian yhdessäolon ja toisten jälkien siivoamisen takia. Emme harrasta enää lainkaan seksiä."

– Nainen, 27

"Seksielämä vaimon kanssa on laskenut lähes nollaan. 1,5 vuoden aikana olemme harrastaneet seksiä arviolta 5 kertaa. Korona on vaikuttanut vaimon mielialaan paljon, ja hän pelkää saavansa tartunnan. On myös usein syyttänyt minua piittaamattomuudesta koronaa kohtaan, joten suhteemme ilmapiiri ei ole kovin hyvä. Tilannetta ei paranna hänen vaativa työnsä ja opiskelut työn ohella, jotka myös aiheuttavat hänelle entistä enemmän stressiä. Hän ei myöskään ole halukas keskustelemaan aiheesta. Itse kaipaan paljon läheisyyttä ja seksiä. Olen myös miettinyt etsiväni toista suhdetta seksiä varten. Itse en ole (vielä) uskaltanut ehdottaa avointa suhdetta, jotta saisin kaipaamani läheisyyttä ja seksiä."

– Mies, 46

Tyytymättömyys seksielämään korostuu erityisesti 50 – 64 -vuotiailla. Heillä esiin nousevat sekä suhteen arkipäiväistyminen että tyytymättömyys seksielämään.

Korona on antanut aikaa itsereflektiolle

Myös suhteen sisällä vaihtelevat asenteet koronaa kohtaan näkyvät vastauksissa suhteita hiertävänä asiana, kun erilaiset arvomaailmat ja käytännöt kohtaavat.

Korona onkin tarjonnut monelle mahdollisuuden itsetutkiskeluun.

"Kynnys mennä tapaamaan ketään on noussut, uusiin ihmisiin tutustuminen tuntuu osittain pakkopullalta ja standardit sopivalle kumpanille ovat nousseet. Miksi mennä tuhlaamaan omaa aikaa, jos tuntuu siltä, että toisesta ei ole mitään iloa. Myös arvomaailmallisten kysymysten ja esimerkiksi sen, miten toinen on suhtautunut rajoituksiin, painoarvo on kasvanut huimasti."

– Nainen, 21

"Rakkauselämäni pysähtyi täysin. Hyvä niin. Sain vihdoin aikaa olla yksin itsekseni ilman fomoa tai muuta sisältä päin tulevaa kiirettä kokea, kiintyä, rakastua ja identifioitua. Tämä aika on kulunut parantumiseen seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön traumoista, ja identiteettikriisin purkamiseen ollessa pitkälti neljän seinän sisällä yksin puolitoista vuotta putkeen. Tämä kaikki kääntyy voitoksi. Jonain päivänä rakkauselämänikin jatkuu terveemmältä pohjalta kuin aiemmin. Onnea näkyy horisontissa."

– Mies, 32

Näin Ylen teettämä tutkimus suomalaisten rakkauselämästä koronapandemian aikana tehtiin:

Taloustutkimus haastatteli 1 021:tä henkilöä heinäkuun alussa (1.–8.7.2021). Kysely tehtiin internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen täysi-ikäistä väestöä (18 vuotta täyttäneet).

Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi. Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.