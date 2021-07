Pohjois-Savo siirtyy koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alue on nyt koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Mahdolliset uudet rajoitukset selviävät myöhemmin.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alue on nyt koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Mahdolliset uudet rajoitukset selviävät myöhemmin. Kuva: Anna Ronkainen / Yle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri siirtyy perustasolta koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen.

Alueellinen koronatyöryhmä pohti maakunnan koronatilannetta tänään kokouksessaan ja totesi olevansa huolissaan heikentyneestä koronatilanteesta. Koronatyöryhmä on määritellyt sairaanhoitopiirin alueen olevan nyt kiihtymisvaiheessa.

Koronavirustartunnat ovat jatkaneet lisääntymistään sekä valtakunnallisesti että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Valtaosa maakunnan tartunnoista on todettu Kuopiossa.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon on joutunut useita henkilöitä. Tehohoitoa vaativia tapauksia on todettu myös nuorilla aikuisilla. Tartuntaketjut on alueella pääosin edelleen tunnistettu, mutta lisääntyvästi ilmaantuu myös tapauksia, joissa tartunnanlähde ei ole tiedossa.

Koronanyrkki on erityisen huolissaan nuorten ja nuorten aikuisten lisääntyvistä tartunnoista ja sairaalahoidon tarpeesta.

Aluehallintovirasto ja kunnat pohtivat seuraavaksi, mitä rajoitustoimia kiihtymisvaiheeseen siirtyminen mahdollisesti aiheuttaa.

Koronanyrkki on linjannut, että sairaanhoitopiirin alueella on jälleen voimassa kiihtymistason maskisuositus, jonka mukaisesti maskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille kaikissa oman perheen ulkopuolisissa lähikontakteissa. Lisäksi voimassa on kiihtymisvaiheen etätyösuositus.

Avi käsittelee rajoituspäätöksiä torstaina

Aluehallintovirasto on kertonut arvioivansa mahdollisia kokoontumisrajoituspäätöksiä tällä viikolla. Avissa pohditaan sekä Pohjois-Savon että Pohjois-Karjalan tilannetta, sillä molemmat maakunnat ovat nyt kiihtymisvaiheessa.

Aluehallintovirasto kokoontuu käsittelemään asiaa torstaina ja arvion mukaiset mahdolliset päätökset astuvat voimaan aikaisintaan ensi viikon alkupuolella.

– Maamme epidemiatilanteen huononemisen vuoksi erityisesti nuorten tulisi huolehtia rokotteiden ottamisesta. Taudin vakavat muodot koskettavat nyt myös nuoria ikäluokkia, avin terveydenhuoltoyksikön päällikkö Sami Remes toteaa.

Aluehallintovirasto voi tehdä päätöksen kokoontumisrajoituksista vain, jos se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

Ravintoloiden toimintaan liittyvistä rajoituksista päättää hallitus. Valtioneuvoston sivuilta (siirryt toiseen palveluun) voi tarkastaa voimassa olevat ravintolarajoitukset maakunnittain.