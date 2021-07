Tunisian levottomuudet jatkuvat: Mielenosoitus ja kivien heittelyä parlamentin luona, Al-Jazeera kertoo poliisin tunkeutuneen toimitukseen

Tunisian presidentti ilmoitti myöhään eilen erottavansa pääministerin ja keskeyttävänsä parlamentin toiminnan 30 päiväksi. Maassa on ollut laajoja hallinnon vastaisia mielenosoituksia koronakriisin ja kehnon taloustilanteen vuoksi.

Pohjoisafrikkalaisessa Tunisiassa on käynnissä maan suurin poliittinen kriisi sitten vuoden 2011 arabikevään vallankumouksen.

Presidentti Kais Saiedin ja valtapuolue al-Nahdan kannattajat ovat ottaneet maanantaina yhteen armeijan sulkeman parlamenttitalon ulkopuolella pääkaupunki Tunisissa. Mielenosoittajat huusivat toisilleen ja heittelivät kiviä, kertoo uutistoimisto AP.

Eilen sunnuntaina Saied erotti pääministeri Hichem Mechichin ja ilmoitti keskeyttävänsä parlamentin toiminnan 30 päiväksi. Hän kertoi syyksi huolet yleisestä järjestyksestä.

– Olemme tehneet nämä päätökset siihen saakka, kunnes yhteiskuntarauha palaa Tunisiaan ja kunnes voimme pelastaa valtion, Saied sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan armeijatyylisessä televisiopuheessaan.

Parlamentin suurin puolue al-Nahda pitää Saiedin toimintaa vallankaappauksena.

Al-Nahdan puheenjohtaja, parlamentin puhemies Rached Ghannouchi yritti maanantain vastaisena yönä päästä parlamenttitaloon, mutta rakennusta vartioivat poliisit ja sotilaat estivät häntä. Ghannouchi on sanonut, että parlamentti aikoo jatkaa työtään.

Al-Jazeeran toimittajat ajettiin työpaikaltaan

Qatarilainen uutiskanava Al-Jazeera (siirryt toiseen palveluun) puolestaan kertoi maanantaina, että poliisit tunkeutuivat kanavan Tunisin-toimitukseen ja ajoivat henkilökunnan ulos.

Al-Jazeeran toimittajien mukaan poliiseilla ei ollut tarvittavia lupia eikä ratsiasta ilmoitettu etukäteen.

Presidentti Saied on puolustanut maanantaina päätöksiään ja sanonut, että hänen toimintansa on lain mukaista.

Presidentin, pääministerin ja al-Nahdaa johtavan Ghannouchin välit ovat olleet tulehtuneet jo pitkään.

Maan johtohenkilöiden kiistely on vaikeuttanut talousuudistuksia ja koronapandemian hoitoa. Koronavirus on viime aikoina levinnyt Tunisiassa nopeasti, ja maassa on nähty isoja hallituksen vastaisia mielenosoituksia.

Tunisiaa on pidetty vuoden 2011 arabikevään ainoana onnistujana siinä mielessä, että maa onnistui siirtymässä diktatuurista demokratiaksi.

Demokraattisesti valitut johtajat eivät ole kuitenkaan pystyneet tarjoamaan tunisialaisille vakaata hallintoa tai talouskasvua, vaan maassa on nähty lukuisia lyhytaikaisia hallituksia.

