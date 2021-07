Inssiajoihin on niin kova tunku pääkaupunkiseudulla, että apua on haettu jo poikkeukselliselta taholta: ajokokeen saattaakin vetää autokatsastaja

Ajokortteja on suoritettu pääkaupunkiseudulla tänä kesänä 40 prosenttia aiempia vuosia enemmän. Ajokoetta on voinut joutua odottamaan jopa kuukauden päivät.

Henkilöauton ajokortteja on suoritettu pääkaupunkiseudulla tänä kesänä ennätystahtiin. Ajokokeiden määrä on kasvanut yli 40 prosenttia aiempiin vuosiin verrattuna.

Kevät ja kesä ovat jo lähtökohtaisesti vuoden kiireisintä aikaa, kun henkilöautojen kuljettajien lisäksi ajolupaa havittelevat myös mopoilijat ja moottoripyöräilijät.

Ajokorttilupia myöntävän liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päällikkö Max Fogdell myöntää, että ajokokeiden tuntuva kasvu pääkaupunkiseudulla on yllättänyt.

– Syytä siihen on vaikea arvioida, ehkä ihmiset ovat vilkkaammin liikenteessä ensimmäisen koronavuoden jälkeen.

Muualla maassa vastaavaa kasvua B-ajokorttien suorittamisessa ei ole ollut.

Katsastajia koulutettu kesäapulaisiksi ajokokeisiin

Käytännössä ajokorttien suuri kysyntä on näkynyt pitkinä odotusaikoina ajokokeisiin.

Normaalisti ajan inssiajoon saa parissa viikossa. Nyt ajokokeeseen on pääkaupunkiseudulla voinut joutua odottamaan pahimmillaan jopa kuukauden päivät, ajotutkintoja vastaanottavan Ajovarman toimitusjohtaja Hannu Pellikka kertoo.

Odotusaikaa on pyritty lyhentämään muun muassa lisäämällä ajokoeaikoja, jotka tutkinnon vastaanottajat tekevät ylitöinä.

– Pääkaupunkiseudulle on saatu tutkinnon vastaanottajia töihin myös muualta Suomesta, Pellikka lisää.

Poikkeukselliseen ruuhkaan on haettu apua myös normaalista poikkeavalta taholta – autokatsastajilta.

– Tämä on lainsäädännön mahdollistama poikkeus. Olemme saaneet kouluttaa katsastajia ajotutkinnon vastaanottajiksi tällaisessa yllättävässä tilanteessa, kuin mitä koronapandemia on, Hannu Pellikka sanoo.

Aiemmin ajotutkintoja tosiaan oli vastaanottamassa katsastusinsinööri, josta puhekieleen jäi tapa puhua inssiajosta. Nykyisellään tutkinnon vastaanottajat ovat taustaltaan pääsääntöisesti liikenneopettajia.

Traficomin päällikön Max Fogdellin mukaan katsastajien palkkaamisessa on kyse lähinnä "kesäapulaisista". Mahdollisuutta kouluttautua työhön tarjottiin katsastajille pääkaupunkiseudulla.

Työhön valittiin lopulta tusinan verran katsastajia, jotka saivat koulutuksen.

– On toki haasteellista, jos ei ole aikaisempaa tutkinnon vastaanottajan ammattikokemusta. Silloin vaaditaan paljon perehdytystä ja myös viraston kannalta valvontaa. Se on raskas prosessi, mutta luonnollisesti kannattavaa, jos siitä saadaan lisäresurssia, Fogdell sanoo.

Kesän kokeilun onnistumista arvioidaan myöhemmin syksyllä.

Jonoutumista myös ikäpoikkeuslupien ja opetuslupien saamisessa

Jos ajokokeen suorittamisella on kiire, ajokortin saamista voi jouduttaa myös suorittamalla ajokokeen pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

– Aika moni niin tekeekin ja voi tietysti olla, ettei tilanne ole hirveän paljon parempi ihan lähipaikkakunnilla. Ainakin se on yksi mahdollisuus, Ajovarman toimitusjohtaja Hannu Pellikka sanoo.

Myös muiden ajolupiin liittyvien hakemusten kanssa kannattaa olla ajoissa liikenteessä.

Traficomista kerrotaan, että pahaa ruuhkaa on esimerkiksi yksikössä, joka käsittelee ikäpoikkeuslupia 17-vuotiaille, opetuslupia sekä vaihtaa ulkomaisia ajokortteja suomalaisiin.

Osasyynä ruuhkautumiseen on, että ikäpoikkeuslupia on haettu runsaasti. 17-vuotiaana ajokortin saamisen ehtoja lievennettiin vuonna 2018. Tähän mennessä ikäpoikkeusluvalla myönnettyjä ajokortteja on jo yli 30 000 nuorella eli yli neljännes kaikista uusista henkilöauton kuljettajista on 17-vuotiaita.

Opetuslupahakemuksia puolestaan on Traficomin käsittelyjonossa tällä hetkellä noin 2 400 kappaletta. Nyt käsitellään hakemuksia, jotka ovat tulleet vireille kesäkuun lopussa.

Ruuhkautumisen vuoksi esimerkiksi muiden kuin EU-maissa myönnettyjen ajokorttien vaihto suomalaiseen ajokorttiin kestää 3–4 kuukautta. Mikäli alkuperäinen ajokortti on voimassa, odotteluajaksi saa väliaikaisen ajokortin.

