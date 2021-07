Brasilialaiset vaativat Jair Bolsonaron viraltapanoa – epäsuosittu presidentti varautuu ensi vuoden vaaleihin Donald Trumpin keinoilla

Jair Bolsonaro on väittänyt Brasilian sähköisen vaalijärjestelmän olevan altis vaalivilpille. Perusteita hän ei ole tälle esittänyt. Jatkokautensa puolesta pelkäävä presidentti on mielipidemittauksissa jäljessä maan entistä presidenttiä, Luis Inacio Lula da Silvaa.

Brasilian äärioikeistolainen presidentti Jair Bolsonaro on valmistautunut ensi vuoden lokakuussa järjestettäviin vaaleihin ihailemansa Yhdysvaltojen ex-presidentti Donald Trumpin keinovalikoimalla: väitteillä vaalivilpistä.

Bolsonaro on väittänyt perusteetta maan sähköisen vaalijärjestelmän olevan altis vaalivilpille ja sanonut, ettei välttämättä hyväksy vaalin tulosta.

– Meillä tulee olemaan ongelmia ensi vuonna. Luovutan presidenttiyden kenelle tahansa, joka voittaa vaalit rehellisesti. Ei huijaamalla, Bolsonaro sanoi heinäkuun alussa.

Bolsonaro on yrittänyt ajaa maan kongressissa läpi vaalijärjestelmän uudistusta, jonka mukaan äänen antamisesta pitäisi jäädä paperinen tuloste. Aloite on saanut osakseen laajaa vastustusta.

Presidentti väittää, että vilppiepäilyn sattuessa äänien uudelleenlaskenta manuaalisesti olisi nykyistä järjestelmää luotettavampaa. Esimerkiksi maan vaalien järjestämisestä vastaavan tuomioistuimen entiset ja nykyiset puheenjohtajat kuitenkin sanovat, että jo nykyinen sähköinen järjestelmä mahdollistaa tarkastuslaskennan, uutistoimisto AP kirjoittaa.

– Vaalit on onnistuttu järjestämään maassa melko hyvin diktatuuriajan jälkeen ilman, että vaaliprosesseihin liittyisi laajasti kysymyksiä epäluotettavuudesta, Helsingin yliopiston alue- ja kulttuurintutkimuksen professori Jussi Pakkasvirta sanoo Ylelle.

Brasilialaiset tyytymättömiä pandemiatoimiin ja korruptioepäilyyn

Bolsonarolla onkin syytä olla huolissaan jatkokaudestaan.

Hänen kannatuksensa on ollut heinäkuussa alhaisemmalla tasolla kuin kertaakaan tämän presidenttikauden aikana. Tutkimusinstituutti Datafolhan 9. heinäkuuta julkaiseman mielipidemittauksen mukaan Bolsonaron hallituksen kannatus oli 24 prosenttia, kun vastustus oli 51 prosenttia.

Mielipidemittauksissa entinen presidentti, Työväenpuolueen (PT) Luiz Inácio Lula da Silva on matkalla kohti vaalivoittoa. Datafolhan 11. heinäkuuta julkaiseman mielipidemittauksen perusteella Lula saisi ensimmäisellä kierroksella 46 prosenttia äänistä, Bolsonaro 25 prosenttia.

Kymmenet tuhannet brasilialaiset eri puolilla maata kerääntyivät viikonloppuna kaduille vaatimaan Bolsonaron asettamista virkasyytteeseen. Mielenosoituksia on nähty jo neljänä viikonloppuna putkeen.

Brasilialaiset osoittavat mieltään presidentti Jair Bolsonaroa vastaan. Kuva: Joedson Alves / EPA

Kansa on tyytymätön Bolsonaron hallinnon heikkoon pandemian hoitoon. Presidentti on jatkuvasti kyseenalaistanut koronaviruksen vaarallisuutta ja kutsunut sen aiheuttamaa tautia "pikku flunssaksi" sekä vastustanut rajoitustoimia, kasvomaskien käyttöä ja turvavälejä. Jo 550 000 brasilialaista on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Viimeisenä niittinä äänestäjille on ollut intialaisten Covaxin-rokotteiden hankintaan liittyvä korruptioepäily, joka ilmeni senaatin käynnistämässä hallinnon koronatoimiin kohdistuvassa tutkinnassa. Brasilian korkein oikeus antoi luvan Bolsonaroon kohdistuvalle rikostutkinnalle heinäkuun alussa.

Vaihtuuko valta rauhanomaisesti?

Bolsonaro väitti jo vuoden 2018 vaaleissa, että osa hänelle annetuista äänistä olisi mennyt vilpillisesti Työväenpuolueelle. Tuolloin PT:n ehdokas Fernando Haddad hävisi Bolsonarolle prosenttiosuuksin 55–45.

Viime viikolla kuohuntaa herätti sanomalehti Estado de S. Paulon nimettömiin lähteisiin perustuvat tiedot, joiden mukaan maan puolustusministeri Walter Braga Netto sanoi kongressin puhemiehelle Arthur Liralle, ettei vaaleja järjestetä ilman vaalijärjestelmän muutosta. Netto on kieltänyt väitteet. Bolsonaro itse on uhkaillut samaa julkisesti jo aiemmin.

Jair Bolsonaro. Kuva: Sebastiao Moreira / EPA

Yhdysvalloissa Trumpin vaalivilppiväitteiden katsotaan osaltaan johtaneen loppiaisen mellakkaan, jossa suuri joukko tämän kannattajia tunkeutui maan kongressitaloon. Myös Bolsonaron kova retoriikka on herättänyt huolta rauhanomaisen vallanvaihdoksen toteutumisesta – uhkailut vaalien perumisesta herättävät erityistä pahennusta maassa, jossa sotilasvallankaappaus vuonna 1964 johti 21 vuoden mittaiseen diktatuuriin.

Bolsonaro on entinen armeijan upseeri, ja hänet tunnetaan vuonna 1985 päättynyttä diktatuurihallintoa ihannoivista kommenteista. Presidenttikaudellaan hän on nimittänyt huomattavan määrän armeijan henkilökuntaa hallinnon virkoihin, mutta toisaalta armeijasta löytyy Bolsonarolle myös vastustusta.

Pakkasvirta ei näe armeijan sekaantumista vaaleihin todennäköisenä.

– Latinalaisessa Amerikassa 2020-luvulla perinteisen sotilasvallankaappauksen uhka on todella vähäinen, Pakkasvirta sanoo.

Arvostetun yhdysvaltalaisen tutkimuskeskuksen Wilson Centerin asiantuntija Anya Prusa arvioi AP:lle, että todennäköisemmin osa Brasilian kansalaisista menettää vilppiväitteiden myötä luottamuksensa vaaleihin.

– Se rapauttaa entisestään brasilialaisten luottamusta maan demokraattiseen järjestelmään samalla, kun ilmassa on paljon epäluottamusta ja polarisaatiota, Prusa sanoo.