Maskisuositus kaikille, turvavälit omalla vastuulla – kysyimme, miten Pohjois-Suomen suurin festivaali järjestetään koronan neljännessä aallossa

Pohjois-Suomen suurin festivaali aiotaan toteuttaa ensi viikonloppuna suunnitelmien mukaisesti.

Oulussa järjestettävään Qstockiin odotetaan kymmeniä tuhansia kävijöitä eri puolilta Suomea. Suurin osa lipuista on jo myyty loppuun. Vuonna 2019 festareilla Oulun Kuusisaaressa oli noin 40 000 kävijää.

Koronan kiihtymisvaiheessa olevalla pääkaupunkiseudulla on viime aikoina peruutettu tapahtumia, kuten Weekend-festivaali ja Tubecon.

Oulussa koronan kanssa eletään vielä perustasolla, mutta tartuntamäärät ovat kasvussa ja sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri arvioi viime viikolla, että neljäs aalto on leviämässä myös Pohjois-Pohjanmaalle.

Kysyimme Qstockin festivaalijohtalta Mikko Forsténilta, miltä tapahtuman järjestäminen nyt tuntuu ja miten koronapandemia näkyy järjestelyissä?

Voit myös halutessasi kuunnella festivaalijohta Mikko Forsténin haastattelun tästä.

Millaisella fiiliksellä Qstockin järjestelyt etenevät?

Täällä on hyvä tunnelma kaikkien kesken, kun välivuoden jälkeen on taas päästy hommiin. Kyllä tässä on perhosia vatsassa niin kuin alkuaikoina. On sellainen kutkuttava tunnelma.

Tietysti koronatilanne on tuonut omat haasteensa ja on valitettavaa, että koronaluvut ovat nousseet, erityisesti Etelä-Suomessa.

Miten festareilla varaudutaan koronaan?

Olemme toimineet tiiviissä yhteistyössä terveysviranomaisten kanssa. Yhteistyö on sujunut hyvin ja heiltä on saatu paljon tukea myös turvajärjestelyjen suunnitteluun. Teemme kaikkemme, että saamme turvallisen festivaalin rakennettua.

Käsienpesupaikkoja ja käsidesiä tulee olemaan paljon ympäri aluetta helposti saatavilla. Lisäksi maskin käyttämistä suositellaan henkilökunnalle sekä yleisölle mahdollisuuksien mukaan.

Järjestäjää ei velvoiteta huolehtimaan virallisista turvaväleistä. Sehän ei festivaalioloissa olisi edes mahdollista, mutta kehotamme kuitenkin ihmisiä mahdollisuuksien pitämään välimatkaa muihin asiakkaisiin.

Etelä-Suomessa isoja tapahtumia on peruttu. Onko Qstockin peruuttamista harkittu?

Peruutukset ovat aina ikäviä, mutta nuo peruutukset eivät ole vaikuttaneet meidän ajatuksiimme festivaalin järjestämisestä. Peruutuksiinhan on usein myös monia syitä. Osalla ovat esimerkiksi ohjelmistot sulaneet alta, kun on paljon ulkomaalaisia esiintyjiä, jotka ovat peruneet tulonsa.

Meillä on viranomaisten luvat kunnossa, ja omalla päätöksellä me emme peruuta festivaalia, ellei sitten tule uusia viranomaisten rajoituksia, jotka estävät järjestämisen.

Onko yleisöltä tullut kyselyjä turvallisuudesta?

Jonkin verran on tullut, mutta oikeastaan aika vähän. Meillä on verkkosivuilla turvallisuussivu, missä korona-asioita on kerrottu. Se on varmasti vähentänyt meille tulevien kyselyjen määrää.

Oletko sinä jo osallistunut festareille tänä kesänä tai oletko menossa? Voit jakaa kokemuksesi kommenteissa tiistaihin kello 23:een asti.